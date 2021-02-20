Кьево
0:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Монца
30' Желтая карточкаДонати Джулио
47' Желтая карточкаД'Аллесандро Марко
0:1
60' ГолБалотелли Марио
73' Желтая карточкаЛеверб Максим
90' Желтая карточкаРиджионе Микеле
90' Желтая карточкаДьяв Давиде
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Дьяв ДавидеНападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
30'
60'
0:1
73'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.17
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.17
|3.
|Де Лука Мануэль
|4
|0.17
|4.
|Джорджевич Филип
|3
|0.13
|5.
|Могос Василе
|2
|0.08
|6.
|Оби Джоэл
|2
|0.08
|7.
|Чичиретти Амато
|2
|0.08
|8.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.08
|9.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.04
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0.04
|11.
|Фабро Микаэль
|1
|0.04
|12.
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|13.
|Джильотти Гийом
|1
|0.04
|14.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.04
|15.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.04
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|5 (3)
|0.21
|2.
|Мота Дани
|5
|0.21
|3.
|Гюткьяр Кристиан
|4 (1)
|0.17
|4.
|Фраттези Давиде
|4
|0.17
|5.
|Барилла Антонино
|3
|0.13
|6.
|Марич Мирко
|2
|0.08
|7.
|Сампиризи Марио
|2
|0.08
|8.
|Аугусто Карлос
|2
|0.08
|9.
|Балотелли Марио
|2
|0.08
|10.
|Бетелла Давиде
|2
|0.08
|11.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.04
|12.
|Армеллино Марко
|1
|0.04
|13.
|Барберис Андреа
|0
|0
|14.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|15.
|Донати Джулио
|0
|0
|16.
|Фоссати Марко
|0
|0
|17.
|Мачин Хосе
|0
|0
|18.
|Колпани Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|4
|1
|4.
|Вивиани Маттиа
|3
|1
|5.
|Ренцетти Франческо
|2
|1
|6.
|Могос Василе
|3
|0
|7.
|Леверб Максим
|3
|0
|8.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|9.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|10.
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|11.
|Гарритано Лука
|1
|0
|12.
|Джильотти Гийом
|1
|0
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|14.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|15.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|10
|1
|2.
|Барилла Антонино
|4
|1
|3.
|Фоссати Марко
|5
|0
|4.
|Армеллино Марко
|4
|0
|5.
|Скалья Филиппо
|2
|1
|6.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|7.
|Донати Джулио
|2
|0
|8.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|9.
|Барберис Андреа
|2
|0
|10.
|Мота Дани
|2
|0
|11.
|Фраттези Давиде
|2
|0
|12.
|Бетелла Давиде
|2
|0
|13.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|14.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|15.
|Риччи Федерико
|1
|0
|16.
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|17.
|Марич Мирко
|1
|0
|18.
|Дьяв Давиде
|1
|0
|19.
|Колпани Андреа
|1
|0
|20.
|Аугусто Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|3.33% (1)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|20% (6)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|Монца
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +9 =8 -3Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара
Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия
Монца Последние 20 матчей: +10 =6 -4Монца 0:2 Пиза Виченца Виртус 1:2 Монца Монца 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Монца
Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Монца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|24
|11
|12
|1
|43 - 23
|45
|2.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 19
|42
|3.
|Венеция
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 22
|41
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|5.
|Кьево
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|30 - 20
|39
|6.
|Салернитана
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|27 - 27
|38
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 25
|37
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|24
|7
|11
|6
|31 - 35
|32
|12.
|Реджана
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|23 - 32
|27
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|5
|12
|7
|31 - 33
|27
|14.
|Реджина
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 28
|26
|15.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|3
|14
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Асколи
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 33
|21
|19.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|12 - 11
|19
|9.
|Реджана
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|11.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|10.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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