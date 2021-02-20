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  3. Италия
Пиза
1:1
Конец матча

Стадион:
Эмполи
66
Гори
Стефано
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
32
Бегетто
Андреа
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
36
Маццители
Лука
7
Сьега
Николас
9
Паломби
Симоне
31
Маркони
Микеле
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
28
Риччи
Самуэле
10
Морео
Стефано
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
Пиза
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 7 (2) 0.29
2. Гухер Роберт 5 0.21
3. Видо Лука 5 0.21
4. Паломби Симоне 3 0.13
5. Мазуччи Гаэтано 2 0.08
6. Маццители Лука 2 0.08
7. Сибилли Джузеппе 2 0.08
8. Караччоло Антонио 2 0.08
9. Биринделли Самуэле 2 0.08
10. Соддимо Данило 1 0.04
11. Лизи Франческо 1 0.04
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0
14. Сьега Николас 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 13 (1) 0.54
2. Ла Мантия Андреа 8 0.33
3. Оливьери Марко 4 (1) 0.17
4. Морео Стефано 4 0.17
5. Хаас Николас 3 0.13
6. Байрами Недим 2 0.08
7. Штулац Лео 2 0.08
8. Риччи Самуэле 2 0.08
9. Матос Ридер 2 0.08
10. Журковски Шимон 2 0.08
11. Паризи Фабьяно 1 0.04
12. Романьоли Симоне 1 0.04
13. Бандинелли Филиппо 0 0
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 9 0
2. Бенедетти Симоне 6 1
3. Марин Мариус 6 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Биринделли Самуэле 4 0
8. Сьега Николас 2 1
9. Гухер Роберт 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Видо Лука 2 0
12. Соддимо Данило 1 0
13. Варньер Марко 1 0
14. Куаини Алессандро 1 0
15. Сибилли Джузеппе 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 6 0
3. Манкузо Леонардо 4 0
4. Бандинелли Филиппо 4 0
5. Фьямоцци Риккардо 2 1
6. Ла Мантия Андреа 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Риччи Самуэле 3 0
9. Матос Ридер 2 0
10. Штулац Лео 2 0
11. Казале Николо 2 0
12. Паризи Фабьяно 2 0
13. Фурлан Якопо 0 1
14. Морео Стефано 1 0
15. Терзич Алекса 1 0
16. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 15.63% (5) 25% (8) 12.5% (4) 9.38% (3) 12.5% (4) 25% (8)
 Эмполи 9.09% (4) 6.82% (3) 20.45% (9) 20.45% (9) 22.73% (10) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне
Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза
Эмполи Последние 20 матчей: +8 =10 -2
СПАЛ 2013 1:1 Эмполи Эмполи 2:2 Пескара Монца 1:1 Эмполи Эмполи 3:1 Фрозиноне
Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Эмполи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эмполи 3:1 Пиза Серия B Эмполи 2:1 Пиза Серия B Пиза 2:3 Эмполи Серия B Пиза 0:2 Эмполи Товарищеские матчи
Пиза 2:0 Эмполи Серия B Эмполи 0:3 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 24 11 12 1 44 - 24 45
2. Монца Заявка 24 11 9 4 33 - 19 42
3. Венеция Заявка 24 11 8 5 34 - 22 41
4. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
5. Кьево Заявка 24 10 9 5 30 - 20 39
6. Салернитана Заявка 23 10 8 5 27 - 27 38
7. СПАЛ 2013 Заявка 24 9 10 5 32 - 25 37
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 24 7 11 6 32 - 36 32
12. Реджана Заявка 23 8 3 12 23 - 32 27
13. Виченца Виртус Заявка 24 5 12 7 31 - 33 27
14. Реджина Заявка 23 6 8 9 22 - 28 26
15. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
16. Кремонезе Заявка 24 6 8 10 25 - 32 26
17. Козенца Заявка 23 3 14 6 19 - 21 23
18. Асколи Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 12 4 7 1 13 - 12 19
9. Реджана Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
11. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
12. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 12 4 4 4 11 - 18 16
9. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
10. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
11. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
14. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
15. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Биринделли Самуэле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 3.45 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.25 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 1.62 3.20

Самый высокий коэффициент на матч «Пиза» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пиза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пиза» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 8.00 1.05 3.70 1.26 2.91 1.41 2.01 1.89 1.56 2.43 1.37 2.99 1.16 4.65 1.11 5.35 1.02 9.30
14.00 1.01 9.40 1.03 3.05 1.35 1.92 1.82 1.75 2.01 1.78 2.04 1.18 4.50 1.10 6.25 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 9.20 1.04 9.30 0.00 14.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.97 1.83 1.47 2.68 1.15 5.35 1.10 6.75
2.07 1.72 1.48 2.55 1.16 4.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.25
2.90 1.38 1.75 2.01 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Пиза 1:1 Эмполи онлайн

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