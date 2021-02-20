Венеция
1:2
Перерыв
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Виртус Энтелла
21' Желтая карточкаМале Юссеф
0:1
24' ГолБрешанини Марко
0:2
29' ГолСкенетти Андреа
32' Желтая карточкаМодоло Марко
36' Желтая карточкаПавич Маркус
42' Желтая карточкаКьоза Марко
1:2
44' ГолФьордилино Антонио
13
Модоло
Марко
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
95
Павич
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Ход матча
21'
24'
29'
32'
36'
42'
44'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|12
|0.5
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.17
|3.
|Фьордилино Антонио
|4
|0.17
|4.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.04
|5.
|Мале Юссеф
|1
|0.04
|6.
|Джонсон Деннис
|1
|0.04
|7.
|Чрнигой Домен
|1
|0.04
|8.
|Модоло Марко
|1
|0.04
|9.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.04
|10.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.04
|11.
|Карлссон Отар
|1
|0.04
|12.
|Свобода Михаэль
|1
|0.04
|13.
|Дези Якопо
|0
|0
|14.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|15.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|16.
|Тогордо Антони
|0
|0
|17.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.21
|2.
|Скенетти Андреа
|3
|0.13
|3.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.13
|4.
|Брешанини Марко
|2
|0.08
|5.
|Куцупиас Илиас
|2
|0.08
|6.
|Коста Филиппо
|2
|0.08
|7.
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.08
|8.
|Поли Фабрицио
|1
|0.04
|9.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.04
|10.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|11.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|12.
|Маццокко Давиде
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|6
|0
|2.
|Вакка Антонио
|5
|0
|3.
|Мале Юссеф
|5
|0
|4.
|Модоло Марко
|4
|0
|5.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|6.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|7.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|8.
|Араму Маттиа
|3
|0
|9.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|10.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|11.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|12.
|Форте Франческо
|2
|0
|13.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|14.
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|15.
|Феличоли Джанфилиппо
|2
|0
|16.
|Тогордо Антони
|2
|0
|17.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|18.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|19.
|Леццерини Лука
|1
|0
|20.
|Карлссон Отар
|1
|0
|21.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|22.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|23.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кьоза Марко
|9
|0
|2.
|Паолуччи Андреа
|6
|1
|3.
|Крими Марко
|4
|1
|4.
|Поли Фабрицио
|5
|0
|5.
|Коста Филиппо
|5
|0
|6.
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|7.
|Копполаро Мауро
|4
|0
|8.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|9.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|10.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|11.
|Павич Маркус
|3
|0
|12.
|Петрович Томи
|3
|0
|13.
|Брешанини Марко
|3
|0
|14.
|Скенетти Андреа
|2
|0
|15.
|Тоскано Марко
|2
|0
|16.
|Брунори Маттео
|2
|0
|17.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|18.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|19.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|20.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|21.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|22.
|Клеур Габриэль
|1
|0
|23.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|34.62% (9)
|Виртус Энтелла
|0
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция
Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =2 -14Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца
Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Венеция: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|3.
|Кьево
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|30 - 19
|39
|4.
|Читтаделла
|0:2 Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 24
|39
|5.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|24
|10
|9
|5
|32 - 23
|39
|6.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|23
|10
|8
|5
|27 - 27
|38
|7.
|Венеция
|1:2 Заявка
|24
|10
|8
|6
|32 - 22
|38
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|12.
|Брешия
|1:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 37
|29
|13.
|Реджана
|2:0 Заявка
|23
|8
|3
|12
|22 - 32
|27
|14.
|Реджина
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 28
|26
|15.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|24
|5
|11
|8
|29 - 33
|26
|16.
|Козенца
|Заявка
|23
|3
|14
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|24
|5
|8
|11
|23 - 32
|23
|18.
|Асколи
|0:2 Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 33
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|2:1 Заявка
|24
|5
|5
|14
|23 - 41
|20
|20.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|Читтаделла
|0:2 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Венеция
|1:2 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Брешия
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|9.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|10.
|Реджана
|2:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|11.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|12.
|Асколи
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|12
|1
|8
|3
|12 - 15
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|2:1 Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|1:2 Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|0:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|9.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|11.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|12.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Реджана
|2:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 19
|10
|16.
|Брешия
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 15
|10
|18.
|Виртус Энтелла
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|20.
|Асколи
|0:2 Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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