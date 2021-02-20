  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
3:2
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
21' Желтая карточка
Мале Юссеф
0:1
24' Гол
Брешанини Марко
0:2
29' Гол
Скенетти Андреа
32' Желтая карточка
Модоло Марко
36' Желтая карточка
Павич Маркус
42' Желтая карточка
Кьоза Марко
1:2
44' Гол
Фьордилино Антонио
2:2
53' Гол
Джонсон Деннис
3:2
56' Гол
Джонсон Деннис
59' Красная карточка
Сеттембрини Андреа
60' Желтая карточка
Риччи Джакомо
67' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
73' Желтая карточка
Клеур Габриэль
78' Желтая карточка
Тогордо Антони
90'+6
22
Помини
Альберто
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
31
Риччи
Джакомо
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
17
Джонсон
Деннис
68
Руссо
Алессандро
2
Клеур
Габриэль
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
95
Павич
Маркус
33
Брешанини
Марко
23
Паолуччи
Андреа
27
Сеттембрини
Андреа
99
Скенетти
Андреа
11
Капелло
Алессандро
19
Брунори
Маттео
Венеция
4-3-1-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

21'
Мале Юссеф
 
24'
0:1
Брешанини Марко
(Скенетти Андреа)
29'
0:2
Скенетти Андреа
(Брунори Маттео)
32'
Модоло Марко
 
36'
 
Павич Маркус
42'
 
Кьоза Марко
44'
Фьордилино Антонио
1:2
46'
Ди Мариано Франческо
Мале Юссеф
 
53'
Джонсон Деннис
(Араму Маттиа)
2:2
56'
Джонсон Деннис
(Араму Маттиа)
3:2
58'
 
Де Лука Джузеппе
Скенетти Андреа
58'
 
Драгомир Влад
Сеттембрини Андреа
59'
 
Сеттембрини Андреа
60'
Риччи Джакомо
 
67'
Фьордилино Антонио
 
69'
Феличоли Джанфилиппо
Риччи Джакомо
 
69'
Дези Якопо
Фьордилино Антонио
 
70'
 
Морозини Леонардо
Паолуччи Андреа
73'
 
Клеур Габриэль
78'
Тогордо Антони
 
79'
 
Ниццетто Лука
Брешанини Марко
79'
 
