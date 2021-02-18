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Беневенто
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.23
2. Лападула Джанлука 4 0.18
3. Сау Марко 3 (1) 0.14
4. Летиция Гаэтано 3 0.14
5. Инсинье Роберто 2 0.09
6. Кальдирола Лука 2 0.09
7. Виола Николас 2 (1) 0.09
8. Скьяттарелла Паскуале 1 0.05
9. Туиа Алессандро 1 0.05
10. Фальке Яго 1 0.05
11. Импрота Риккардо 1 0.05
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Глик Камил 0 0
14. Барба Федерико 0 0
15. Фулон Дам 0 0
16. Пастина Кристиан 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.41
2. Верету Жордан 9 (5) 0.41
3. Джеко Эдин 7 0.32
4. Майораль Борха 6 0.27
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.18
6. Педро Родригес 4 0.18
7. Манчини Джанлука 3 0.14
8. Карсдорп Рик 1 0.05
9. Спинаццола Леонардо 1 0.05
10. Перес Карлес 1 0.05
11. Кумбулла Мараш 1 0.05
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 7 1
2. Глик Камил 5 0
3. Ионице Артур 5 0
4. Импрота Риккардо 5 0
5. Капрари Джанлука 3 1
6. Дабо Брайан 4 0
7. Барба Федерико 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Туиа Алессандро 3 0
10. Кальдирола Лука 3 0
11. Маджио Кристиан 2 0
12. Хетемай Перпарим 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Депаоли Фабио 2 0
16. Сау Марко 0 1
17. Летиция Гаэтано 1 0
18. Монтипо Лоренцо 1 0
19. Тельо Андрес 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 6 0
2. Манчини Джанлука 6 0
3. Педро Родригес 3 1
4. Верету Жордан 4 0
5. Кристанте Бриан 4 0
6. Перес Бруно 4 0
7. Вильяр Гонсало 4 0
8. Кумбулла Мараш 4 0
9. Ибаньес Рожер 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Миранте Антонио 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Сантон Давиде 1 0
14. Мхитарян Генрих 1 0
15. Карсдорп Рик 1 0
16. Майораль Борха 1 0
17. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 8% (2) 4% (1) 28% (7) 32% (8) 8% (2) 20% (5)
 Рома 17.39% (8) 19.57% (9) 23.91% (11) 6.52% (3) 15.22% (7) 17.39% (8)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино
Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона
Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Рома: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Рома 5:2 Беневенто Серия A Беневенто 2:1 Рома Товарищеские матчи Рома 5:2 Беневенто Серия A Беневенто 0:4 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 22 12 4 6 37 - 30 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
13. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
14. Специя Заявка 22 6 6 10 30 - 38 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Фиорентина Заявка 22 5 7 10 22 - 35 22
17. Торино Заявка 22 2 11 9 32 - 41 17
18. Кальяри Заявка 22 3 6 13 24 - 40 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
9. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
10. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 11 2 3 6 13 - 20 9
18. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 21 час 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Беневенто 0% (0)
    X 13.6% (6)
    Рома 86.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беневенто
    Ничья
    Рома
    5.76
    4.70
    1.61
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.30 4.40 1.57
    Бонус: 5 000 ₽ 5.40 4.55 1.61
    Бонус: 5 000 ₽ 5.70 4.70 1.57
      5.76 4.56 1.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.20 1.12 4.33 1.18 2.57 1.48 2.08 1.75 1.70 2.28 1.37 3.10 1.26 3.70 1.10 5.95 1.07 6.55 1.00 11.00
    13.50 1.01 5.30 1.14 4.60 1.20 2.65 1.48 2.11 1.77 1.86 2.01 1.69 2.25 1.33 3.00 1.28 3.75 1.11 5.80 1.09 6.40 1.01 11.00 1.01 11.00
    6.11 1.15 2.71 1.50 2.43 1.62 2.14 1.78 1.88 2.04 1.70 2.27 1.54 2.62 1.28 3.91 1.12 7.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
    2.65 1.47 1.67 2.21 1.25 3.75
    3.46 1.35 2.76 1.50 2.02 1.89 1.70 2.27 1.49 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.45 1.15 3.95 1.25 2.06 1.76 1.56 2.43 1.34 3.26
    2.08 1.70 1.57 2.35 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.33
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.42
    Где смотреть матч Беневенто - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Беневенто - Рома

    Исход игры
    Беневенто
    0% (0)
    Ничья
    13.6% (6)
    Рома
    86.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.42% (32)
    Меньше
    25.58% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    59.1% (26)
    0:2 Рома
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    1:3 Рома
    9.1% (4)
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