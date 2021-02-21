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Беневенто
 
Позже

Стадион:
Рома
1
Монтипо
Лоренцо
27
Депаоли
Фабио
18
Фулон
Дам
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
29
Ионице
Артур
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
20
Фасио
Федерико
37
Спинаццола
Леонардо
2
Карсдорп
Рик
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
33
Перес
Бруно
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
21
Майораль
Борха
Беневенто
4-3-2-1
Рома
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.23
2. Лападула Джанлука 4 0.18
3. Сау Марко 3 (1) 0.14
4. Летиция Гаэтано 3 0.14
5. Инсинье Роберто 2 0.09
6. Кальдирола Лука 2 0.09
7. Виола Николас 2 (1) 0.09
8. Скьяттарелла Паскуале 1 0.05
9. Туиа Алессандро 1 0.05
10. Фальке Яго 1 0.05
11. Импрота Риккардо 1 0.05
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Глик Камил 0 0
14. Барба Федерико 0 0
15. Фулон Дам 0 0
16. Пастина Кристиан 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.41
2. Верету Жордан 9 (5) 0.41
3. Джеко Эдин 7 0.32
4. Майораль Борха 6 0.27
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.18
6. Педро Родригес 4 0.18
7. Манчини Джанлука 3 0.14
8. Карсдорп Рик 1 0.05
9. Спинаццола Леонардо 1 0.05
10. Перес Карлес 1 0.05
11. Кумбулла Мараш 1 0.05
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 7 1
2. Глик Камил 5 0
3. Ионице Артур 5 0
4. Импрота Риккардо 5 0
5. Капрари Джанлука 3 1
6. Дабо Брайан 4 0
7. Барба Федерико 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Туиа Алессандро 3 0
10. Кальдирола Лука 3 0
11. Маджио Кристиан 2 0
12. Хетемай Перпарим 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Депаоли Фабио 2 0
16. Сау Марко 0 1
17. Летиция Гаэтано 1 0
18. Монтипо Лоренцо 1 0
19. Тельо Андрес 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 6 0
2. Манчини Джанлука 6 0
3. Педро Родригес 3 1
4. Верету Жордан 4 0
5. Кристанте Бриан 4 0
6. Перес Бруно 4 0
7. Вильяр Гонсало 4 0
8. Кумбулла Мараш 4 0
9. Ибаньес Рожер 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Миранте Антонио 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Сантон Давиде 1 0
14. Мхитарян Генрих 1 0
15. Карсдорп Рик 1 0
16. Майораль Борха 1 0
17. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 8% (2) 4% (1) 28% (7) 32% (8) 8% (2) 20% (5)
 Рома 17.39% (8) 19.57% (9) 23.91% (11) 6.52% (3) 15.22% (7) 17.39% (8)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино
Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона
Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Рома: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Рома 5:2 Беневенто Серия A Беневенто 2:1 Рома Товарищеские матчи Рома 5:2 Беневенто Серия A Беневенто 0:4 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
6. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 23 2 8 13 17 - 45 14
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
12. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Беневенто 1.4% (2)
    X 7.9% (11)
    Рома 90.7% (127)
    Все прогнозы
    1.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Беневенто
    Ничья
    Рома
    6.32
    4.90
    1.56
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.00 4.50 1.53
    Бонус: 10 000 ₽ 5.80 4.80 1.56
    Бонус: 5 000 ₽ 5.85 4.85 1.56
    Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.70 1.50
      6.24 4.55 1.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.40 1.16 2.55 1.51 2.04 1.79 1.65 2.26 1.27 3.85 1.10 7.00
    4.90 1.13 4.05 1.19 2.46 1.52 1.99 1.82 1.67 2.34 1.36 3.12 1.25 3.78 1.09 6.15 1.07 6.60 1.00 11.25
    13.50 1.01 5.00 1.15 4.70 1.22 2.70 1.53 2.05 1.83 1.80 2.07 1.65 2.33 1.39 3.25 1.29 3.90 1.10 6.30 1.08 6.80 1.03 12.00 1.02 12.00
    6.26 1.15 2.73 1.50 2.44 1.61 2.13 1.78 1.86 2.05 1.68 2.30 1.54 2.63 1.30 3.80 1.13 6.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.65 1.26 2.50 1.49 1.63 2.19 1.17 4.70
    3.68 1.28 2.56 1.51 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.95
    2.75 1.49 1.69 2.17 1.29 3.80
    3.53 1.34 2.83 1.48 2.05 1.86 1.72 2.23 1.50 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.20 1.14 2.08 1.70 1.54 2.37 1.33 3.15
    5.30 1.16 3.85 1.26 2.12 1.72 1.58 2.38 1.33 3.32
    2.05 1.74 1.51 2.48 1.31 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.22
    1.65 2.25
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    3.60 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.40
    2.95 1.36
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    Прогнозы на матч Беневенто - Рома

    Исход игры
    Беневенто
    1.4% (2)
    Ничья
    7.9% (11)
    Рома
    90.7% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.18% (90)
    Меньше
    33.82% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    71.32% (97)
    Нет
    28.68% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    47.9% (67)
    0:2 Рома
    19.3% (27)
    1:3 Рома
    12.1% (17)
    0:1 Рома
    7.9% (11)
    1:1 Ничья
    5.7% (8)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    2:1 Беневенто
    1.4% (2)
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