  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
0:2
Перерыв

Стадион:
Салернитана
0'
0:1
2' Гол
Тутино Дженнаро
0:2
24' Гол
Тутино Дженнаро
29' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
32' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
45' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Кваранта
Данило
3
Д'Орацио
Томмазо
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
77
Бюхель
Марсель
21
Сабири
Абдельхамид
99
Баич
Риад
9
Дионизи
Федерико
1
Адамонис
Марюс
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
5
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
28
Капецци
Леонардо
4
Ярошински
Павел
9
Тутино
Дженнаро
7
Гондо
Седрик
Асколи
4-3-1-2
Салернитана
3-5-2

Ход матча

2'
0:1
Тутино Дженнаро
(Капецци Леонардо)
24'
0:2
Тутино Дженнаро
29'
Сабири Абдельхамид
 
32'
 
Кулибали Мамаду
45'
 
Дьомбер Норберт

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.25
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.21
3. Дионизи Федерико 3 (1) 0.13
4. Пучино Раффаэле 1 0.04
5. Крагль Оливер 1 0.04
6. Кавион Микеле 1 0.04
7. Броско Риккардо 1 0.04
8. Эрамо Мирко 1 0.04
9. Канджано Джанмарко 1 0.04
10. Бюхель Марсель 0 0
11. Кирико Козимо 0 0
12. Кваранта Данило 0 0
13. Пьерини Николас 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 10 (1) 0.43
2. Джурич Милан 4 (2) 0.17
3. Андерсон Андре 3 0.13
4. Купиш Томаш 3 0.13
5. Касасола Тиаго 2 0.09
6. Чичерелли Эмануэле 1 0.04
7. Капецци Леонардо 1 0.04
8. Айя Рамзи 1 0.04
9. Богдан Лука 1 0.04
10. Гондо Седрик 1 0.04
11. Лопес Вальтер 0 0
12. Белек Вид 0 0
13. Ди Таккио Франческо 0 0
14. Дурмиси Риза 0 0
15. Скьявоне Андреа 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 7 1
2. Бюхель Марсель 7 1
3. Сабири Абдельхамид 5 0
4. Джербо Альберто 4 0
5. Кирико Козимо 4 0
6. Шарич Дарио 4 0
7. Калигара Фабрицио 2 1
8. Эрамо Мирко 3 0
9. Корбо Габриэле 1 1
10. Петруччи Давиде 2 0
11. Дионизи Федерико 2 0
12. Крагль Оливер 2 0
13. Сини Симоне 2 0
14. Пучино Раффаэле 2 0
15. Авлонитис Тасос 2 0
16. Шпендльхофер Лукас 2 0
17. Баич Риад 2 0
18. Кваранта Данило 2 0
19. Канджано Джанмарко 2 0
20. Simone Simeri 0 1
21. Личо Деан 0 1
22. Леали Никола 1 0
23. Кавион Микеле 1 0
24. Тупта Любомир 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 8 1
2. Касасола Тиаго 6 0
3. Дьомбер Норберт 5 0
4. Дзичек Патрик 5 0
5. Андерсон Андре 5 0
6. Джурич Милан 4 0
7. Тутино Дженнаро 4 0
8. Кулибали Мамаду 4 0
9. Лопес Вальтер 3 0
10. Айя Рамзи 3 0
11. Джаннетти Никколо 3 0
12. Богдан Лука 3 0
13. Весели Фредерик 2 0
14. Скьявоне Андреа 2 0
15. Чичерелли Эмануэле 2 0
16. Гондо Седрик 2 0
17. Кийине Софиан 2 0
18. Капецци Леонардо 0 1
19. Купиш Томаш 1 0
20. Мильорини Марко 1 0
21. Адамонис Марюс 1 0
22. Мантовани Валерио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 20% (4) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 15% (3) 25% (5)
 Салернитана 8% (2) 20% (5) 16% (4) 12% (3) 20% (5) 24% (6)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия
Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана
Салернитана Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Салернитана 1:1 Виченца Виртус Пиза 2:2 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана
Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана

Последние игры между собой

Асколи: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 7
Салернитана: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 3
Салернитана 1:0 Асколи Серия B Асколи 3:2 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Асколи Серия B Асколи 2:4 Салернитана Серия B
Салернитана 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:3 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B Салернитана 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Салернитана Серия B Асколи 2:2 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Асколи Серия B Салернитана 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 1:1 Салернитана Про Прима Дивизионе Асколи 4:2 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B Асколи 0:2 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Асколи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
3. Кьево Заявка 23 10 9 4 30 - 19 39
4. Читтаделла 0:2 Заявка 24 11 6 7 37 - 24 39
5. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 24 10 9 5 32 - 23 39
6. Салернитана 2:0 Заявка 23 10 8 5 27 - 27 38
7. Венеция 1:2 Заявка 24 10 8 6 32 - 22 38
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Брешия 1:0 Заявка 24 7 8 9 34 - 37 29
13. Реджана 2:0 Заявка 23 8 3 12 22 - 32 27
14. Реджина Заявка 23 6 8 9 22 - 28 26
15. Виченца Виртус 0:2 Заявка 24 5 11 8 29 - 33 26
16. Козенца Заявка 23 3 14 6 19 - 21 23
17. Кремонезе 0:1 Заявка 24 5 8 11 23 - 32 23
18. Асколи 0:2 Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Виртус Энтелла 2:1 Заявка 24 5 5 14 23 - 41 20
20. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Салернитана 2:0 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
5. Читтаделла 0:2 Заявка 12 6 4 2 19 - 10 22
6. Венеция 1:2 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Брешия 1:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 19 19
9. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
10. Реджана 2:0 Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
11. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
12. Асколи 0:2 Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус 0:2 Заявка 12 1 8 3 12 - 15 11
18. Виртус Энтелла 2:1 Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция 1:2 Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла 0:2 Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
9. Салернитана 2:0 Заявка 12 4 4 4 11 - 18 16
10. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
11. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
12. Виченца Виртус 0:2 Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
15. Реджана 2:0 Заявка 11 3 1 7 8 - 19 10
16. Брешия 1:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Кремонезе 0:1 Заявка 12 2 4 6 11 - 15 10
18. Виртус Энтелла 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
20. Асколи 0:2 Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Салернитана
26.60
9.31
3.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 17.00 6.90 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.05 3.18
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 6.50 1.17
  26.60 9.31 1.11

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Салернитана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Салернитана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Салернитана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.15 1.09 3.04 1.36 2.31 1.61 1.74 2.21 1.37 3.10 1.26 3.70 1.09 6.35 1.06 6.90
9.30 1.03 7.20 1.07 6.50 1.09 5.00 1.15 1.92 1.88 4.60 1.17 3.25 1.31 1.87 1.87 1.38 2.90 1.25 3.75 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 18.00
3.25 1.37 2.75 1.48 2.35 1.64 1.95 1.93 2.48 1.57 2.15 1.75 3.14 1.39 2.13 1.76 1.76 2.13 1.55 2.54 1.34 3.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.53 1.52 1.74 2.09 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
1.74 2.10 1.97 1.77 1.30 3.30 1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00
2.74 1.47 2.25 1.68 1.75 2.14 1.47 2.74 1.86 2.00 1.54 2.54 1.22 4.36 1.23 4.32 1.11 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.25
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Асколи 0:2 Салернитана онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 