  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Монца
0'
30' Желтая карточка
Донати Джулио
31'
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
5
Риджионе
Микеле
27
Коттали
Маттео
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
93
Марджиотта
Франческо
98
Де
Лука
Мануэль
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
98
Пирола
Лоренцо
30
Аугусто
Карлос
16
Фраттези
Давиде
23
Скоццарелла
Маттео
20
Барилла
Антонино
77
Д'Аллесандро
Марко
45
Балотелли
Марио
47
Мота
Дани
Кьево
4-4-2
Монца
4-3-3

Ход матча

30'
 
Донати Джулио

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.17
2. Марджиотта Франческо 4 0.17
3. Де Лука Мануэль 4 0.17
4. Джорджевич Филип 3 0.13
5. Могос Василе 2 0.08
6. Оби Джоэл 2 0.08
7. Чичиретти Амато 2 0.08
8. Бертаньоли Массимо 2 0.08
9. Пальмьеро Лука 1 0.04
10. Риджионе Микеле 1 0.04
11. Фабро Микаэль 1 0.04
12. Канотто Луиджи 1 0.04
13. Джильотти Гийом 1 0.04
14. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.04
15. Леверб Максим 1 (1) 0.04
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Д'Амико Феличе 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боатенг Кевин-Принс 5 (3) 0.21
2. Мота Дани 5 0.21
3. Гюткьяр Кристиан 4 (1) 0.17
4. Фраттези Давиде 4 0.17
5. Барилла Антонино 3 0.13
6. Марич Мирко 2 0.08
7. Сампиризи Марио 2 0.08
8. Аугусто Карлос 2 0.08
9. Бетелла Давиде 2 0.08
10. Д'Аллесандро Марко 1 0.04
11. Армеллино Марко 1 0.04
12. Балотелли Марио 1 0.04
13. Барберис Андреа 0 0
14. Беллучи Джузеппе 0 0
15. Фоссати Марко 0 0
16. Мачин Хосе 0 0
17. Колпани Андреа 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 0
2. Оби Джоэл 4 1
3. Коттали Маттео 4 1
4. Вивиани Маттиа 3 1
5. Ренцетти Франческо 2 1
6. Могос Василе 3 0
7. Фабро Микаэль 2 0
8. Де Лука Мануэль 2 0
9. Леверб Максим 2 0
10. Риджионе Микеле 1 0
11. Гарритано Лука 1 0
12. Джильотти Гийом 1 0
13. Канотто Луиджи 1 0
14. Марджиотта Франческо 1 0
15. Шемпер Адриан 1 0
16. Бертаньоли Массимо 1 0
Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 10 1
2. Барилла Антонино 4 1
3. Фоссати Марко 5 0
4. Армеллино Марко 4 0
5. Скалья Филиппо 2 1
6. Боатенг Кевин-Принс 3 0
7. Гюткьяр Кристиан 2 0
8. Барберис Андреа 2 0
9. Мота Дани 2 0
10. Фраттези Давиде 2 0
11. Бетелла Давиде 2 0
12. Палетта Габриэль 1 0
13. Донати Джулио 1 0
14. Сампиризи Марио 1 0
15. Риччи Федерико 1 0
16. Д'Эррико Андреа 1 0
17. Марич Мирко 1 0
18. Колпани Андреа 1 0
19. Аугусто Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 3.33% (1) 23.33% (7) 13.33% (4) 20% (6) 13.33% (4) 26.67% (8)
 Монца 18.75% (6) 18.75% (6) 6.25% (2) 15.63% (5) 12.5% (4) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара
Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия
Монца Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Монца 0:2 Пиза Виченца Виртус 1:2 Монца Монца 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Монца
Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Монца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Монца 1:2 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Венеция Заявка 24 11 8 5 34 - 22 41
3. Монца 0:0 Заявка 24 10 10 4 32 - 19 40
4. Кьево 0:0 Заявка 24 10 10 4 30 - 19 40
5. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
6. Салернитана Заявка 23 10 8 5 27 - 27 38
7. СПАЛ 2013 Заявка 24 9 10 5 32 - 25 37
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Реджана Заявка 23 8 3 12 23 - 32 27
13. Виченца Виртус Заявка 24 5 12 7 31 - 33 27
14. Реджина Заявка 23 6 8 9 22 - 28 26
15. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
16. Кремонезе Заявка 24 6 8 10 25 - 32 26
17. Козенца Заявка 23 3 14 6 19 - 21 23
18. Асколи Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 0:0 Заявка 12 7 3 2 18 - 9 24
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Монца 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Реджана Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
11. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
12. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца 0:0 Заявка 13 5 6 2 14 - 11 21
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 12 4 4 4 11 - 18 16
9. Кьево 0:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
10. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
11. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
14. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
15. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Донати Джулио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кьево
Ничья
Монца
2.85
3.00
3.37
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 2.95 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.00 2.77
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.00 3.25
  2.58 2.77 3.37

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.95 1.06 6.00 1.10 2.94 1.38 2.26 1.64 1.72 2.24 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20
5.90 1.10 4.50 1.18 2.42 1.52 1.80 1.95 1.89 1.91 1.47 2.55 1.20 4.20 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
2.85 1.45 2.27 1.68 1.98 1.91 1.65 2.31 1.49 2.74 1.76 2.14 1.58 2.50 1.27 3.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.71 2.14 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.40
2.00 1.76 1.33 3.15 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00
1.83 2.04 1.51 2.62 1.20 4.60 1.48 2.74 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.40
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Кьево 0:0 Монца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 