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Аталанта
 
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Стадион:
Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 13 (1) 0.59
2. Сапата Дуван 8 (1) 0.36
3. Госенс Робин 6 0.27
4. Иличич Йосип 4 (1) 0.18
5. Гомес Алехандро 4 0.18
6. Пашалич Марио 2 0.09
7. Толой Рафаэл 2 0.09
8. Хатебур Ханс 2 0.09
9. Ламмерс Сэм 2 0.09
10. Фройлер Ремо 1 0.05
11. Малиновский Руслан 1 0.05
12. Ромеро Кристиан 1 0.05
13. Де Рон Мартен 1 0.05
14. Миранчук Алексей 1 0.05
15. Пессина Маттео 1 0.05
16. Паломино Хосе 0 0
17. Джимсити Берат 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 10 (4) 0.48
2. Лосано Ирвинг 9 0.43
3. Политано Маттео 6 0.29
4. Мертенс Дрис 4 0.19
5. Зелиньски Пётр 4 0.19
6. Петанья Андреа 4 0.19
7. Демме Диего 2 0.1
8. Осимхен Виктор 2 0.1
9. Элмас Эльиф 2 0.1
10. Фабиан Руис 1 0.05
11. Бакайоко Тьемуэ 1 0.05
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 7 0
2. Госенс Робин 5 0
3. Толой Рафаэл 4 0
4. Де Рон Мартен 4 0
5. Джимсити Берат 4 0
6. Паломино Хосе 3 0
7. Фройлер Ремо 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 7 0
2. Бакайоко Тьемуэ 4 1
3. Лосано Ирвинг 4 0
4. Инсинье Лоренцо 2 1
5. Кулибали Калиду 3 0
6. Руй Мариу 3 0
7. Демме Диего 3 0
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Политано Маттео 2 0
12. Лоботка Станислав 2 0
13. Зелиньски Пётр 1 0
14. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 12.24% (6) 18.37% (9) 18.37% (9) 16.33% (8) 18.37% (9) 16.33% (8)
 Наполи 8.89% (4) 11.11% (5) 17.78% (8) 13.33% (6) 24.44% (11) 24.44% (11)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта
Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона
Наполи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи
Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аталанта 3:1 Наполи Кубок Наполи 0:0 Аталанта Кубок Наполи 4:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Наполи Серия A
Наполи 2:2 Аталанта Серия A Наполи 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Наполи Серия A Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 22 12 4 6 37 - 30 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
13. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
14. Специя Заявка 22 6 6 10 30 - 38 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Фиорентина Заявка 22 5 7 10 22 - 35 22
17. Торино Заявка 22 2 11 9 32 - 41 17
18. Кальяри Заявка 22 3 6 13 24 - 40 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
9. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
10. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 11 2 3 6 13 - 20 9
18. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Аталанта 51.1% (23)
    X 26.7% (12)
    Наполи 22.2% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Наполи
    1.95
    4.10
    4.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.75 3.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.94 4.10 4.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.86 4.10 4.00
      1.88 4.07 4.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.25 1.01 10.00 1.02 4.35 1.19 3.64 1.28 2.38 1.77 1.78 2.04 1.49 2.54 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.50
    16.50 0.00 11.00 1.02 4.60 1.22 3.55 1.32 2.31 1.66 2.06 1.82 1.79 2.08 1.49 2.70 1.20 3.90 1.16 4.90 1.05 7.50 1.04 8.10 1.01 14.00
    4.73 1.22 2.81 1.49 2.33 1.67 2.07 1.84 1.79 2.12 1.62 2.43 1.50 2.73 1.19 5.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.21 1.67 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.60
    2.25 1.66 1.50 2.44 1.16 4.60
    2.97 1.44 2.33 1.67 1.80 2.14 1.55 2.58 1.38 3.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.75 1.19 3.15 1.36 1.90 1.90 1.42 2.88 1.25 3.95
    3.40 1.29 1.92 1.81 1.39 2.70 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.21
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    Где смотреть матч Аталанта - Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Наполи

    Исход игры
    Аталанта
    51.1% (23)
    Ничья
    26.7% (12)
    Наполи
    22.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    93.18% (41)
    Нет
    6.82% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    40% (18)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    1:2 Наполи
    13.3% (6)
    2:2 Ничья
    8.9% (4)
    1:3 Наполи
    4.4% (2)
    3:2 Аталанта
    4.4% (2)
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