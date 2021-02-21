  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Парма
2:2
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
3' Гол
Корнелиус Андреас
10' Желтая карточка
Бругман Гастон
19' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
25' Желтая карточка
Зеегелаар Марвин
29' Желтая карточка
Бани Маттиа
2:0
32' Пенальти
Куцка Юрай
37' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
37' Желтая карточка
Муссо Хуан
59' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
2:1
64' Гол
Окака Стефано
79' Желтая карточка
Конти Андреа
2:2
80' Гол
Нюйтинк Брэм
81' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
83' Желтая карточка
Ман Деннис
90' Желтая карточка
Перейра Роберто
90'+6
1
Сепе
Луиджи
5
Конти
Андреа
13
Бани
Маттиа
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
33
Куцка
Юрай
15
Бругман
Гастон
23
Эрнани
Азеведо
28
Михэйлэ
Валентин
11
Корнелиус
Андреас
10
Карамо
Янн
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
14
Бонифаци
Кевин
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
22
Арслан
Толгай-Али
90
Зеегелаар
Марвин
37
Перейра
Роберто
32
Льоренте
Фернандо
Парма
4-3-3
Удинезе
3-5-1-1

Ход матча

3'
Корнелиус Андреас
(Пеццелла Джузеппе)
1:0
10'
Бругман Гастон
 
19'
Корнелиус Андреас
 
25'
 
Зеегелаар Марвин
29'
Бани Маттиа
 
32'
Куцка Юрай
2:0
37'
Михэйлэ Валентин
 
37'
 
Муссо Хуан
46'
 
Молина Науэль
Бекао Родриго
46'
 
Несторовски Илья
Уолас Соуза
59'
Эрнани Азеведо
 
60'
 
Окака Стефано
Льоренте Фернандо
64'
2:1
Окака Стефано
(Де Пауль Родриго)
66'
Грасси Альберто
Эрнани Азеведо
 
66'
Ман Деннис
Карамо Янн
 
67'
 
Оуведжан Томас
Зеегелаар Марвин
70'
Сиприен Вилан
Бругман Гастон
 
79'
Конти Андреа
 
79'
Алвеш Бруну
Михэйлэ Валентин
 
79'
Лорини Венсан
Пеццелла Джузеппе
 
80'
2:2
Нюйтинк Брэм
(Оуведжан Томас)
81'
 
Де Пауль Родриго
83'
Ман Деннис
 
87'
 
Макенго Жан-Виктор
Арслан Толгай-Али
90'
 
Перейра Роберто

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 7 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куцка Юрай 5 (3) 0.22
2. Жервиньо Куасси 4 0.17
3. Эрнани Азеведо 3 0.13
4. Куртич Ясмин 2 0.09
5. Гальоло Риккардо 1 0.04
6. Карамо Янн 1 0.04
7. Корнелиус Андреас 1 0.04
8. Пеццелла Джузеппе 0 0
9. Бругман Гастон 0 0
10. Инглезе Роберто 0 0
11. Брунетта Хуан 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.22
2. Окака Стефано 3 0.13
3. Пуссетто Игнасио 3 0.13
4. Перейра Роберто 2 0.09
5. Ласанья Кевин 2 0.09
6. Арслан Толгай-Али 2 0.09
7. Форестьери Фернандо 1 0.04
8. Несторовски Илья 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Зеегелаар Марвин 1 0.04
12. Нюйтинк Брэм 1 0.04
13. Оуведжан Томас 0 0
14. Молина Науэль 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 6 0
2. Бругман Гастон 5 0
3. Иакопони Симоне 3 1
4. Куцка Юрай 4 0
5. Алвеш Бруну 3 0
6. Конти Андреа 3 0
7. Корнелиус Андреас 3 0
8. Гальоло Риккардо 3 0
9. Пеццелла Джузеппе 3 0
10. Бузи Максим 3 0
11. Куртич Ясмин 2 0
12. Инглезе Роберто 2 0
13. Сиприен Вилан 2 0
14. Михэйлэ Валентин 2 0
15. Дармиан Маттео 1 0
16. Скоццарелла Маттео 1 0
17. Лорини Венсан 1 0
18. Грасси Альберто 1 0
19. Осорио Йордан 1 0
20. Карамо Янн 1 0
21. Брунетта Хуан 1 0
22. Ман Деннис 1 0
23. Зом Симон 1 0
24. Болог Ботонд 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Зеегелаар Марвин 5 0
4. Перейра Роберто 5 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Муссо Хуан 4 0
7. Де Пауль Родриго 2 1
8. Пуссетто Игнасио 2 0
9. Бонифаци Кевин 2 0
10. Окака Стефано 1 0
11. Льоренте Фернандо 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 29.41% (5) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1)
 Удинезе 4.35% (1) 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория
Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан
Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе

Последние игры между собой

Парма: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Удинезе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Удинезе 3:2 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Парма Серия A Удинезе 1:2 Парма Серия A
Парма 2:2 Удинезе Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 4:2 Парма Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 0:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Парма Серия A Парма 2:1 Удинезе Серия A Парма 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
5. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
6. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 23 2 8 13 17 - 45 14
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
7. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
12. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Парма 23.6% (34)
X 36.8% (53)
Удинезе 39.6% (57)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.28 2.22
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 1.18 8.20
  1.37 4.09 14.55

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.06 6.00 1.10 2.82 1.41 2.15 1.70 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.80
7.77 1.08 6.10 1.12 6.10 1.12 4.75 1.18 1.85 2.02 3.90 1.25 2.63 1.48 2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05 1.04 10.00 1.03 12.00 0.00 22.00
8.36 1.10 2.99 1.43 2.62 1.55 2.23 1.72 2.82 1.46 2.23 1.70 3.12 1.39 2.46 1.59 1.85 2.03 2.05 1.83 1.68 2.26 1.31 3.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.53 1.52 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.50 1.53 1.60 2.33 1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 6.50
2.70 1.52 2.21 1.75 1.70 2.26 1.46 2.91 1.59 2.44 1.35 3.36 1.11 7.39 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
3.60 1.28 2.45 1.55 1.50 2.55 1.16 3.91 1.14 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Парма 2:2 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Парма 2:2 Удинезе

Исход игры
Парма
23.6% (34)
Ничья
36.8% (53)
Удинезе
39.6% (57)
Тотал 2.5
Больше
29.08% (41)
Меньше
70.92% (100)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (45)
0:1 Удинезе
24.3% (35)
1:2 Удинезе
13.2% (19)
2:1 Парма
12.5% (18)
1:0 Парма
8.3% (12)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:0 Парма
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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