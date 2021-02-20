Брешия
1:0
Перерыв
Стадион: Марио Ригамонти
Кремонезе
1:0
29' ГолАйе Флориан
29
Паяч
Марко
21
Лабойко
Якуб
18
Скрабб
Симон
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Скрабб СимонПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Гецци АндреаЗащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
29'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|7
|0.29
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.21
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.17
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.13
|5.
|Дессена Даниэле
|2
|0.08
|6.
|Шпалек Николас
|2
|0.08
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.08
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.08
|9.
|Бизоли Димитри
|2
|0.08
|10.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.08
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.04
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.04
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.04
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Карачич Фран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чофани Даниэль
|5 (1)
|0.21
|2.
|Стриццоло Лука
|4
|0.17
|3.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.13
|4.
|Целар Жан
|2
|0.08
|5.
|Пинато Марко
|2
|0.08
|6.
|Дели Франческо
|2
|0.08
|7.
|Вальцания Лука
|2
|0.08
|8.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.04
|9.
|Валери Эмануэле
|1
|0.04
|10.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|11.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|12.
|Баэс Хайме
|0
|0
|13.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|6
|1
|2.
|Папетти Андреа
|4
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|5.
|Шпалек Николас
|5
|0
|6.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|7.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|8.
|Чансельор Джон
|3
|0
|9.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|10.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|11.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|12.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|13.
|Айе Флориан
|2
|0
|14.
|Ягелло Филип
|2
|0
|15.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|16.
|Гецци Андреа
|0
|1
|17.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|18.
|Паяч Марко
|1
|0
|19.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|20.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|21.
|Карачич Фран
|1
|0
|22.
|Лабойко Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Раванелли Лука
|4
|1
|4.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|5.
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|6.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|7.
|Валери Эмануэле
|4
|0
|8.
|Бартоломей Паоло
|3
|0
|9.
|Вальцания Лука
|3
|0
|10.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|11.
|Пинато Марко
|2
|0
|12.
|Целар Жан
|2
|0
|13.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|14.
|Цортеа Надир
|2
|0
|15.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|16.
|Дели Франческо
|1
|0
|17.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|18.
|Кокколо Лука
|1
|0
|19.
|Карнесекки Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|27.27% (9)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|Кремонезе
|36.36% (8)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия
Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе
Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Брешия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|3.
|Кьево
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|30 - 19
|39
|4.
|Читтаделла
|0:2 Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 24
|39
|5.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|24
|10
|9
|5
|32 - 23
|39
|6.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|23
|10
|8
|5
|27 - 27
|38
|7.
|Венеция
|1:2 Заявка
|24
|10
|8
|6
|32 - 22
|38
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|12.
|Брешия
|1:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 37
|29
|13.
|Реджана
|2:0 Заявка
|23
|8
|3
|12
|22 - 32
|27
|14.
|Реджина
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 28
|26
|15.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|24
|5
|11
|8
|29 - 33
|26
|16.
|Козенца
|Заявка
|23
|3
|14
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|24
|5
|8
|11
|23 - 32
|23
|18.
|Асколи
|0:2 Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 33
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|2:1 Заявка
|24
|5
|5
|14
|23 - 41
|20
|20.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|Читтаделла
|0:2 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Венеция
|1:2 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Брешия
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|9.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|10.
|Реджана
|2:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|11.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|12.
|Асколи
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|12
|1
|8
|3
|12 - 15
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|2:1 Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|1:2 Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|0:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|9.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|11.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|12.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Реджана
|2:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 19
|10
|16.
|Брешия
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 15
|10
|18.
|Виртус Энтелла
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|20.
|Асколи
|0:2 Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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