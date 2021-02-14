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Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Лацио
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
24
Эриксен
Кристиан
14
Перишич
Иван
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Интер Милан
3-5-2
Лацио
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 14 (3) 0.67
2. Мартинес Лаутаро 10 0.48
3. Хакими Ашраф 6 0.29
4. Барелла Николо 3 0.14
5. Д'Амброзио Данило 3 0.14
6. Санчес Алексис 2 0.1
7. Перишич Иван 2 0.1
8. Гальярдини Роберто 2 0.1
9. Шкриньяр Милан 2 0.1
10. Брозович Марсело 1 0.05
11. Видаль Артуро 1 0.05
12. Де Врей Стефан 1 0.05
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.67
2. Кайседо Фелипе 6 0.29
3. Альберто Луис 6 0.29
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.19
5. Корреа Хоакин 2 0.1
6. Лаццари Мануэль 1 0.05
7. Марусич Адам 1 0.05
8. Перейра Андреас 1 0.05
9. Мурики Ведат 1 0.05
10. Раду Стефан 0 0
11. Патрик 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
14. Ачерби Франческо 0 0
15. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Барелла Николо 4 0
3. Бастони Алессандро 4 0
4. Янг Эшли 3 0
5. Видаль Артуро 3 0
6. Перишич Иван 3 0
7. Лукаку Ромелу 3 0
8. Хакими Ашраф 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Де Врей Стефан 2 0
12. Д'Амброзио Данило 2 0
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
3. Патрик 5 0
4. Иммобиле Чиро 3 1
5. Кайседо Фелипе 4 0
6. Эскаланте Гонсало 4 0
7. Худт Уэсли 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Пароло Марко 3 0
11. Ачерби Франческо 3 0
12. Луис Фелипе 3 0
13. Милинкович-Савич Сергей 2 0
14. Марусич Адам 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Раду Стефан 1 0
18. Мусаккио Матео 1 0
19. Корреа Хоакин 1 0
20. Катальди Данило 1 0
21. Перейра Андреас 1 0
22. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 6.38% (3) 12.77% (6) 8.51% (4) 19.15% (9) 27.66% (13) 25.53% (12)
 Лацио 22.22% (8) 13.89% (5) 2.78% (1) 27.78% (10) 19.44% (7) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто
Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
Лацио Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло
Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лацио: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лацио 1:1 Интер Милан Серия A Лацио 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Лацио Серия A Интер Милан 0:1 Лацио Серия A
Интер Милан 1:1 Лацио Кубок Лацио 0:3 Интер Милан Серия A Лацио 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Кубок Интер Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Лацио Серия A Интер Милан 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Лацио 3:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
13. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
14. Специя Заявка 22 6 6 10 30 - 38 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Фиорентина Заявка 22 5 7 10 22 - 35 22
17. Торино Заявка 22 2 11 9 32 - 41 17
18. Кальяри Заявка 22 3 6 13 24 - 40 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
10. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 11 2 3 6 13 - 20 9
18. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
18. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
    Ассистент: Стефано Алассио (Италия);
    Ассистент: Филиппо Валерьяни (Италия);
    Резервный: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители итальянского футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru присутствует всех, кто неравнодушен к Серии А. В рамках 22-го тура чемпионата Италии сойдутся лицом к лицу футболисты «Интера» и «Лацио». Встреча состоится в Милане, на стадионе «Сан-Сиро».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 147
Интер Милан 83.7% (123)
X 11.6% (17)
Лацио 4.8% (7)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Лацио
1.81
4.10
5.25
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.78 4.10 5.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.73 4.10 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.92 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 4.00 5.00
  1.72 4.01 5.15

Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.22 2.15 1.71 1.70 2.17 1.46 2.75 1.18 5.00 1.06 9.40
10.75 1.00 10.00 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.35 1.82 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.50
14.00 1.01 11.00 1.03 4.60 1.23 3.40 1.35 2.21 1.74 1.97 1.93 1.70 2.25 1.51 2.80 1.27 4.40 1.20 5.00 1.07 8.70 1.06 9.30 1.01 15.50
4.41 1.19 2.59 1.53 2.18 1.75 1.95 1.95 1.69 2.27 1.54 2.57 1.43 2.87 1.13 5.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.32 2.14 1.66 1.50 2.48 1.12 5.60
3.30 1.33 2.30 1.62 1.57 2.53 1.18 4.60 1.12 6.10
2.11 1.73 1.55 2.60 1.20 5.10
3.37 1.36 2.78 1.49 2.19 1.76 1.71 2.24 1.51 2.72 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.18 1.85 1.89 1.24 3.80
4.60 1.20 3.38 1.32 1.82 1.99 1.43 2.83 1.25 3.95
3.45 1.35 1.81 1.93 1.36 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
1.70 2.21
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.34
3.10 1.33
Где смотреть матч Интер Милан - Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио

Исход игры
Интер Милан
83.6% (122)
Ничья
11.6% (17)
Лацио
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
73.38% (102)
Меньше
26.62% (37)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
54.8% (80)
1:0 Интер Милан
8.9% (13)
2:0 Интер Милан
8.2% (12)
1:1 Ничья
6.2% (9)
2:2 Ничья
4.1% (6)
3:2 Интер Милан
4.1% (6)
3:1 Интер Милан
3.4% (5)
1:2 Лацио
2.7% (4)
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