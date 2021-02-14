Кальяри
Позже
Стадион: Сарденья Арена
Аталанта
10
Педро
Жоао
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|11 (2)
|0.52
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.24
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.1
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.1
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.05
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0.05
|7.
|Нандес Найтан
|1
|0.05
|8.
|Годин Диего
|1
|0.05
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|12 (1)
|0.57
|2.
|Сапата Дуван
|8 (1)
|0.38
|3.
|Госенс Робин
|6
|0.29
|4.
|Иличич Йосип
|4 (1)
|0.19
|5.
|Гомес Алехандро
|4
|0.19
|6.
|Пашалич Марио
|2
|0.1
|7.
|Толой Рафаэл
|2
|0.1
|8.
|Хатебур Ханс
|2
|0.1
|9.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.1
|10.
|Фройлер Ремо
|1
|0.05
|11.
|Малиновский Руслан
|1
|0.05
|12.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.05
|13.
|Де Рон Мартен
|1
|0.05
|14.
|Пессина Маттео
|1
|0.05
|15.
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|16.
|Паломино Хосе
|0
|0
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|6
|1
|2.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Марин Рэзван
|3
|0
|6.
|Педро Жоао
|2
|0
|7.
|Фараго Паоло
|2
|0
|8.
|Рог Марко
|2
|0
|9.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|10.
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|11.
|Олива Кристиан
|2
|0
|12.
|Годин Диего
|1
|0
|13.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|14.
|Чеппители Лука
|1
|0
|15.
|Краньо Алессио
|1
|0
|16.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|17.
|Трамони Маттео
|1
|0
|18.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|6
|0
|2.
|Госенс Робин
|5
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|4
|0
|4.
|Джимсити Берат
|4
|0
|5.
|Паломино Хосе
|3
|0
|6.
|Де Рон Мартен
|3
|0
|7.
|Фройлер Ремо
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0
|10.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Мохика Хоан
|1
|0
|13.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|Аталанта
|12.5% (6)
|18.75% (9)
|18.75% (9)
|16.67% (8)
|18.75% (9)
|14.58% (7)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +4 =5 -11Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан
Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =7 -2Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио
Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Аталанта: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Кальяри 0:2 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|6.
|Лацио
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|36 - 27
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 32
|27
|11.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|13.
|Удинезе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 31
|24
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 38
|24
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|17.
|Торино
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|32 - 41
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 39
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|14 - 41
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|7.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри - Аталанта
Исход игры
Кальяри
4.8% (7)
Ничья
5.5% (8)
Аталанта
89.7% (131)
Тотал 2.5
Больше
69.01% (98)
Меньше
30.99% (44)
Обе команды забьют
Да
71.13% (101)
Нет
28.87% (41)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
42.5% (62)
1:3 Аталанта
17.8% (26)
0:2 Аталанта
14.4% (21)
0:1 Аталанта
7.5% (11)
1:1 Ничья
4.1% (6)
1:0 Кальяри
3.4% (5)
0:3 Аталанта
2.1% (3)
1:4 Аталанта
1.4% (2)
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