  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
 
Позже

Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 11 (2) 0.52
2. Симеоне Джованни 5 0.24
3. Соттил Рикардо 2 0.1
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.1
5. Паволетти Леонардо 1 0.05
6. Марин Рэзван 1 0.05
7. Нандес Найтан 1 0.05
8. Годин Диего 1 0.05
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 12 (1) 0.57
2. Сапата Дуван 8 (1) 0.38
3. Госенс Робин 6 0.29
4. Иличич Йосип 4 (1) 0.19
5. Гомес Алехандро 4 0.19
6. Пашалич Марио 2 0.1
7. Толой Рафаэл 2 0.1
8. Хатебур Ханс 2 0.1
9. Ламмерс Сэм 2 0.1
10. Фройлер Ремо 1 0.05
11. Малиновский Руслан 1 0.05
12. Ромеро Кристиан 1 0.05
13. Де Рон Мартен 1 0.05
14. Пессина Маттео 1 0.05
15. Миранчук Алексей 1 0.05
16. Паломино Хосе 0 0
17. Джимсити Берат 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 6 1
2. Ликояннис Хараламбос 4 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Марин Рэзван 3 0
6. Педро Жоао 2 0
7. Фараго Паоло 2 0
8. Рог Марко 2 0
9. Калигара Фабрицио 2 0
10. Дзаппа Габриэле 2 0
11. Олива Кристиан 2 0
12. Годин Диего 1 0
13. Наингголан Раджа 1 0
14. Чеппители Лука 1 0
15. Краньо Алессио 1 0
16. Пизакане Фабио 1 0
17. Трамони Маттео 1 0
18. Трипальделли Алессандро 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 6 0
2. Госенс Робин 5 0
3. Толой Рафаэл 4 0
4. Джимсити Берат 4 0
5. Паломино Хосе 3 0
6. Де Рон Мартен 3 0
7. Фройлер Ремо 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 12.5% (3)
 Аталанта 12.5% (6) 18.75% (9) 18.75% (9) 16.67% (8) 18.75% (9) 14.58% (7)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан
Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио
Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Аталанта: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Аталанта 3:1 Кальяри Кубок Аталанта 5:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Кальяри Серия A
Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Кальяри 0:2 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
5. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
6. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
12. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
13. Болонья Заявка 21 6 5 10 28 - 35 23
14. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
15. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
16. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 21 3 6 12 24 - 39 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Кальяри 8.9% (5)
    X 10.7% (6)
    Аталанта 80.4% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Аталанта
    7.13
    5.10
    1.47
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.00 5.00 1.42
    Бонус: 5 000 ₽ 6.70 5.10 1.47
    Бонус: 5 000 ₽ 6.70 4.70 1.45
      7.13 4.83 1.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.00 1.12 4.33 1.18 2.52 1.50 2.08 1.75 1.69 2.30 1.36 3.12 1.27 3.62 1.10 5.95 1.07 6.45 1.00 11.25
    12.50 1.01 5.30 1.15 4.50 1.19 2.65 1.47 2.14 1.71 2.11 1.75 1.85 2.01 1.69 2.25 1.37 3.00 1.28 3.60 1.10 5.80 1.09 6.40 1.01 11.00 1.01 11.00
    5.73 1.17 2.71 1.50 2.43 1.62 2.14 1.78 1.87 2.04 1.69 2.28 1.54 2.62 1.29 3.88 1.12 7.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.85
    2.60 1.47 1.67 2.21 1.27 3.65
    3.43 1.35 2.73 1.51 2.00 1.91 1.69 2.29 1.48 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.50 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.32
    2.11 1.68 1.57 2.31 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.25
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.40
    Где смотреть матч Кальяри - Аталанта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Кальяри - Аталанта

    Исход игры
    Кальяри
    8.9% (5)
    Ничья
    10.7% (6)
    Аталанта
    80.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.81% (35)
    Меньше
    35.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    74.07% (40)
    Нет
    25.93% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    41.1% (23)
    1:3 Аталанта
    16.1% (9)
    0:2 Аталанта
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    8.9% (5)
    0:1 Аталанта
    5.4% (3)
    1:0 Кальяри
    5.4% (3)
    2:1 Кальяри
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     