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  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Лечче
0' 17'
1
Фиорилло
Винченцо
26
Гут
Родриго
5
Друди
Мирко
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
21
Дессена
Даниэле
31
Бузеллато
Массимилиано
8
Мемушай
Ледиан
19
Машанджело
Эдоардо
24
Капоне
Кристиан
7
Одгор
Йенс
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
25
Галло
Антонино
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
23
Бьёркенгрен
Йон
53
Хендерсон
Лиам
99
Родригес
Пабло
9
Кода
Массимо
Пескара
3-5-1-1
Лечче
4-3-1-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.16
2. Майстро Фабио 4 0.16
3. Галано Кристиан 3 (1) 0.12
4. Боккетти Сальваторе 2 0.08
5. Мемушай Ледиан 1 0.04
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.04
7. Бузеллато Массимилиано 1 0.04
8. Вокич Деян 1 0.04
9. Мачин Хосе 1 0.04
10. Ригони Никола 0 0
11. Вальдифиори Мирко 0 0
12. Ярошински Павел 0 0
13. Вентола Кристиан 0 0
14. Асенсио Рауль 0 0
15. Машанджело Эдоардо 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 12 (1) 0.48
2. Манкозу Марко 8 (3) 0.32
3. Стемпиньски Мариуш 6 0.24
4. Родригес Пабло 4 0.16
5. Хендерсон Лиам 2 0.08
6. Фалько Филиппо 2 0.08
7. Тахцидис Панайотис 1 0.04
8. Кальдерони Марко 1 0.04
9. Адьяпонг Клод 1 0.04
10. Майер Жан 1 0.04
11. Меккарьелло Бьяджо 1 0.04
12. Паганини Лука 1 0.04
13. Дермаку Кастриот 1 0.04
14. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
15. Листковски Марчин 0 0
16. Маджио Кристиан 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 7 0
2. Бальцано Антонио 5 0
3. Бузеллато Массимилиано 5 0
4. Сконьямильо Дженнаро 3 1
5. Фернандес Леандро II 2 1
6. Нзита Мардоки 2 1
7. Боккетти Сальваторе 3 0
8. Дессена Даниэле 3 0
9. Вальдифиори Мирко 3 0
10. Ярошински Павел 3 0
11. Белланова Рауль 1 1
12. Мемушай Ледиан 2 0
13. Омеонга Стефан 2 0
14. Вентола Кристиан 2 0
15. Машанджело Эдоардо 2 0
16. Сетер Дамир 2 0
17. Ригони Никола 1 0
18. Соренсен Фредерик 1 0
19. Галано Кристиан 1 0
20. Антей Лука 1 0
21. Крекко Лука 1 0
22. Друди Мирко 1 0
23. Мачин Хосе 1 0
24. Бошич Милош 1 0
25. Диамбо Амаду 1 0
26. Гут Родриго 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кода Массимо 5 1
2. Тахцидис Панайотис 6 0
3. Лучиони Фабио 6 0
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Юлманд Мортен 4 0
7. Николов Бобан 3 0
8. Меккарьелло Бьяджо 3 0
9. Листковски Марчин 3 0
10. Родригес Пабло 2 0
11. Манкозу Марко 2 0
12. Паганини Лука 2 0
13. Бьёркенгрен Йон 2 0
14. Россеттини Лука 0 1
15. Жута Леонард 1 0
16. Стемпиньски Мариуш 1 0
17. Габриэл Васконселлос 1 0
18. Фалько Филиппо 1 0
19. Пизакане Фабио 1 0
20. Дермаку Кастриот 1 0
21. Петриччоне Якопо 1 0
22. Адьяпонг Клод 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3)
 Лечче 11.9% (5) 14.29% (6) 9.52% (4) 26.19% (11) 19.05% (8) 19.05% (8)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Фрозиноне 0:0 Пескара Пескара 0:2 Венеция Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина
Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара
Лечче Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче
Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче

Последние игры между собой

Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лечче 3:1 Пескара Серия B Лечче 2:0 Пескара Серия B Пескара 4:2 Лечче Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Монца Заявка 24 11 9 4 33 - 19 42
3. Венеция Заявка 25 11 9 5 35 - 23 42
4. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
5. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
6. Кьево 0:1 Заявка 25 10 9 6 30 - 21 39
7. Лечче 0:0 Заявка 25 9 12 4 43 - 31 39
8. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 25 9 10 6 32 - 26 37
9. Порденоне 1:0 Заявка 25 8 11 6 28 - 21 35
10. Фрозиноне 0:1 Заявка 25 8 9 8 24 - 26 33
11. Пиза 0:0 Заявка 25 7 12 6 32 - 36 33
12. Реджина 1:0 Заявка 25 8 8 9 24 - 28 32
13. Кремонезе 1:0 Заявка 25 7 8 10 26 - 32 29
14. Реджана Заявка 24 8 4 12 23 - 32 28
15. Виченца Виртус 0:0 Заявка 25 5 13 7 31 - 33 28
16. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
17. Козенца 1:0 Заявка 25 4 14 7 21 - 24 26
18. Асколи 0:1 Заявка 25 5 6 14 20 - 34 21
19. Пескара 0:0 Заявка 25 4 7 14 18 - 41 19
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево 0:1 Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
6. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
7. Пиза 0:0 Заявка 13 4 8 1 13 - 12 20
8. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
9. Лечче 0:0 Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина 1:0 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Кремонезе 1:0 Заявка 13 4 4 5 13 - 17 16
14. Порденоне 1:0 Заявка 13 3 7 3 17 - 14 16
15. Асколи 0:1 Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
16. Фрозиноне 0:1 Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Козенца 1:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
19. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
20. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 12 20
4. Порденоне 1:0 Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне 0:1 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 18 16
10. Кьево 0:1 Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
11. Козенца 1:0 Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Реджина 1:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 17 15
14. Кремонезе 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
15. Пиза 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи 0:1 Заявка 13 1 3 9 10 - 19 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пескара
Ничья
Лечче
4.60
3.60
1.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.15 3.60 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 3.88 3.48 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.40 1.82

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.82 2.09 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30
7.00 1.08 5.40 1.13 2.55 1.47 1.95 1.80 2.07 1.76 1.52 2.42 1.25 3.75 1.18 4.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 10.50 0.00 13.50 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.84 1.96 1.41 2.91 1.12 6.15 1.08 7.50
2.11 1.68 1.35 3.05 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.15
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Пескара 0:0 Лечче онлайн

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