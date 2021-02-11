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Рома
 
Позже

Стадион:
Удинезе

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.43
2. Верету Жордан 7 (4) 0.33
3. Джеко Эдин 7 0.33
4. Майораль Борха 6 0.29
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.19
6. Педро Родригес 3 0.14
7. Манчини Джанлука 3 0.14
8. Карсдорп Рик 1 0.05
9. Спинаццола Леонардо 1 0.05
10. Перес Карлес 1 0.05
11. Кумбулла Мараш 1 0.05
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.24
2. Пуссетто Игнасио 3 0.14
3. Перейра Роберто 2 0.1
4. Окака Стефано 2 0.1
5. Ласанья Кевин 2 0.1
6. Арслан Толгай-Али 2 0.1
7. Форестьери Фернандо 1 0.05
8. Несторовски Илья 1 0.05
9. Делофеу Херард 1 0.05
10. Самир Каэтано 1 0.05
11. Зеегелаар Марвин 1 0.05
12. Оуведжан Томас 0 0
13. Молина Науэль 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 6 0
2. Пеллегрини Лоренцо 5 0
3. Педро Родригес 3 1
4. Кристанте Бриан 4 0
5. Перес Бруно 4 0
6. Вильяр Гонсало 4 0
7. Кумбулла Мараш 4 0
8. Ибаньес Рожер 4 0
9. Смоллинг Крис 3 0
10. Верету Жордан 3 0
11. Миранте Антонио 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Сантон Давиде 1 0
14. Мхитарян Генрих 1 0
15. Карсдорп Рик 1 0
16. Майораль Борха 1 0
17. Калафьори Рикардо 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Бекао Родриго 5 0
4. Зеегелаар Марвин 4 0
5. Перейра Роберто 4 0
6. Муссо Хуан 3 0
7. Де Пауль Родриго 1 1
8. Пуссетто Игнасио 2 0
9. Бонифаци Кевин 2 0
10. Окака Стефано 1 0
11. Льоренте Фернандо 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 16.28% (7) 18.6% (8) 25.58% (11) 6.98% (3) 16.28% (7) 16.28% (7)
 Удинезе 4.76% (1) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 9.52% (2) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя
Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта
Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма

Последние игры между собой

Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Рома Серия A Рома 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 1:0 Рома Серия A Удинезе 0:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
5. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
6. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
12. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
13. Болонья Заявка 21 6 5 10 28 - 35 23
14. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
15. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
16. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 21 3 6 12 24 - 39 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Рома 94.9% (56)
    X 3.4% (2)
    Удинезе 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Удинезе
    1.80
    4.06
    5.11
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.85 4.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.80 4.05 4.95
    Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.75 5.00
      1.71 4.06 5.11

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.01 9.50 1.02 3.78 1.22 3.15 1.36 2.15 1.78 1.65 2.24 1.41 2.82 1.19 4.33 1.13 4.90 1.03 8.60
    14.00 1.01 9.30 1.04 3.95 1.25 3.15 1.36 2.10 1.81 1.91 1.95 1.68 2.28 1.41 2.95 1.19 4.60 1.13 5.00 1.04 8.70 1.03 9.70 0.00 15.50
    4.28 1.25 2.58 1.56 2.18 1.75 1.93 1.97 1.68 2.31 1.53 2.64 1.43 2.97 1.17 5.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
    2.12 1.72 1.45 2.65 1.14 5.20
    3.40 1.36 2.80 1.49 2.20 1.76 1.71 2.24 1.51 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.36 3.12 1.22 4.30
    3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.32
    Где смотреть матч Рома - Удинезе онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Удинезе

    Исход игры
    Рома
    94.9% (56)
    Ничья
    3.4% (2)
    Удинезе
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (30)
    Меньше
    47.37% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (31)
    Нет
    45.61% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    39% (23)
    2:0 Рома
    27.1% (16)
    1:0 Рома
    15.3% (9)
    3:1 Рома
    8.5% (5)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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