Пиза
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Эмполи
66
Гори
Стефано
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|7 (2)
|0.29
|2.
|Гухер Роберт
|5
|0.21
|3.
|Видо Лука
|5
|0.21
|4.
|Паломби Симоне
|3
|0.13
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.08
|6.
|Маццители Лука
|2
|0.08
|7.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.08
|8.
|Караччоло Антонио
|2
|0.08
|9.
|Соддимо Данило
|1
|0.04
|10.
|Лизи Франческо
|1
|0.04
|11.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.04
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|13 (1)
|0.54
|2.
|Ла Мантия Андреа
|8
|0.33
|3.
|Оливьери Марко
|4 (1)
|0.17
|4.
|Морео Стефано
|4
|0.17
|5.
|Хаас Николас
|3
|0.13
|6.
|Байрами Недим
|2
|0.08
|7.
|Штулац Лео
|2
|0.08
|8.
|Риччи Самуэле
|2
|0.08
|9.
|Матос Ридер
|2
|0.08
|10.
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|11.
|Паризи Фабьяно
|1
|0.04
|12.
|Журковски Шимон
|1
|0.04
|13.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|9
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|6
|1
|3.
|Марин Мариус
|6
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|5
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|8.
|Сьега Николас
|2
|1
|9.
|Гухер Роберт
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Видо Лука
|2
|0
|12.
|Соддимо Данило
|1
|0
|13.
|Варньер Марко
|1
|0
|14.
|Куаини Алессандро
|1
|0
|15.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|3
|2
|2.
|Хаас Николас
|6
|0
|3.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|4.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|5.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|6.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|7.
|Николау Димитрис
|3
|0
|8.
|Риччи Самуэле
|3
|0
|9.
|Матос Ридер
|2
|0
|10.
|Штулац Лео
|2
|0
|11.
|Казале Николо
|2
|0
|12.
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|13.
|Фурлан Якопо
|0
|1
|14.
|Морео Стефано
|1
|0
|15.
|Терзич Алекса
|1
|0
|16.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|Эмполи
|9.3% (4)
|6.98% (3)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|23.26% (10)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +7 =7 -6Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне
Эмполи Последние 20 матчей: +8 =10 -2СПАЛ 2013 1:1 Эмполи Эмполи 2:2 Пескара Монца 1:1 Эмполи Эмполи 3:1 Фрозиноне
Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи
Последние игры между собой
Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Эмполи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|24
|11
|12
|1
|43 - 23
|45
|2.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 19
|42
|3.
|Венеция
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 22
|41
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|5.
|Кьево
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|30 - 20
|39
|6.
|Салернитана
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|27 - 27
|38
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 25
|37
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|24
|7
|11
|6
|31 - 35
|32
|12.
|Реджана
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|23 - 32
|27
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|5
|12
|7
|31 - 33
|27
|14.
|Реджина
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 28
|26
|15.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|3
|14
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Асколи
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 33
|21
|19.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|12 - 11
|19
|9.
|Реджана
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|11.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|10.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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