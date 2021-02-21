И в центре внимания - борьба за инициативу, не приносящая, впрочем, практической пользы.

"Наполи" отвечает неточным забросом в адрес Осимхена в штрафную. Форвард не сделал рывок в нужную зону.

Очередной заброс мяча вперед от гостей был неудачным, однако "маленькие ослы" сразу же включаются в отбор.

Не отдает мяч "Аталанта" теперь, а футболисты "Наполи" лениво изображают прессинг.

Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.

12' Долго теперь возит "Наполи" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.

11' Череда комбинационных неточностей со стороны обеих команд немного затягивается.

10' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

9' Грузит "Аталанта" мячи в штрафную соперника, но защитники гостей раз за разом их выносят.

8' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

7' Ди Лоренцо грубо подкатился против Госенса. Жёлтая карточка.

6' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

5' Не стесняясь фолят сегодня игроки обеих команд, так что сомневаться в том, что карточки будут - не приходится.

4' Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.

3' Обслуживает встречу Марко Ди Белло. Фиксирует судья первое в матче нарушение правил, сфолил Сапата в атаке.

2' На правах хозяев бергамаски активнее идут вперед в эти стартовые секунды.

1' "Аталанта" проводит матч в традиционном комплекте формы сине-чёрного цвета, в лазурной форме футболисты "Наполи".