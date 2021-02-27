Пескара
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Лечче
26' Желтая карточкаМашанджело Эдоардо
0:1
38' ГолМаджио Кристиан
82' Желтая карточкаМанкозу Марко
1:1
90' ГолБузеллато Массимилиано
26
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
38'
76'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.16
|2.
|Майстро Фабио
|4
|0.16
|3.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.12
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.08
|5.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0.08
|6.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.04
|7.
|Мачин Хосе
|1
|0.04
|8.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.04
|9.
|Вокич Деян
|1
|0.04
|10.
|Ригони Никола
|0
|0
|11.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|12.
|Ярошински Павел
|0
|0
|13.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|14.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|15.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|12 (1)
|0.48
|2.
|Манкозу Марко
|8 (3)
|0.32
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.24
|4.
|Родригес Пабло
|4
|0.16
|5.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.08
|6.
|Фалько Филиппо
|2
|0.08
|7.
|Маджио Кристиан
|1
|0.04
|8.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.04
|9.
|Кальдерони Марко
|1
|0.04
|10.
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.04
|11.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.04
|12.
|Майер Жан
|1
|0.04
|13.
|Паганини Лука
|1
|0.04
|14.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|15.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|16.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|7
|0
|2.
|Бальцано Антонио
|5
|0
|3.
|Бузеллато Массимилиано
|5
|0
|4.
|Сконьямильо Дженнаро
|3
|1
|5.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|6.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|7.
|Боккетти Сальваторе
|3
|0
|8.
|Дессена Даниэле
|3
|0
|9.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|10.
|Ярошински Павел
|3
|0
|11.
|Машанджело Эдоардо
|3
|0
|12.
|Белланова Рауль
|1
|1
|13.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|14.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|15.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|16.
|Сетер Дамир
|2
|0
|17.
|Ригони Никола
|1
|0
|18.
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|19.
|Галано Кристиан
|1
|0
|20.
|Антей Лука
|1
|0
|21.
|Крекко Лука
|1
|0
|22.
|Друди Мирко
|1
|0
|23.
|Мачин Хосе
|1
|0
|24.
|Бошич Милош
|1
|0
|25.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|26.
|Гут Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кода Массимо
|5
|1
|2.
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|6
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|5.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|6.
|Юлманд Мортен
|4
|0
|7.
|Манкозу Марко
|3
|0
|8.
|Николов Бобан
|3
|0
|9.
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|10.
|Листковски Марчин
|3
|0
|11.
|Родригес Пабло
|2
|0
|12.
|Паганини Лука
|2
|0
|13.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|14.
|Россеттини Лука
|0
|1
|15.
|Жута Леонард
|1
|0
|16.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|17.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|18.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|19.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|20.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|21.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|22.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|Лечче
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|25.58% (11)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +4 =5 -11Фрозиноне 0:0 Пескара Пескара 0:2 Венеция Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина
Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара
Лечче Последние 20 матчей: +8 =10 -2Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче
Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче
Последние игры между собой
Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 19
|42
|3.
|Венеция
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|35 - 23
|42
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|5.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|6.
|Кьево
|0:1 Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 21
|39
|7.
|Лечче
|1:1 Заявка
|25
|9
|12
|4
|44 - 32
|39
|8.
|СПАЛ 2013
|1:4 Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 29
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 29
|33
|10.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|25
|7
|12
|6
|28 - 22
|33
|11.
|Пиза
|2:2 Заявка
|25
|7
|12
|6
|34 - 38
|33
|12.
|Реджина
|4:1 Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 29
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|23 - 32
|28
|15.
|Виченца Виртус
|2:2 Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|17.
|Козенца
|1:0 Заявка
|25
|4
|14
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Асколи
|1:1 Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 34
|22
|19.
|Пескара
|1:1 Заявка
|25
|4
|7
|14
|19 - 42
|19
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|1:4 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Пиза
|2:2 Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|9.
|Лечче
|1:1 Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|4:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|1:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|16.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|2:2 Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Козенца
|1:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|20.
|Пескара
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|1:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|2:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Кьево
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Козенца
|1:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|1:4 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Реджина
|4:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Пиза
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|1:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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