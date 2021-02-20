Венеция
3:2
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Виртус Энтелла
21' Желтая карточкаМале Юссеф
0:1
24' ГолБрешанини Марко
0:2
29' ГолСкенетти Андреа
32' Желтая карточкаМодоло Марко
36' Желтая карточкаПавич Маркус
42' Желтая карточкаКьоза Марко
1:2
44' ГолФьордилино Антонио
2:2
53' ГолДжонсон Деннис
3:2
56' ГолДжонсон Деннис
59' Красная карточкаСеттембрини Андреа
60' Желтая карточкаРиччи Джакомо
67' Желтая карточкаФьордилино Антонио
73' Желтая карточкаКлеур Габриэль
78' Желтая карточкаТогордо Антони
13
Модоло
Марко
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
95
Павич
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Ход матча
21'
24'
29'
32'
36'
42'
44'
53'
2:2
56'
3:2
60'
73'
78'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 27
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|12
|0.5
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.17
|3.
|Фьордилино Антонио
|4
|0.17
|4.
|Джонсон Деннис
|3
|0.13
|5.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.04
|6.
|Мале Юссеф
|1
|0.04
|7.
|Чрнигой Домен
|1
|0.04
|8.
|Модоло Марко
|1
|0.04
|9.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.04
|10.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.04
|11.
|Карлссон Отар
|1
|0.04
|12.
|Свобода Михаэль
|1
|0.04
|13.
|Дези Якопо
|0
|0
|14.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|15.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|16.
|Тогордо Антони
|0
|0
|17.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.21
|2.
|Скенетти Андреа
|3
|0.13
|3.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.13
|4.
|Брешанини Марко
|2
|0.08
|5.
|Куцупиас Илиас
|2
|0.08
|6.
|Коста Филиппо
|2
|0.08
|7.
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.08
|8.
|Поли Фабрицио
|1
|0.04
|9.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.04
|10.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|11.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|12.
|Маццокко Давиде
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|7
|0
|2.
|Вакка Антонио
|5
|0
|3.
|Мале Юссеф
|5
|0
|4.
|Модоло Марко
|4
|0
|5.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|6.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|7.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|8.
|Араму Маттиа
|3
|0
|9.
|Тогордо Антони
|3
|0
|10.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|11.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|12.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|13.
|Форте Франческо
|2
|0
|14.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|15.
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|16.
|Феличоли Джанфилиппо
|2
|0
|17.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|18.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|19.
|Леццерини Лука
|1
|0
|20.
|Риччи Джакомо
|1
|0
|21.
|Карлссон Отар
|1
|0
|22.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|23.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|24.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кьоза Марко
|9
|0
|2.
|Паолуччи Андреа
|6
|1
|3.
|Крими Марко
|4
|1
|4.
|Поли Фабрицио
|5
|0
|5.
|Коста Филиппо
|5
|0
|6.
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|7.
|Сеттембрини Андреа
|3
|1
|8.
|Копполаро Мауро
|4
|0
|9.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|10.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|11.
|Павич Маркус
|3
|0
|12.
|Петрович Томи
|3
|0
|13.
|Брешанини Марко
|3
|0
|14.
|Скенетти Андреа
|2
|0
|15.
|Тоскано Марко
|2
|0
|16.
|Брунори Маттео
|2
|0
|17.
|Клеур Габриэль
|2
|0
|18.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|19.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|20.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|21.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|22.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|23.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|6.9% (2)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|31.03% (9)
|Виртус Энтелла
|0
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция
Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =2 -14Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца
Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Венеция: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Венеция
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 22
|41
|3.
|Монца
|0:0 Заявка
|24
|10
|10
|4
|32 - 19
|40
|4.
|Кьево
|0:0 Заявка
|24
|10
|10
|4
|30 - 19
|40
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|6.
|Салернитана
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|27 - 27
|38
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 25
|37
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|12.
|Реджана
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|23 - 32
|27
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|5
|12
|7
|31 - 33
|27
|14.
|Реджина
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 28
|26
|15.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|3
|14
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Асколи
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 33
|21
|19.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 9
|24
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Реджана
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|11.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 11
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|10.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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