  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
1:0
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
1:0
11' Гол
Глиоцци Этторе
53' Желтая карточка
Корси Анджело
79' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
90'+6
30
Фальконе
Владимиро
2
Корси
Анджело
28
Ингроссо
Джанмарко
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
3
Джербо
Альберто
88
Петруччи
Давиде
16
Шаудоне
Даниэле
21
Тремолада
Лука
23
Глиоцци
Этторе
29
Тротта
Марселло
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
5
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
18
Канотто
Луиджи
98
Де
Лука
Мануэль
9
Фабро
Микаэль
Козенца
4-3-1-2
Кьево
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глиоцци Этторе 5 0.2
2. Карретта Мирко 4 (1) 0.16
3. Тремолада Лука 2 (1) 0.08
4. Тиритиельо Андреа 2 0.08
5. Балули Мохамед 2 0.08
6. Баэс Хайме 1 0.04
7. Корси Анджело 1 0.04
8. Шаудоне Даниэле 1 0.04
9. Тротта Марселло 1 0.04
10. Биттанте Лука 1 0.04
11. Петруччи Давиде 0 0
12. Суэва Джанлуиджи 0 0
13. Вера Брайан 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.16
2. Марджиотта Франческо 4 0.16
3. Де Лука Мануэль 4 0.16
4. Джорджевич Филип 3 0.12
5. Могос Василе 2 0.08
6. Оби Джоэл 2 0.08
7. Чичиретти Амато 2 0.08
8. Бертаньоли Массимо 2 0.08
9. Пальмьеро Лука 1 0.04
10. Риджионе Микеле 1 0.04
11. Фабро Микаэль 1 0.04
12. Канотто Луиджи 1 0.04
13. Джильотти Гийом 1 0.04
14. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.04
15. Леверб Максим 1 (1) 0.04
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Д'Амико Феличе 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Корси Анджело 6 1
2. Тиритиельо Андреа 6 1
3. Шаудоне Даниэле 7 0
4. Биттанте Лука 4 1
5. Ба Абу 4 1
6. Петруччи Давиде 5 0
7. Коне Бенджамин 3 1
8. Леджиттимо Маттео 4 0
9. Бруччини Мирко 4 0
10. Идда Риккардо 4 0
11. Ингроссо Джанмарко 2 1
12. Карретта Мирко 3 0
13. Тремолада Лука 2 0
14. Баэс Хайме 2 0
15. Сакко Ихсан 2 0
16. Балули Мохамед 2 0
17. Вера Брайан 2 0
18. Литтери Джанлука 1 0
19. Скьяви Раффаэле 1 0
20. Фальконе Владимиро 1 0
21. Петре Адриан 1 0
22. Суэва Джанлуиджи 1 0
23. Боррелли Дженнаро 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 0
2. Оби Джоэл 4 1
3. Коттали Маттео 4 1
4. Вивиани Маттиа 3 1
5. Ренцетти Франческо 2 1
6. Могос Василе 3 0
7. Леверб Максим 3 0
8. Джильотти Гийом 1 1
9. Риджионе Микеле 2 0
10. Фабро Микаэль 2 0
11. Де Лука Мануэль 2 0
12. Гарритано Лука 1 0
13. Канотто Луиджи 1 0
14. Марджиотта Франческо 1 0
15. Шемпер Адриан 1 0
16. Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 10% (2) 10% (2) 15% (3) 25% (5) 15% (3) 25% (5)
 Кьево 3.33% (1) 23.33% (7) 13.33% (4) 20% (6) 13.33% (4) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013
Виртус Энтелла 1:2 Козенца Козенца 0:0 Порденоне Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца
Кьево Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Кьево 0:1 Монца Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево
Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево

Последние игры между собой

Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Кьево 2:0 Козенца Серия B Кьево 2:0 Козенца Серия B Козенца 1:1 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Монца 0:0 Заявка 25 11 10 4 33 - 19 43
3. Венеция Заявка 25 11 9 5 35 - 23 42
4. Читтаделла 0:0 Заявка 25 11 7 7 37 - 25 40
5. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
6. Кьево Заявка 25 10 9 6 30 - 21 39
7. Лечче Заявка 25 9 12 4 44 - 32 39
8. СПАЛ 2013 Заявка 25 9 10 6 33 - 29 37
9. Фрозиноне Заявка 25 8 9 8 24 - 29 33
10. Порденоне Заявка 25 7 12 6 28 - 22 33
11. Пиза Заявка 25 7 12 6 34 - 38 33
12. Реджина Заявка 25 8 8 9 27 - 29 32
13. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
14. Реджана Заявка 24 8 4 12 23 - 32 28
15. Виченца Виртус Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
16. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
17. Козенца Заявка 25 4 14 7 21 - 24 26
18. Асколи Заявка 25 5 7 13 21 - 34 22
19. Пескара Заявка 25 4 7 14 19 - 42 19
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Читтаделла 0:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
15. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
16. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Козенца Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
19. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
20. Пескара Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
11. Козенца Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Реджина Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
14. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
15. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Глиоцци Этторе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.64 3.06 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 3.25 12.00

Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.06 6.05 1.10 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.22 1.36 3.12 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.10
9.10 1.04 6.70 1.09 1.95 1.80 1.27 3.55 1.90 1.90 1.14 5.20 1.14 5.20 1.10 6.25 1.03 10.00 1.02 11.00 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.53 1.52 1.72 2.12 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
1.74 2.11 1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.38 1.58 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
2.35 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
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