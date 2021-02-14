0:1
14' ГолБерарди Доменико
1:1
26' ГолУна Адам
34' Желтая карточкаПелузо Федерико
42' Undefined phrase: football_event_Ди Кармине Самуэль
1:2
49' ПенальтиКапуто Франческо
80' Желтая карточкаВулич Милош
26
Джиджи
Коффи
7
Уна
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Уна АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
26'
1:1
34'
49'
1:2
80'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 8
-
0 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|7 (3)
|0.32
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.27
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.09
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.05
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.05
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.05
|7.
|Вулич Милош
|1
|0.05
|8.
|Уна Адам
|1
|0.05
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.05
|10.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.05
|11.
|Перейра Педру II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|9 (2)
|0.41
|2.
|Берарди Доменико
|8 (2)
|0.36
|3.
|Джуричич Филип
|4 (1)
|0.18
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.14
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.09
|6.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.09
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.09
|8.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.09
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.05
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.05
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.05
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Обьянг Педро
|0
|0
|14.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|15.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|16.
|Оддеи Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|6
|0
|2.
|Реца Аркадиуш
|6
|0
|3.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|4.
|Марроне Лука
|5
|0
|5.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|6.
|Чигарини Лука
|3
|1
|7.
|Перейра Педру II
|4
|0
|8.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|0
|10.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|2
|0
|13.
|Вулич Милош
|2
|0
|14.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|15.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|16.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|17.
|Сими Нванкво
|1
|0
|18.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|19.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|20.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|7
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|5.
|Обьянг Педро
|3
|1
|6.
|Берарди Доменико
|4
|0
|7.
|Айхан Кан
|3
|0
|8.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|9.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|10.
|Марлон
|2
|0
|11.
|Траоре Хамед
|2
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|13.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|14.
|Капуто Франческо
|1
|0
|15.
|Джуричич Филип
|1
|0
|16.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|17.
|Тольян Йереми
|1
|0
|18.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|19.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|20.
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|Сассуоло
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|2.86% (1)
|20% (7)
|17.14% (6)
|34.29% (12)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто
Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне
Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма
Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Сассуоло: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|6.
|Лацио
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|36 - 27
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 33
|34
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|33 - 33
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|13.
|Удинезе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 31
|24
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 38
|24
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 35
|22
|17.
|Торино
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|32 - 41
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|24 - 40
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|14 - 41
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|7.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 20
|9
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|18.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 1:2 Сассуоло
Исход игры
Кротоне
11.7% (17)
Ничья
20% (29)
Сассуоло
68.3% (99)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (77)
Меньше
45.39% (64)
Обе команды забьют
Да
71.63% (101)
Нет
28.37% (40)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
40% (58)
1:1 Ничья
16.6% (24)
0:1 Сассуоло
14.5% (21)
1:0 Кротоне
7.6% (11)
1:3 Сассуоло
6.9% (10)
0:2 Сассуоло
4.1% (6)
2:1 Кротоне
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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