  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
1:2
Перерыв

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
21' Желтая карточка
Мале Юссеф
0:1
24' Гол
Брешанини Марко
0:2
29' Гол
Скенетти Андреа
32' Желтая карточка
Модоло Марко
36' Желтая карточка
Павич Маркус
42' Желтая карточка
Кьоза Марко
1:2
44' Гол
Фьордилино Антонио
22
Помини
Альберто
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
31
Риччи
Джакомо
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
17
Джонсон
Деннис
68
Руссо
Алессандро
2
Клеур
Габриэль
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
95
Павич
Маркус
33
Брешанини
Марко
23
Паолуччи
Андреа
27
Сеттембрини
Андреа
99
Скенетти
Андреа
11
Капелло
Алессандро
19
Брунори
Маттео
Венеция
4-3-1-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

21'
Мале Юссеф
 
24'
0:1
Брешанини Марко
(Скенетти Андреа)
29'
0:2
Скенетти Андреа
(Брунори Маттео)
32'
Модоло Марко
 
36'
 
Павич Маркус
42'
 
Кьоза Марко
44'
Фьордилино Антонио
1:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 12 0.5
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.17
3. Фьордилино Антонио 4 0.17
4. Ди Мариано Франческо 1 0.04
5. Мале Юссеф 1 0.04
6. Джонсон Деннис 1 0.04
7. Чрнигой Домен 1 0.04
8. Модоло Марко 1 0.04
9. Бокалон Риккардо 1 0.04
10. Чеккарони Пьетро 1 0.04
11. Карлссон Отар 1 0.04
12. Свобода Михаэль 1 0.04
13. Дези Якопо 0 0
14. Капелло Алессандро 0 0
15. Маццокки Паскуале 0 0
16. Тогордо Антони 0 0
17. Феррарини Габриэле 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 5 (3) 0.21
2. Скенетти Андреа 3 0.13
3. Де Лука Джузеппе 3 0.13
4. Брешанини Марко 2 0.08
5. Куцупиас Илиас 2 0.08
6. Коста Филиппо 2 0.08
7. Брунори Маттео 2 (1) 0.08
8. Поли Фабрицио 1 0.04
9. Кардозелли Кассио 1 0.04
10. Паолуччи Андреа 0 0
11. Куррарино Микеле 0 0
12. Маццокко Давиде 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 6 0
2. Вакка Антонио 5 0
3. Мале Юссеф 5 0
4. Модоло Марко 4 0
5. Джонсон Деннис 2 1
6. Капелло Алессандро 3 0
7. Бокалон Риккардо 3 0
8. Араму Маттиа 3 0
9. Чрнигой Домен 2 0
10. Кремонези Микеле 2 0
11. Ди Мариано Франческо 2 0
12. Форте Франческо 2 0
13. Чеккарони Пьетро 2 0
14. Маццокки Паскуале 2 0
15. Феличоли Джанфилиппо 2 0
16. Тогордо Антони 2 0
17. Свобода Михаэль 2 0
18. Молинаро Кристиан 1 0
19. Леццерини Лука 1 0
20. Карлссон Отар 1 0
21. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
22. Эспозито Себастьяно 1 0
23. Феррарини Габриэле 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Кьоза Марко 9 0
2. Паолуччи Андреа 6 1
3. Крими Марко 4 1
4. Поли Фабрицио 5 0
5. Коста Филиппо 5 0
6. Куцупиас Илиас 5 0
7. Копполаро Мауро 4 0
8. Де Лука Джузеппе 3 0
9. Пеллиццер Микеле 3 0
10. Сеттембрини Андреа 3 0
11. Павич Маркус 3 0
12. Петрович Томи 3 0
13. Брешанини Марко 3 0
14. Скенетти Андреа 2 0
15. Тоскано Марко 2 0
16. Брунори Маттео 2 0
17. Маццокко Давиде 2 0
18. Де Коль Филиппо 1 0
19. Манкосу Маттео 1 0
20. Морозини Леонардо 1 0
21. Кардозелли Кассио 1 0
22. Клеур Габриэль 1 0
23. Куррарино Микеле 1 0
24. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 7.69% (2) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 7.69% (2) 34.62% (9)
 Виртус Энтелла 0 10.53% (2) 26.32% (5) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция
Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца
Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Венеция: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Серия B Венеция 2:2 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:2 Венеция Серия B Венеция 2:0 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 0:0 Венеция Серия B Венеция 0:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 2:1 Венеция Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
3. Кьево Заявка 23 10 9 4 30 - 19 39
4. Читтаделла 0:2 Заявка 24 11 6 7 37 - 24 39
5. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 24 10 9 5 32 - 23 39
6. Салернитана 2:0 Заявка 23 10 8 5 27 - 27 38
7. Венеция 1:2 Заявка 24 10 8 6 32 - 22 38
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Брешия 1:0 Заявка 24 7 8 9 34 - 37 29
13. Реджана 2:0 Заявка 23 8 3 12 22 - 32 27
14. Реджина Заявка 23 6 8 9 22 - 28 26
15. Виченца Виртус 0:2 Заявка 24 5 11 8 29 - 33 26
16. Козенца Заявка 23 3 14 6 19 - 21 23
17. Кремонезе 0:1 Заявка 24 5 8 11 23 - 32 23
18. Асколи 0:2 Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Виртус Энтелла 2:1 Заявка 24 5 5 14 23 - 41 20
20. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Салернитана 2:0 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
5. Читтаделла 0:2 Заявка 12 6 4 2 19 - 10 22
6. Венеция 1:2 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Брешия 1:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 19 19
9. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
10. Реджана 2:0 Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
11. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
12. Асколи 0:2 Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус 0:2 Заявка 12 1 8 3 12 - 15 11
18. Виртус Энтелла 2:1 Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция 1:2 Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла 0:2 Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
9. Салернитана 2:0 Заявка 12 4 4 4 11 - 18 16
10. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
11. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
12. Виченца Виртус 0:2 Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
15. Реджана 2:0 Заявка 11 3 1 7 8 - 19 10
16. Брешия 1:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Кремонезе 0:1 Заявка 12 2 4 6 11 - 15 10
18. Виртус Энтелла 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
20. Асколи 0:2 Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Виртус Энтелла
11.35
5.45
4.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.30 4.85
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 4.80 1.30
  11.35 5.45 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.06 6.15 1.09 3.02 1.36 2.32 1.61 1.76 2.18 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95
5.90 1.10 4.50 1.18 2.42 1.52 1.85 1.90 1.93 1.87 5.70 1.11 4.20 1.20 2.13 1.66 1.55 2.35 1.32 3.20 1.11 5.80 1.09 6.50 0.00 18.50
3.07 1.40 2.41 1.61 2.09 1.80 1.76 2.14 1.55 2.54 1.70 2.24 1.52 2.63 2.64 1.51 2.10 1.79 1.82 2.07 1.53 2.61 1.40 3.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.56 1.51 1.73 2.11 1.38 3.04 1.10 6.85 1.07 8.20
1.92 1.82 1.28 3.45 1.15 5.00 1.02 11.00 1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00
1.78 2.08 1.48 2.70 1.19 4.88 1.45 2.82 1.32 3.43 1.23 4.30 1.11 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.35
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 3.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
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