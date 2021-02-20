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  3. Италия
Брешия
1:0
Перерыв

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
29' Гол
Айе Флориан
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
31
Бьярнасон
Биркир
18
Скрабб
Симон
20
Айе
Флориан
9
Доннарумма
Альфредо
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
2
Фьордализо
Алессандро
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
32
Баэс
Хайме
9
Чофани
Даниэль
Брешия
4-3-1-2
Кремонезе
4-2-3-1

Ход матча

29'
Айе Флориан
1:0
31'
 
Густафссон Самуэль
Бартоломей Паоло

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 7 0.29
2. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.21
3. Ягелло Филип 4 0.17
4. Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.13
5. Дессена Даниэле 2 0.08
6. Шпалек Николас 2 0.08
7. Бьярнасон Биркир 2 0.08
8. Рагуза Антонио 2 0.08
9. Бизоли Димитри 2 0.08
10. Ндой Эмануэле 2 0.08
11. Ван Де Лои Томми 1 0.04
12. Мангравити Массимилиано 1 0.04
13. Папетти Андреа 1 0.04
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Карачич Фран 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чофани Даниэль 5 (1) 0.21
2. Стриццоло Лука 4 0.17
3. Гаэтано Джанлука 3 0.13
4. Целар Жан 2 0.08
5. Пинато Марко 2 0.08
6. Дели Франческо 2 0.08
7. Вальцания Лука 2 0.08
8. Буонаюто Кристиан 1 0.04
9. Валери Эмануэле 1 0.04
10. Кастаньетти Микеле 0 0
11. Бьянкетти Маттео 0 0
12. Баэс Хайме 0 0
13. Нарди Филиппо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 6 1
2. Папетти Андреа 4 2
3. Матею Алеш 5 1
4. Сабелли Стефано 5 0
5. Шпалек Николас 5 0
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Чансельор Джон 3 0
9. Бьярнасон Биркир 1 1
10. Фридьонссон Хольмберт 2 0
11. Доннарумма Альфредо 2 0
12. Йоронен Йессе 2 0
13. Айе Флориан 2 0
14. Ягелло Филип 2 0
15. Мангравити Массимилиано 2 0
16. Гецци Андреа 0 1
17. Рагуза Антонио 1 0
18. Паяч Марко 1 0
19. Мартелла Бруно 1 0
20. Бизоли Димитри 1 0
21. Карачич Фран 1 0
22. Лабойко Якуб 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 7 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Раванелли Лука 4 1
4. Терранова Эмануэле 5 0
5. Бьянкетти Маттео 5 0
6. Густафссон Самуэль 4 0
7. Валери Эмануэле 4 0
8. Бартоломей Паоло 3 0
9. Вальцания Лука 3 0
10. Гаэтано Джанлука 3 0
11. Пинато Марко 2 0
12. Целар Жан 2 0
13. Фьордализо Алессандро 2 0
14. Цортеа Надир 2 0
15. Крешенци Алессандро 1 0
16. Дели Франческо 1 0
17. Дзакканьо Андреа 1 0
18. Кокколо Лука 1 0
19. Карнесекки Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 15.15% (5) 9.09% (3) 27.27% (9) 9.09% (3) 18.18% (6) 21.21% (7)
 Кремонезе 36.36% (8) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия
Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе
Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Брешия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кремонезе 2:2 Брешия Серия B Кремонезе 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:2 Кремонезе Серия B Брешия 1:1 Кремонезе Серия B
Кремонезе 2:0 Брешия Серия B Брешия 0:0 Кремонезе Кубок Брешия 1:2 Кремонезе Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
3. Кьево Заявка 23 10 9 4 30 - 19 39
4. Читтаделла 0:2 Заявка 24 11 6 7 37 - 24 39
5. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 24 10 9 5 32 - 23 39
6. Салернитана 2:0 Заявка 23 10 8 5 27 - 27 38
7. Венеция 1:2 Заявка 24 10 8 6 32 - 22 38
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Брешия 1:0 Заявка 24 7 8 9 34 - 37 29
13. Реджана 2:0 Заявка 23 8 3 12 22 - 32 27
14. Реджина Заявка 23 6 8 9 22 - 28 26
15. Виченца Виртус 0:2 Заявка 24 5 11 8 29 - 33 26
16. Козенца Заявка 23 3 14 6 19 - 21 23
17. Кремонезе 0:1 Заявка 24 5 8 11 23 - 32 23
18. Асколи 0:2 Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Виртус Энтелла 2:1 Заявка 24 5 5 14 23 - 41 20
20. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Салернитана 2:0 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
5. Читтаделла 0:2 Заявка 12 6 4 2 19 - 10 22
6. Венеция 1:2 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Брешия 1:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 19 19
9. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
10. Реджана 2:0 Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
11. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
12. Асколи 0:2 Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус 0:2 Заявка 12 1 8 3 12 - 15 11
18. Виртус Энтелла 2:1 Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция 1:2 Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла 0:2 Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
9. Салернитана 2:0 Заявка 12 4 4 4 11 - 18 16
10. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
11. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
12. Виченца Виртус 0:2 Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
15. Реджана 2:0 Заявка 11 3 1 7 8 - 19 10
16. Брешия 1:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Кремонезе 0:1 Заявка 12 2 4 6 11 - 15 10
18. Виртус Энтелла 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
20. Асколи 0:2 Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Кремонезе
2.91
3.60
5.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.60 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.91 3.22 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.35 5.40

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 7.20 1.07 3.40 1.30 2.59 1.50 1.88 2.02 1.50 2.59 1.33 3.18 1.12 5.20 1.09 6.00 1.01 10.25
7.00 1.08 5.40 1.13 6.00 1.10 4.50 1.18 2.11 1.73 2.20 1.62 1.62 2.20 1.38 2.90 1.14 5.20 1.11 5.80 1.02 10.50 1.02 11.00 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.85 1.95 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
2.11 1.68 1.38 2.90 1.45 2.62 1.05 8.50 1.03 10.00
2.68 1.46 2.29 1.64 1.80 2.06 1.47 2.65 1.31 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.72 1.46 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.60
2.60 1.47 1.66 2.15 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Брешия 1:0 Кремонезе онлайн

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