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  2. Матчи
  3. Италия
Парма
1:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
3' Гол
Корнелиус Андреас
6'
1
Сепе
Луиджи
5
Конти
Андреа
13
Бани
Маттиа
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
33
Куцка
Юрай
15
Бругман
Гастон
23
Эрнани
Азеведо
28
Михэйлэ
Валентин
11
Корнелиус
Андреас
10
Карамо
Янн
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
22
Арслан
Толгай-Али
90
Зеегелаар
Марвин
37
Перейра
Роберто
32
Льоренте
Фернандо
Парма
4-3-3
Удинезе
3-5-1-1

Ход матча

3'
Корнелиус Андреас
(Пеццелла Джузеппе)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 19 Владение мячом, % 81

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.17
2. Куцка Юрай 4 (2) 0.17
3. Эрнани Азеведо 3 0.13
4. Куртич Ясмин 2 0.09
5. Гальоло Риккардо 1 0.04
6. Карамо Янн 1 0.04
7. Корнелиус Андреас 1 0.04
8. Пеццелла Джузеппе 0 0
9. Бругман Гастон 0 0
10. Инглезе Роберто 0 0
11. Брунетта Хуан 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.22
2. Пуссетто Игнасио 3 0.13
3. Перейра Роберто 2 0.09
4. Окака Стефано 2 0.09
5. Ласанья Кевин 2 0.09
6. Арслан Толгай-Али 2 0.09
7. Форестьери Фернандо 1 0.04
8. Несторовски Илья 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Зеегелаар Марвин 1 0.04
12. Оуведжан Томас 0 0
13. Молина Науэль 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 5 0
2. Иакопони Симоне 3 1
3. Куцка Юрай 4 0
4. Бругман Гастон 4 0
5. Алвеш Бруну 3 0
6. Гальоло Риккардо 3 0
7. Пеццелла Джузеппе 3 0
8. Бузи Максим 3 0
9. Конти Андреа 2 0
10. Куртич Ясмин 2 0
11. Инглезе Роберто 2 0
12. Корнелиус Андреас 2 0
13. Сиприен Вилан 2 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Скоццарелла Маттео 1 0
16. Лорини Венсан 1 0
17. Грасси Альберто 1 0
18. Осорио Йордан 1 0
19. Карамо Янн 1 0
20. Брунетта Хуан 1 0
21. Михэйлэ Валентин 1 0
22. Зом Симон 1 0
23. Болог Ботонд 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Бекао Родриго 5 0
4. Зеегелаар Марвин 4 0
5. Перейра Роберто 4 0
6. Муссо Хуан 3 0
7. Де Пауль Родриго 1 1
8. Пуссетто Игнасио 2 0
9. Бонифаци Кевин 2 0
10. Окака Стефано 1 0
11. Льоренте Фернандо 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 6.67% (1)
 Удинезе 4.76% (1) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 9.52% (2) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория
Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан
Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе

Последние игры между собой

Парма: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Удинезе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Удинезе 3:2 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Парма Серия A Удинезе 1:2 Парма Серия A
Парма 2:2 Удинезе Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 4:2 Парма Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 0:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Парма Серия A Парма 2:1 Удинезе Серия A Парма 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
5. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
6. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе 0:0 Заявка 23 6 7 10 23 - 31 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма 0:0 Заявка 23 2 8 13 15 - 43 14
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
7. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма 0:0 Заявка 12 1 5 6 3 - 18 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
12. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе 0:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма 0:0 Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 6'
    Парма контролирует мяч.
  • 6'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Парма контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Парма: 19%, Удинезе: 81%.
  • 5'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Пеццелла Джузеппе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    ГОООООЛ - Корнелиус Андреас Парма забивает ударом головой
  • 3'
    Пеццелла Джузеппе из команды Парма делает отличный кросс...
  • 3'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 3'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Удинезе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Парма 23.6% (34)
X 36.8% (53)
Удинезе 39.6% (57)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Удинезе
3.85
3.28
2.22
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.20 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.28 2.22
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.20 2.13
  3.76 3.26 2.22

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.06 6.00 1.10 2.82 1.41 2.15 1.70 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.80
7.77 1.08 6.10 1.12 2.70 1.45 2.04 1.77 1.85 2.02 1.57 2.40 1.27 3.70 1.19 4.60 1.05 7.81 1.04 8.46 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 22.00
8.36 1.10 2.99 1.43 2.62 1.55 2.23 1.72 1.87 2.04 1.66 2.34 1.50 2.75 1.25 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.50 1.53 1.60 2.33 1.28 3.60 1.05 7.59 1.04 8.66
2.70 1.52 2.21 1.75 1.70 2.26 1.46 2.91 1.34 3.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
3.25 1.33 2.23 1.68 1.50 2.55 1.16 4.58 1.11 5.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Парма 1:0 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Парма 1:0 Удинезе

Исход игры
Парма
23.6% (34)
Ничья
36.8% (53)
Удинезе
39.6% (57)
Тотал 2.5
Больше
29.08% (41)
Меньше
70.92% (100)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (45)
0:1 Удинезе
24.3% (35)
1:2 Удинезе
13.2% (19)
2:1 Парма
12.5% (18)
1:0 Парма
8.3% (12)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:0 Парма
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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