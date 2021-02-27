Козенца
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Кьево
1:0
11' ГолГлиоцци Этторе
53' Желтая карточкаКорси Анджело
79' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сакко ИхсанНападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
11'
1:0
53'
79'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глиоцци Этторе
|5
|0.2
|2.
|Карретта Мирко
|4 (1)
|0.16
|3.
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.08
|4.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.08
|5.
|Балули Мохамед
|2
|0.08
|6.
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|7.
|Корси Анджело
|1
|0.04
|8.
|Шаудоне Даниэле
|1
|0.04
|9.
|Тротта Марселло
|1
|0.04
|10.
|Биттанте Лука
|1
|0.04
|11.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|12.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|13.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.16
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.16
|3.
|Де Лука Мануэль
|4
|0.16
|4.
|Джорджевич Филип
|3
|0.12
|5.
|Могос Василе
|2
|0.08
|6.
|Оби Джоэл
|2
|0.08
|7.
|Чичиретти Амато
|2
|0.08
|8.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.08
|9.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.04
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0.04
|11.
|Фабро Микаэль
|1
|0.04
|12.
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|13.
|Джильотти Гийом
|1
|0.04
|14.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.04
|15.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.04
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корси Анджело
|6
|1
|2.
|Тиритиельо Андреа
|6
|1
|3.
|Шаудоне Даниэле
|7
|0
|4.
|Биттанте Лука
|4
|1
|5.
|Ба Абу
|4
|1
|6.
|Петруччи Давиде
|5
|0
|7.
|Коне Бенджамин
|3
|1
|8.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|9.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|10.
|Идда Риккардо
|4
|0
|11.
|Ингроссо Джанмарко
|2
|1
|12.
|Карретта Мирко
|3
|0
|13.
|Тремолада Лука
|2
|0
|14.
|Баэс Хайме
|2
|0
|15.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|16.
|Балули Мохамед
|2
|0
|17.
|Вера Брайан
|2
|0
|18.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|19.
|Скьяви Раффаэле
|1
|0
|20.
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|21.
|Петре Адриан
|1
|0
|22.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|23.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|4
|1
|4.
|Вивиани Маттиа
|3
|1
|5.
|Ренцетти Франческо
|2
|1
|6.
|Могос Василе
|3
|0
|7.
|Леверб Максим
|3
|0
|8.
|Джильотти Гийом
|1
|1
|9.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|10.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|11.
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|12.
|Гарритано Лука
|1
|0
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|14.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|15.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|25% (5)
|Кьево
|3.33% (1)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|20% (6)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +3 =9 -8Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013
Виртус Энтелла 1:2 Козенца Козенца 0:0 Порденоне Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца
Кьево Последние 20 матчей: +8 =8 -4Кьево 0:1 Монца Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево
Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево
Последние игры между собой
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 19
|43
|3.
|Венеция
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|35 - 23
|42
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|37 - 25
|40
|5.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|6.
|Кьево
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 21
|39
|7.
|Лечче
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|44 - 32
|39
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 29
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 29
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|28 - 22
|33
|11.
|Пиза
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|34 - 38
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 29
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|23 - 32
|28
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|25
|4
|14
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 34
|22
|19.
|Пескара
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|19 - 42
|19
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|16.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|20.
|Пескара
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Козенца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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