Беневенто
Позже
Стадион: Чиро Вигорито
Рома
18
Фулон
Дам
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.23
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.18
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.14
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.14
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.09
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.09
|7.
|Виола Николас
|2 (1)
|0.09
|8.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.05
|9.
|Туиа Алессандро
|1
|0.05
|10.
|Фальке Яго
|1
|0.05
|11.
|Импрота Риккардо
|1
|0.05
|12.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|13.
|Глик Камил
|0
|0
|14.
|Барба Федерико
|0
|0
|15.
|Фулон Дам
|0
|0
|16.
|Пастина Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.41
|2.
|Верету Жордан
|9 (5)
|0.41
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.32
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.27
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.18
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.18
|7.
|Манчини Джанлука
|3
|0.14
|8.
|Карсдорп Рик
|1
|0.05
|9.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.05
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.05
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Перес Бруно
|0
|0
|14.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|15.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|7
|1
|2.
|Глик Камил
|5
|0
|3.
|Ионице Артур
|5
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|5
|0
|5.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|6.
|Дабо Брайан
|4
|0
|7.
|Барба Федерико
|4
|0
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0
|10.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|11.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|12.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|16.
|Сау Марко
|0
|1
|17.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|18.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|19.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|6
|0
|3.
|Педро Родригес
|3
|1
|4.
|Верету Жордан
|4
|0
|5.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|6.
|Перес Бруно
|4
|0
|7.
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|8.
|Кумбулла Мараш
|4
|0
|9.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|10.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|11.
|Миранте Антонио
|2
|0
|12.
|Джеко Эдин
|1
|0
|13.
|Сантон Давиде
|1
|0
|14.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|15.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|16.
|Майораль Борха
|1
|0
|17.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|8% (2)
|4% (1)
|28% (7)
|32% (8)
|8% (2)
|20% (5)
|Рома
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|23.91% (11)
|6.52% (3)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =6 -10Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино
Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Рома: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|57 - 24
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|53 - 31
|43
|6.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|30 - 37
|25
|13.
|Удинезе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Специя
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 41
|24
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|17 - 45
|14
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто - Рома
Исход игры
Беневенто
1.4% (2)
Ничья
7.9% (11)
Рома
90.7% (127)
Тотал 2.5
Больше
66.18% (90)
Меньше
33.82% (46)
Обе команды забьют
Да
71.32% (97)
Нет
28.68% (39)
Популярный счёт
1:2 Рома
47.9% (67)
0:2 Рома
19.3% (27)
1:3 Рома
12.1% (17)
0:1 Рома
7.9% (11)
1:1 Ничья
5.7% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Беневенто
1.4% (2)
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