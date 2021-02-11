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Интер Милан
 
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Стадион:
Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 14 (3) 0.67
2. Мартинес Лаутаро 10 0.48
3. Хакими Ашраф 6 0.29
4. Барелла Николо 3 0.14
5. Д'Амброзио Данило 3 0.14
6. Санчес Алексис 2 0.1
7. Перишич Иван 2 0.1
8. Гальярдини Роберто 2 0.1
9. Шкриньяр Милан 2 0.1
10. Брозович Марсело 1 0.05
11. Видаль Артуро 1 0.05
12. Де Врей Стефан 1 0.05
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.67
2. Кайседо Фелипе 6 0.29
3. Альберто Луис 6 0.29
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.19
5. Корреа Хоакин 2 0.1
6. Лаццари Мануэль 1 0.05
7. Марусич Адам 1 0.05
8. Перейра Андреас 1 0.05
9. Мурики Ведат 1 0.05
10. Раду Стефан 0 0
11. Патрик 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
14. Ачерби Франческо 0 0
15. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Барелла Николо 4 0
3. Бастони Алессандро 4 0
4. Янг Эшли 3 0
5. Видаль Артуро 3 0
6. Перишич Иван 3 0
7. Лукаку Ромелу 3 0
8. Хакими Ашраф 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Де Врей Стефан 2 0
12. Д'Амброзио Данило 2 0
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
3. Патрик 5 0
4. Иммобиле Чиро 3 1
5. Кайседо Фелипе 4 0
6. Эскаланте Гонсало 4 0
7. Худт Уэсли 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Пароло Марко 3 0
11. Ачерби Франческо 3 0
12. Луис Фелипе 3 0
13. Милинкович-Савич Сергей 2 0
14. Марусич Адам 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Раду Стефан 1 0
18. Мусаккио Матео 1 0
19. Корреа Хоакин 1 0
20. Катальди Данило 1 0
21. Перейра Андреас 1 0
22. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 6.38% (3) 12.77% (6) 8.51% (4) 19.15% (9) 27.66% (13) 25.53% (12)
 Лацио 22.22% (8) 13.89% (5) 2.78% (1) 27.78% (10) 19.44% (7) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто
Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
Лацио Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло
Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лацио: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лацио 1:1 Интер Милан Серия A Лацио 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Лацио Серия A Интер Милан 0:1 Лацио Серия A
Интер Милан 1:1 Лацио Кубок Лацио 0:3 Интер Милан Серия A Лацио 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Кубок Интер Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Лацио Серия A Интер Милан 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Лацио 3:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
5. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
6. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
12. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
13. Болонья Заявка 21 6 5 10 28 - 35 23
14. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
15. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
16. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 21 3 6 12 24 - 39 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Интер Милан 85.5% (47)
    X 9.1% (5)
    Лацио 5.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Лацио
    1.84
    3.98
    5.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.70 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.92 5.05
    Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.80 4.20
      1.80 3.98 4.61

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.75 1.01 10.00 1.02 4.33 1.19 3.45 1.31 2.38 1.72 1.72 2.12 1.49 2.54 1.24 3.72 1.15 4.40 1.04 7.50
    16.00 0.00 11.00 1.03 4.50 1.21 3.60 1.31 2.30 1.67 2.05 1.83 1.80 2.05 1.50 2.75 1.21 3.95 1.15 4.80 1.07 8.10 1.06 8.90 1.01 14.00
    4.77 1.22 2.80 1.49 2.32 1.67 2.07 1.84 1.81 2.10 1.63 2.40 1.51 2.68 1.20 5.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.33 2.28 1.63 1.52 2.53 1.20 4.60 1.13 5.60
    2.17 1.69 1.53 2.48 1.19 4.70
    2.98 1.44 2.34 1.66 1.80 2.13 1.56 2.58 1.38 3.28
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.20 3.38 1.32 1.87 1.93 1.43 2.83 1.25 3.95
    3.35 1.30 1.90 1.84 1.38 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.60 2.30
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Интер Милан - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио

    Исход игры
    Интер Милан
    85.5% (47)
    Ничья
    9.1% (5)
    Лацио
    5.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (40)
    Меньше
    23.08% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (42)
    Нет
    19.23% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    58.2% (32)
    1:0 Интер Милан
    9.1% (5)
    2:0 Интер Милан
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.5% (3)
    3:2 Интер Милан
    5.5% (3)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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