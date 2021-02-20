  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
1:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
28' Гол
Айе Флориан
49' Желтая карточка
Фьордализо Алессандро
1:1
54' Пенальти
Чофани Даниэль
1:2
59' Гол
Чофани Даниэль
69' Желтая карточка
Вальцания Лука
72' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
90'+6
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
31
Бьярнасон
Биркир
18
Скрабб
Симон
20
Айе
Флориан
9
Доннарумма
Альфредо
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
2
Фьордализо
Алессандро
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
32
Баэс
Хайме
9
Чофани
Даниэль
Брешия
4-3-1-2
Кремонезе
4-2-3-1

Ход матча

28'
Айе Флориан
(Доннарумма Альфредо)
1:0
30'
 
Густафссон Самуэль
Бартоломей Паоло
49'
 
Фьордализо Алессандро
54'
1:1
Чофани Даниэль
59'
1:2
Чофани Даниэль
(Баэс Хайме)
64'
Ягелло Филип
Лабойко Якуб
 
64'
Рагуза Антонио
Скрабб Симон
 
64'
 
Буонаюто Кристиан
Гаэтано Джанлука
69'
 
Вальцания Лука
72'
 
Кастаньетти Микеле
78'
Мартелла Бруно
Паяч Марко
 
78'
Карачич Фран
Матею Алеш
 
82'
Фридьонссон Хольмберт
Доннарумма Альфредо
 
83'
 
Целар Жан
Баэс Хайме

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 5 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 7 0.29
2. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.21
3. Ягелло Филип 4 0.17
4. Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.13
5. Дессена Даниэле 2 0.08
6. Шпалек Николас 2 0.08
7. Бьярнасон Биркир 2 0.08
8. Рагуза Антонио 2 0.08
9. Бизоли Димитри 2 0.08
10. Ндой Эмануэле 2 0.08
11. Ван Де Лои Томми 1 0.04
12. Мангравити Массимилиано 1 0.04
13. Папетти Андреа 1 0.04
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Карачич Фран 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чофани Даниэль 7 (2) 0.29
2. Стриццоло Лука 4 0.17
3. Гаэтано Джанлука 3 0.13
4. Целар Жан 2 0.08
5. Пинато Марко 2 0.08
6. Дели Франческо 2 0.08
7. Вальцания Лука 2 0.08
8. Буонаюто Кристиан 1 0.04
9. Валери Эмануэле 1 0.04
10. Кастаньетти Микеле 0 0
11. Баэс Хайме 0 0
12. Бьянкетти Маттео 0 0
13. Нарди Филиппо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 6 1
2. Папетти Андреа 4 2
3. Матею Алеш 5 1
4. Сабелли Стефано 5 0
5. Шпалек Николас 5 0
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Чансельор Джон 3 0
9. Бьярнасон Биркир 1 1
10. Фридьонссон Хольмберт 2 0
11. Доннарумма Альфредо 2 0
12. Йоронен Йессе 2 0
13. Айе Флориан 2 0
14. Ягелло Филип 2 0
15. Мангравити Массимилиано 2 0
16. Гецци Андреа 0 1
17. Рагуза Антонио 1 0
18. Паяч Марко 1 0
19. Мартелла Бруно 1 0
20. Бизоли Димитри 1 0
21. Карачич Фран 1 0
22. Лабойко Якуб 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 8 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Раванелли Лука 4 1
4. Терранова Эмануэле 5 0
5. Бьянкетти Маттео 5 0
6. Вальцания Лука 4 0
7. Густафссон Самуэль 4 0
8. Валери Эмануэле 4 0
9. Бартоломей Паоло 3 0
10. Фьордализо Алессандро 3 0
11. Гаэтано Джанлука 3 0
12. Пинато Марко 2 0
13. Целар Жан 2 0
14. Цортеа Надир 2 0
15. Крешенци Алессандро 1 0
16. Дели Франческо 1 0
17. Дзакканьо Андреа 1 0
18. Кокколо Лука 1 0
19. Карнесекки Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 14.71% (5) 11.76% (4) 26.47% (9) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7)
 Кремонезе 33.33% (8) 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 8.33% (2) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия
Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе
Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Брешия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кремонезе 2:2 Брешия Серия B Кремонезе 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:2 Кремонезе Серия B Брешия 1:1 Кремонезе Серия B
Кремонезе 2:0 Брешия Серия B Брешия 0:0 Кремонезе Кубок Брешия 1:2 Кремонезе Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Венеция Заявка 24 11 8 5 34 - 22 41
3. Монца 0:0 Заявка 24 10 10 4 32 - 19 40
4. Кьево 0:0 Заявка 24 10 10 4 30 - 19 40
5. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
6. Салернитана Заявка 23 10 8 5 27 - 27 38
7. СПАЛ 2013 Заявка 24 9 10 5 32 - 25 37
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Реджана Заявка 23 8 3 12 23 - 32 27
13. Виченца Виртус Заявка 24 5 12 7 31 - 33 27
14. Реджина Заявка 23 6 8 9 22 - 28 26
15. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
16. Кремонезе Заявка 24 6 8 10 25 - 32 26
17. Козенца Заявка 23 3 14 6 19 - 21 23
18. Асколи Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 0:0 Заявка 12 7 3 2 18 - 9 24
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Монца 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Реджана Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
11. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
12. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца 0:0 Заявка 13 5 6 2 14 - 11 21
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 12 4 4 4 11 - 18 16
9. Кьево 0:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
10. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
11. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
14. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
15. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.91 3.22 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.30 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 7.20 1.07 3.40 1.30 2.59 1.50 1.88 2.02 1.50 2.59 1.33 3.18 1.12 5.20 1.09 6.00 1.01 10.25
7.00 1.08 5.40 1.13 4.00 1.22 2.75 1.42 2.11 1.73 2.90 1.38 1.92 1.82 1.95 1.80 1.27 3.55 1.14 5.20 1.02 10.50 1.02 11.00 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.85 1.95 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
2.11 1.68 1.38 2.90 1.45 2.62 1.05 8.50 1.03 10.00
2.68 1.46 2.29 1.64 1.80 2.06 1.47 2.65 1.31 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.72 1.46 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.60
2.60 1.47 1.66 2.15 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Брешия 1:2 Кремонезе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 