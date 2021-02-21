  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Аталанта
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Наполи
0'
6' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
14'
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
33
Ррахмани
Амир
19
Максимович
Никола
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
7
Элмас
Эльиф
9
Осимхен
Виктор
Аталанта
3-4-1-2
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Ди Лоренцо Джованни

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 13 (1) 0.57
2. Сапата Дуван 8 (1) 0.35
3. Госенс Робин 6 0.26
4. Иличич Йосип 4 (1) 0.17
5. Гомес Алехандро 4 0.17
6. Пашалич Марио 2 0.09
7. Толой Рафаэл 2 0.09
8. Хатебур Ханс 2 0.09
9. Ламмерс Сэм 2 0.09
10. Фройлер Ремо 1 0.04
11. Малиновский Руслан 1 0.04
12. Ромеро Кристиан 1 0.04
13. Де Рон Мартен 1 0.04
14. Миранчук Алексей 1 0.04
15. Пессина Маттео 1 0.04
16. Паломино Хосе 0 0
17. Джимсити Берат 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 10 (4) 0.45
2. Лосано Ирвинг 9 0.41
3. Политано Маттео 6 0.27
4. Мертенс Дрис 4 0.18
5. Зелиньски Пётр 4 0.18
6. Петанья Андреа 4 0.18
7. Демме Диего 2 0.09
8. Осимхен Виктор 2 0.09
9. Элмас Эльиф 2 0.09
10. Фабиан Руис 1 0.05
11. Бакайоко Тьемуэ 1 0.05
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 7 0
2. Госенс Робин 5 0
3. Толой Рафаэл 4 0
4. Де Рон Мартен 4 0
5. Джимсити Берат 4 0
6. Паломино Хосе 3 0
7. Фройлер Ремо 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 8 0
2. Бакайоко Тьемуэ 4 1
3. Лосано Ирвинг 4 0
4. Инсинье Лоренцо 2 1
5. Кулибали Калиду 3 0
6. Руй Мариу 3 0
7. Демме Диего 3 0
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Политано Маттео 2 0
12. Лоботка Станислав 2 0
13. Зелиньски Пётр 1 0
14. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 12.24% (6) 18.37% (9) 18.37% (9) 16.33% (8) 18.37% (9) 16.33% (8)
 Наполи 8.89% (4) 11.11% (5) 17.78% (8) 13.33% (6) 24.44% (11) 24.44% (11)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта
Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона
Наполи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи
Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аталанта 3:1 Наполи Кубок Наполи 0:0 Аталанта Кубок Наполи 4:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Наполи Серия A
Наполи 2:2 Аталанта Серия A Наполи 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Наполи Серия A Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
5. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
6. Наполи 0:0 Заявка 22 13 2 7 45 - 21 41
7. Аталанта 0:0 Заявка 23 11 8 4 49 - 29 41
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 23 2 8 13 17 - 45 14
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи 0:0 Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
7. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Аталанта 0:0 Заявка 12 5 4 3 26 - 16 19
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта 0:0 Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Наполи 0:0 Заявка 11 6 1 4 17 - 11 19
7. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
12. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 17'
    Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.
  • 16'
    Не отдает мяч "Аталанта" теперь, а футболисты "Наполи" лениво изображают прессинг.
  • 15'
    Очередной заброс мяча вперед от гостей был неудачным, однако "маленькие ослы" сразу же включаются в отбор.
  • 14'
    "Наполи" отвечает неточным забросом в адрес Осимхена в штрафную. Форвард не сделал рывок в нужную зону.
  • 13'
    И в центре внимания - борьба за инициативу, не приносящая, впрочем, практической пользы.

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  • 12'
    Долго теперь возит "Наполи" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.
  • 11'
    Череда комбинационных неточностей со стороны обеих команд немного затягивается.
  • 10'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 9'
    Грузит "Аталанта" мячи в штрафную соперника, но защитники гостей раз за разом их выносят.
  • 8'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • Желтая карточка
    7'
    Ди Лоренцо грубо подкатился против Госенса. Жёлтая карточка.
  • Угловой
    6'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Не стесняясь фолят сегодня игроки обеих команд, так что сомневаться в том, что карточки будут - не приходится.
  • 4'
    Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу Марко Ди Белло. Фиксирует судья первое в матче нарушение правил, сфолил Сапата в атаке.
  • 2'
    На правах хозяев бергамаски активнее идут вперед в эти стартовые секунды.
  • 1'
    "Аталанта" проводит матч в традиционном комплекте формы сине-чёрного цвета, в лазурной форме футболисты "Наполи".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 4.00 4.90
Бонус: 10 000 ₽ 1.75 4.00 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.98 5.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.80 4.60
  1.74 4.05 4.91

Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.95 1.25 2.03 1.79 1.61 2.33 1.41 2.95 1.15 5.40
10.50 1.01 9.50 1.02 3.78 1.25 3.04 1.38 2.12 1.88 1.58 2.38 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.70
13.00 1.01 8.78 1.04 3.90 1.25 3.00 1.38 2.00 1.83 1.82 2.06 1.58 2.41 1.38 3.00 1.18 4.90 1.13 5.40 1.03 8.95 1.03 9.80 1.01 17.00
4.03 1.27 3.11 1.41 2.40 1.63 2.05 1.86 1.82 2.09 1.59 2.49 1.50 2.74 1.39 3.17 1.14 6.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.04 1.73 1.46 2.60 1.11 6.00
3.32 1.33 2.19 1.68 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.40
3.15 1.35 2.05 1.75 1.47 2.65 1.14 5.30 1.10 5.95
3.29 1.38 2.70 1.52 2.12 1.81 1.68 2.31 1.48 2.82 1.36 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.96 1.22 4.00
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
4.20 1.22 2.90 1.40 1.75 2.01 1.31 3.12 1.20 4.02

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.35 1.31
Где смотреть матч Аталанта 0:0 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Наполи

Исход игры
Аталанта
70.1% (103)
Ничья
18.4% (27)
Наполи
11.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
76.22% (109)
Меньше
23.78% (34)
Обе команды забьют
Да
88.81% (127)
Нет
11.19% (16)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
51.7% (76)
1:1 Ничья
12.9% (19)
1:0 Аталанта
6.8% (10)
1:2 Наполи
6.8% (10)
2:2 Ничья
5.4% (8)
3:2 Аталанта
2.7% (4)
3:1 Аталанта
2.7% (4)
2:0 Аталанта
2.7% (4)
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