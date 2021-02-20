Асколи
0:2
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Салернитана
0:1
2' ГолТутино Дженнаро
0:2
24' ГолТутино Дженнаро
29' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
32' Желтая карточкаКулибали Мамаду
45' Желтая карточкаДьомбер Норберт
77' Желтая карточкаВесели Фредерик
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
2'
24'
0:2
32'
45'
77'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.25
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.21
|3.
|Дионизи Федерико
|3 (1)
|0.13
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.04
|5.
|Крагль Оливер
|1
|0.04
|6.
|Кавион Микеле
|1
|0.04
|7.
|Броско Риккардо
|1
|0.04
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|9.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.04
|10.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|11.
|Кирико Козимо
|0
|0
|12.
|Кваранта Данило
|0
|0
|13.
|Пьерини Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|10 (1)
|0.43
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.17
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.13
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.13
|5.
|Касасола Тиаго
|2
|0.09
|6.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.04
|7.
|Капецци Леонардо
|1
|0.04
|8.
|Айя Рамзи
|1
|0.04
|9.
|Богдан Лука
|1
|0.04
|10.
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|11.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|12.
|Белек Вид
|0
|0
|13.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|14.
|Дурмиси Риза
|0
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|7
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|7
|1
|3.
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|4.
|Джербо Альберто
|4
|0
|5.
|Кирико Козимо
|4
|0
|6.
|Шарич Дарио
|4
|0
|7.
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|8.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|9.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|10.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|11.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|12.
|Крагль Оливер
|2
|0
|13.
|Сини Симоне
|2
|0
|14.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|15.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|16.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|17.
|Баич Риад
|2
|0
|18.
|Кваранта Данило
|2
|0
|19.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|20.
|Simone Simeri
|0
|1
|21.
|Личо Деан
|0
|1
|22.
|Леали Никола
|1
|0
|23.
|Кавион Микеле
|1
|0
|24.
|Тупта Любомир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|8
|1
|2.
|Дьомбер Норберт
|6
|0
|3.
|Касасола Тиаго
|6
|0
|4.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|5.
|Андерсон Андре
|5
|0
|6.
|Джурич Милан
|4
|0
|7.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|8.
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|9.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|10.
|Айя Рамзи
|3
|0
|11.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|12.
|Весели Фредерик
|3
|0
|13.
|Богдан Лука
|3
|0
|14.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|16.
|Гондо Седрик
|2
|0
|17.
|Кийине Софиан
|2
|0
|18.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|19.
|Купиш Томаш
|1
|0
|20.
|Мильорини Марко
|1
|0
|21.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|22.
|Мантовани Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|20% (4)
|20% (4)
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|Салернитана
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +5 =5 -10Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия
Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана
Салернитана Последние 20 матчей: +7 =7 -6Салернитана 1:1 Виченца Виртус Пиза 2:2 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана
Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана
Последние игры между собой
Асколи: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 7
Салернитана: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 3
Салернитана 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:3 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B Салернитана 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Салернитана Серия B Асколи 2:2 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Асколи Серия B Салернитана 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 1:1 Салернитана Про Прима Дивизионе Асколи 4:2 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B Асколи 0:2 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Асколи Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Венеция
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 22
|41
|3.
|Монца
|0:0 Заявка
|24
|10
|10
|4
|32 - 19
|40
|4.
|Кьево
|0:0 Заявка
|24
|10
|10
|4
|30 - 19
|40
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|6.
|Салернитана
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|27 - 27
|38
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 25
|37
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|12.
|Реджана
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|23 - 32
|27
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|5
|12
|7
|31 - 33
|27
|14.
|Реджина
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 28
|26
|15.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|3
|14
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Асколи
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 33
|21
|19.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 9
|24
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Реджана
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|11.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 11
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|10.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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