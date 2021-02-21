Парма
1:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Эннио Тардини
Удинезе
1:0
3' ГолКорнелиус Андреас
13
Бани
Маттиа
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
3'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
19 Владение мячом, % 81
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.17
|2.
|Куцка Юрай
|4 (2)
|0.17
|3.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.13
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.09
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.04
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.04
|7.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.04
|8.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|9.
|Бругман Гастон
|0
|0
|10.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|11.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|5 (2)
|0.22
|2.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.13
|3.
|Перейра Роберто
|2
|0.09
|4.
|Окака Стефано
|2
|0.09
|5.
|Ласанья Кевин
|2
|0.09
|6.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.09
|7.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.04
|8.
|Несторовски Илья
|1
|0.04
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.04
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.04
|11.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.04
|12.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|13.
|Молина Науэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|3.
|Куцка Юрай
|4
|0
|4.
|Бругман Гастон
|4
|0
|5.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|6.
|Гальоло Риккардо
|3
|0
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|8.
|Бузи Максим
|3
|0
|9.
|Конти Андреа
|2
|0
|10.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|11.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|12.
|Корнелиус Андреас
|2
|0
|13.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|15.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|16.
|Лорини Венсан
|1
|0
|17.
|Грасси Альберто
|1
|0
|18.
|Осорио Йордан
|1
|0
|19.
|Карамо Янн
|1
|0
|20.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|21.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|22.
|Зом Симон
|1
|0
|23.
|Болог Ботонд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Самир Каэтано
|5
|0
|3.
|Бекао Родриго
|5
|0
|4.
|Зеегелаар Марвин
|4
|0
|5.
|Перейра Роберто
|4
|0
|6.
|Муссо Хуан
|3
|0
|7.
|Де Пауль Родриго
|1
|1
|8.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|9.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|10.
|Окака Стефано
|1
|0
|11.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|12.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|14.
|Уолас Соуза
|1
|0
|15.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|16.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
|Удинезе
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +3 =6 -11Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан
Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе
Последние игры между собой
Парма: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Удинезе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Парма 2:2 Удинезе Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 4:2 Парма Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 0:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Парма Серия A Парма 2:1 Удинезе Серия A Парма 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|54 - 24
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|6.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|30 - 37
|25
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 31
|25
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Специя
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 41
|24
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|23
|2
|8
|13
|15 - 43
|14
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|9.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|3 - 18
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Парма
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парма 1:0 Удинезе
Исход игры
Парма
23.6% (34)
Ничья
36.8% (53)
Удинезе
39.6% (57)
Тотал 2.5
Больше
29.08% (41)
Меньше
70.92% (100)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (45)
0:1 Удинезе
24.3% (35)
1:2 Удинезе
13.2% (19)
2:1 Парма
12.5% (18)
1:0 Парма
8.3% (12)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:0 Парма
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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