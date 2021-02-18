Беневенто
Позже
Стадион: Чиро Вигорито
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.23
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.18
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.14
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.14
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.09
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.09
|7.
|Виола Николас
|2 (1)
|0.09
|8.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.05
|9.
|Туиа Алессандро
|1
|0.05
|10.
|Фальке Яго
|1
|0.05
|11.
|Импрота Риккардо
|1
|0.05
|12.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|13.
|Глик Камил
|0
|0
|14.
|Барба Федерико
|0
|0
|15.
|Фулон Дам
|0
|0
|16.
|Пастина Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.41
|2.
|Верету Жордан
|9 (5)
|0.41
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.32
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.27
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.18
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.18
|7.
|Манчини Джанлука
|3
|0.14
|8.
|Карсдорп Рик
|1
|0.05
|9.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.05
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.05
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Перес Бруно
|0
|0
|14.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|15.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|7
|1
|2.
|Глик Камил
|5
|0
|3.
|Ионице Артур
|5
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|5
|0
|5.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|6.
|Дабо Брайан
|4
|0
|7.
|Барба Федерико
|4
|0
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0
|10.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|11.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|12.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|16.
|Сау Марко
|0
|1
|17.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|18.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|19.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|6
|0
|3.
|Педро Родригес
|3
|1
|4.
|Верету Жордан
|4
|0
|5.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|6.
|Перес Бруно
|4
|0
|7.
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|8.
|Кумбулла Мараш
|4
|0
|9.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|10.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|11.
|Миранте Антонио
|2
|0
|12.
|Джеко Эдин
|1
|0
|13.
|Сантон Давиде
|1
|0
|14.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|15.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|16.
|Майораль Борха
|1
|0
|17.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|8% (2)
|4% (1)
|28% (7)
|32% (8)
|8% (2)
|20% (5)
|Рома
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|23.91% (11)
|6.52% (3)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =6 -10Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино
Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Рома: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|54 - 24
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|37 - 30
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 33
|34
|9.
|Верона
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|Сампдория
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|33 - 33
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|13.
|Удинезе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 31
|24
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 38
|24
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 35
|22
|17.
|Торино
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|32 - 41
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|24 - 40
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|15 - 43
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|6.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 20
|9
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто - Рома
Исход игры
Беневенто
0% (0)
Ничья
13.6% (6)
Рома
86.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
74.42% (32)
Меньше
25.58% (11)
Обе команды забьют
Да
83.72% (36)
Нет
16.28% (7)
Популярный счёт
1:2 Рома
59.1% (26)
0:2 Рома
11.4% (5)
1:1 Ничья
11.4% (5)
1:3 Рома
9.1% (4)
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