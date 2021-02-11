Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Удинезе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.43
|2.
|Верету Жордан
|7 (4)
|0.33
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.33
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.29
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.19
|6.
|Педро Родригес
|3
|0.14
|7.
|Манчини Джанлука
|3
|0.14
|8.
|Карсдорп Рик
|1
|0.05
|9.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.05
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.05
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Перес Бруно
|0
|0
|14.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|15.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|5 (2)
|0.24
|2.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.14
|3.
|Перейра Роберто
|2
|0.1
|4.
|Окака Стефано
|2
|0.1
|5.
|Ласанья Кевин
|2
|0.1
|6.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.1
|7.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.05
|8.
|Несторовски Илья
|1
|0.05
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.05
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.05
|11.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.05
|12.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|13.
|Молина Науэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|6
|0
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0
|3.
|Педро Родригес
|3
|1
|4.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|5.
|Перес Бруно
|4
|0
|6.
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|7.
|Кумбулла Мараш
|4
|0
|8.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|9.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|10.
|Верету Жордан
|3
|0
|11.
|Миранте Антонио
|2
|0
|12.
|Джеко Эдин
|1
|0
|13.
|Сантон Давиде
|1
|0
|14.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|15.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|16.
|Майораль Борха
|1
|0
|17.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Самир Каэтано
|5
|0
|3.
|Бекао Родриго
|5
|0
|4.
|Зеегелаар Марвин
|4
|0
|5.
|Перейра Роберто
|4
|0
|6.
|Муссо Хуан
|3
|0
|7.
|Де Пауль Родриго
|1
|1
|8.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|9.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|10.
|Окака Стефано
|1
|0
|11.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|12.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|14.
|Уолас Соуза
|1
|0
|15.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|16.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|25.58% (11)
|6.98% (3)
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|Удинезе
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта
Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма
Последние игры между собой
Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Удинезе 1:0 Рома Серия A Удинезе 0:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 23
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Ювентус
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|41 - 18
|42
|4.
|Лацио
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|6.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|44 - 21
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 32
|27
|11.
|Удинезе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 28
|24
|12.
|Дженоа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|28 - 35
|23
|14.
|Беневенто
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 41
|23
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|17.
|Торино
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|32 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 39
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|14 - 41
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|7.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома - Удинезе
Исход игры
Рома
94.9% (56)
Ничья
3.4% (2)
Удинезе
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (30)
Меньше
47.37% (27)
Обе команды забьют
Да
54.39% (31)
Нет
45.61% (26)
Популярный счёт
2:1 Рома
39% (23)
2:0 Рома
27.1% (16)
1:0 Рома
15.3% (9)
3:1 Рома
8.5% (5)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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