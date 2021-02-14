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  3. Италия
Кротоне
1:2
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
14' Гол
Берарди Доменико
1:1
26' Гол
Уна Адам
34' Желтая карточка
Пелузо Федерико
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Ди Кармине Самуэль
1:2
49' Пенальти
Капуто Франческо
80' Желтая карточка
Вулич Милош
90'+6
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
44
Петриччоне
Якопо
21
Дзанеллато
Никколо
69
Реца
Аркадиуш
7
Уна
Адам
54
Ди
Кармине
Самуэль
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
13
Пелузо
Федерико
6
Рожерио
да
Силва
4
Маньянелли
Франческо
8
Лопес
Максим
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
10
Джуричич
Филип
Кротоне
3-5-2
Сассуоло
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Берарди Доменико
(Капуто Франческо)
26'
Уна Адам
(Реца Аркадиуш)
1:1
34'
 
Пелузо Федерико
42'
Ди Кармине Самуэль
 
49'
1:2
Капуто Франческо
62'
 
Траоре Хамед
Лопес Максим
66'
Вулич Милош
Петриччоне Якопо
 
72'
 
Обьянг Педро
Маньянелли Франческо
72'
 
Дефрель Грегоре
Капуто Франческо
73'
Сими Нванкво
Ди Кармине Самуэль
 
73'
Ривьер Эммануэль
Реца Аркадиуш
 
80'
Вулич Милош
 
88'
 
Айхан Кан
Берарди Доменико
88'
 
Тольян Йереми
Мюлдюр Мерт
89'
Рисполи Андреа
Уна Адам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 0 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.32
2. Мессьяс Жуниор 6 0.27
3. Големич Владимир 2 (1) 0.09
4. Молина Сальваторе 1 0.05
5. Реца Аркадиуш 1 0.05
6. Ривьер Эммануэль 1 0.05
7. Вулич Милош 1 0.05
8. Уна Адам 1 0.05
9. Дзанеллато Никколо 1 0.05
10. Эдуардо Энрике 1 0.05
11. Перейра Педру II 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 9 (2) 0.41
2. Берарди Доменико 8 (2) 0.36
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.18
4. Бога Жереми 3 0.14
5. Кирикеш Влад 2 0.09
6. Дефрель Грегоре 2 0.09
7. Траоре Хамед 2 0.09
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.09
9. Бурабия Мехди 1 0.05
10. Лопес Максим 1 0.05
11. Распадори Джакомо 1 0.05
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0
15. Мюлдюр Мерт 0 0
16. Оддеи Брайан 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Реца Аркадиуш 6 0
3. Луперто Себастьяно 4 1
4. Марроне Лука 5 0
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Перейра Педру II 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 2 0
13. Вулич Милош 2 0
14. Маццотта Антонио 1 0
15. Бенали Ахмед 1 0
16. Джиджи Коффи 1 0
17. Сими Нванкво 1 0
18. Молина Сальваторе 1 0
19. Дзанеллато Никколо 1 0
20. Драгус Денис 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 7 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Феррари Джанмарко 5 0
5. Обьянг Педро 3 1
6. Берарди Доменико 4 0
7. Айхан Кан 3 0
8. Рожерио да Силва 3 0
9. Бурабия Мехди 2 0
10. Марлон 2 0
11. Траоре Хамед 2 0
12. Гараслин Лукаш 0 1
13. Пелузо Федерико 1 0
14. Капуто Франческо 1 0
15. Джуричич Филип 1 0
16. Маньянелли Франческо 1 0
17. Тольян Йереми 1 0
18. Кирьякопулос Георгиос 1 0
19. Мюлдюр Мерт 1 0
20. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 13.64% (3) 22.73% (5) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 4.55% (1)
 Сассуоло 17.14% (6) 8.57% (3) 2.86% (1) 20% (7) 17.14% (6) 34.29% (12)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто
Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне
Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма
Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Сассуоло: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Сассуоло 4:1 Кротоне Серия A Кротоне 4:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 0:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 2:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:1 Кротоне Серия B Сассуоло 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Сассуоло Серия B Кротоне 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
13. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
14. Специя Заявка 22 6 6 10 30 - 38 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Фиорентина Заявка 22 5 7 10 22 - 35 22
17. Торино Заявка 22 2 11 9 32 - 41 17
18. Кальяри Заявка 22 3 6 13 24 - 40 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
10. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 11 2 3 6 13 - 20 9
18. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
18. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
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  • — Вылет в Серию Б
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Кротоне 11.7% (17)
X 20% (29)
Сассуоло 68.3% (99)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 41.00 5.40 1.19
Бонус: 10 000 ₽ 3.80 3.80 2.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.72 2.01
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.55 1.18
  21.67 5.14 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.40 1.21 2.19 1.69 1.74 2.11 1.49 2.65 1.19 4.80 1.07 9.00
10.25 1.01 9.70 1.02 4.35 1.20 3.38 1.32 2.28 1.70 1.71 2.14 1.44 2.69 1.20 3.88 1.14 4.70 1.05 8.10 1.05 7.60
15.00 0.00 9.70 1.03 9.00 1.05 7.20 1.09 4.00 1.24 1.92 1.94 2.75 1.44 2.90 1.40 1.18 4.75 1.10 6.80 1.04 10.00 1.09 7.20 1.02 13.00 1.02 13.00
4.68 1.22 2.59 1.53 2.17 1.74 3.56 1.31 2.89 1.44 2.09 1.79 1.62 2.38 1.36 3.25 1.65 2.32 1.43 2.95 1.18 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.20 1.32 2.17 1.64 1.51 2.45 1.13 5.40
3.15 1.36 2.15 1.70 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.70
2.11 1.73 2.20 1.66 1.44 2.75 1.42 2.85 1.04 10.00 1.03 12.00
3.36 1.35 2.78 1.47 2.18 1.73 1.71 2.21 2.01 1.87 1.64 2.34 1.27 3.91 1.24 4.20 1.12 6.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.19 1.88 1.85 1.24 3.70
4.45 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.43 2.83 1.24 4.05
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.26
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
3.85 1.22
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
2.90 1.37
2.90 1.38
Где смотреть матч Кротоне 1:2 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 1:2 Сассуоло

Исход игры
Кротоне
11.7% (17)
Ничья
20% (29)
Сассуоло
68.3% (99)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (77)
Меньше
45.39% (64)
Обе команды забьют
Да
71.63% (101)
Нет
28.37% (40)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
40% (58)
1:1 Ничья
16.6% (24)
0:1 Сассуоло
14.5% (21)
1:0 Кротоне
7.6% (11)
1:3 Сассуоло
6.9% (10)
0:2 Сассуоло
4.1% (6)
2:1 Кротоне
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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