Родригес Алехандро
Брунори Маттео
80'
Бокалон Риккардо
Форте Франческо
 
80'
Эспозито Себастьяно
Араму Маттиа
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 27
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 12 0.5
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.17
3. Фьордилино Антонио 4 0.17
4. Джонсон Деннис 3 0.13
5. Ди Мариано Франческо 1 0.04
6. Мале Юссеф 1 0.04
7. Чрнигой Домен 1 0.04
8. Модоло Марко 1 0.04
9. Бокалон Риккардо 1 0.04
10. Чеккарони Пьетро 1 0.04
11. Карлссон Отар 1 0.04
12. Свобода Михаэль 1 0.04
13. Дези Якопо 0 0
14. Капелло Алессандро 0 0
15. Маццокки Паскуале 0 0
16. Тогордо Антони 0 0
17. Феррарини Габриэле 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 5 (3) 0.21
2. Скенетти Андреа 3 0.13
3. Де Лука Джузеппе 3 0.13
4. Брешанини Марко 2 0.08
5. Куцупиас Илиас 2 0.08
6. Коста Филиппо 2 0.08
7. Брунори Маттео 2 (1) 0.08
8. Поли Фабрицио 1 0.04
9. Кардозелли Кассио 1 0.04
10. Паолуччи Андреа 0 0
11. Куррарино Микеле 0 0
12. Маццокко Давиде 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 7 0
2. Вакка Антонио 5 0
3. Мале Юссеф 5 0
4. Модоло Марко 4 0
5. Джонсон Деннис 2 1
6. Капелло Алессандро 3 0
7. Бокалон Риккардо 3 0
8. Араму Маттиа 3 0
9. Тогордо Антони 3 0
10. Чрнигой Домен 2 0
11. Кремонези Микеле 2 0
12. Ди Мариано Франческо 2 0
13. Форте Франческо 2 0
14. Чеккарони Пьетро 2 0
15. Маццокки Паскуале 2 0
16. Феличоли Джанфилиппо 2 0
17. Свобода Михаэль 2 0
18. Молинаро Кристиан 1 0
19. Леццерини Лука 1 0
20. Риччи Джакомо 1 0
21. Карлссон Отар 1 0
22. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
23. Эспозито Себастьяно 1 0
24. Феррарини Габриэле 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Кьоза Марко 9 0
2. Паолуччи Андреа 6 1
3. Крими Марко 4 1
4. Поли Фабрицио 5 0
5. Коста Филиппо 5 0
6. Куцупиас Илиас 5 0
7. Сеттембрини Андреа 3 1
8. Копполаро Мауро 4 0
9. Де Лука Джузеппе 3 0
10. Пеллиццер Микеле 3 0
11. Павич Маркус 3 0
12. Петрович Томи 3 0
13. Брешанини Марко 3 0
14. Скенетти Андреа 2 0
15. Тоскано Марко 2 0
16. Брунори Маттео 2 0
17. Клеур Габриэль 2 0
18. Маццокко Давиде 2 0
19. Де Коль Филиппо 1 0
20. Манкосу Маттео 1 0
21. Морозини Леонардо 1 0
22. Кардозелли Кассио 1 0
23. Куррарино Микеле 1 0
24. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 6.9% (2) 6.9% (2) 24.14% (7) 24.14% (7) 6.9% (2) 31.03% (9)
 Виртус Энтелла 0 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция
Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца
Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Венеция: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Серия B Венеция 2:2 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:2 Венеция Серия B Венеция 2:0 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 0:0 Венеция Серия B Венеция 0:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 2:1 Венеция Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Венеция Заявка 24 11 8 5 34 - 22 41
3. Монца 0:0 Заявка 24 10 10 4 32 - 19 40
4. Кьево 0:0 Заявка 24 10 10 4 30 - 19 40
5. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
6. Салернитана Заявка 23 10 8 5 27 - 27 38
7. СПАЛ 2013 Заявка 24 9 10 5 32 - 25 37
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Реджана Заявка 23 8 3 12 23 - 32 27
13. Виченца Виртус Заявка 24 5 12 7 31 - 33 27
14. Реджина Заявка 23 6 8 9 22 - 28 26
15. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
16. Кремонезе Заявка 24 6 8 10 25 - 32 26
17. Козенца Заявка 23 3 14 6 19 - 21 23
18. Асколи Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 0:0 Заявка 12 7 3 2 18 - 9 24
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Монца 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Реджана Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
11. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
12. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца 0:0 Заявка 13 5 6 2 14 - 11 21
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 12 4 4 4 11 - 18 16
9. Кьево 0:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
10. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
11. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
14. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
15. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.30 4.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 6.30 41.00
  1.17 6.42 29.49

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.10 1.06 6.15 1.09 3.02 1.36 2.32 1.61 1.76 2.18 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95
5.90 1.10 4.50 1.18 2.42 1.52 1.85 1.90 1.93 1.87 5.70 1.11 4.20 1.20 4.20 1.20 2.90 1.38 1.70 2.08 1.28 3.45 1.60 2.25 1.11 5.80 1.07 7.50 1.08 7.00 1.05 8.50
3.07 1.40 2.41 1.61 2.09 1.80 1.76 2.14 1.55 2.54 1.70 2.24 1.52 2.63 2.64 1.51 2.10 1.79 1.82 2.07 1.53 2.61 1.40 3.09 1.47 2.81 1.26 4.03 1.46 2.82 1.31 3.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.56 1.51 1.73 2.11 1.38 3.04 1.10 6.85 1.07 8.20
1.92 1.82 1.28 3.45 1.15 5.00 1.02 11.00 1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00
1.78 2.08 1.48 2.70 1.19 4.88 1.45 2.82 1.32 3.43 1.23 4.30 1.11 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.35
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 3.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
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