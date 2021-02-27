Пиза
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Виченца Виртус
7' Желтая карточкаПазини Никола
66
Гори
Стефано
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|7 (2)
|0.28
|2.
|Гухер Роберт
|5
|0.2
|3.
|Видо Лука
|5
|0.2
|4.
|Паломби Симоне
|3
|0.12
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.08
|6.
|Маццители Лука
|2
|0.08
|7.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.08
|8.
|Караччоло Антонио
|2
|0.08
|9.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.08
|10.
|Соддимо Данило
|1
|0.04
|11.
|Лизи Франческо
|1
|0.04
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|14.
|Сьега Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|7
|0.28
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.12
|3.
|Да Рива Якопо
|3
|0.12
|4.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0.12
|5.
|Лонго Самуэле
|3 (1)
|0.12
|6.
|Гори Габриэле
|2
|0.08
|7.
|Джакомелли Стефано
|2
|0.08
|8.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.08
|9.
|Ригони Лука
|1
|0.04
|10.
|Ландзафаме Давиде
|1
|0.04
|11.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.04
|12.
|Дзонта Лорис
|1
|0.04
|13.
|Маротта Алессандро
|1
|0.04
|14.
|Пазини Никола
|1
|0.04
|15.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|16.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|17.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|18.
|Понтиссо Симоне
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|9
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|6
|1
|3.
|Марин Мариус
|6
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|5
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|8.
|Сьега Николас
|2
|1
|9.
|Гухер Роберт
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Видо Лука
|2
|0
|12.
|Соддимо Данило
|1
|0
|13.
|Варньер Марко
|1
|0
|14.
|Куаини Алессандро
|1
|0
|15.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ригони Лука
|8
|0
|2.
|Беруатто Пьетро
|7
|0
|3.
|Лонго Самуэле
|5
|1
|4.
|Пазини Никола
|5
|0
|5.
|Каппеллетти Даниэль
|5
|0
|6.
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|7.
|Маротта Алессандро
|4
|0
|8.
|Паделла Эмануэле
|4
|0
|9.
|Джаллоу Ламин
|4
|0
|10.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|11.
|Брускаджин Маттео
|3
|0
|12.
|Вандепутте Яри
|3
|0
|13.
|Барлокко Лука
|3
|0
|14.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|15.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|16.
|Гори Габриэле
|1
|1
|17.
|Джакомелли Стефано
|2
|0
|18.
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|19.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|20.
|Гранди Маттео
|0
|1
|21.
|Перина Пьетро
|1
|0
|22.
|Агацци Давиде
|1
|0
|23.
|Скоппа Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|15.63% (5)
|25% (8)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|25% (8)
|Виченца Виртус
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +7 =8 -5Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана Кремонезе 2:1 Пиза
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =10 -5Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Салернитана 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Монца Порденоне 1:2 Виченца Виртус
Виченца Виртус 0:0 Венеция Реджана 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза
Последние игры между собой
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 19
|42
|3.
|Венеция
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|35 - 23
|42
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|5.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|6.
|Кьево
|0:1 Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 21
|39
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|25
|9
|12
|4
|43 - 31
|39
|8.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|25
|9
|10
|6
|32 - 26
|37
|9.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|25
|8
|11
|6
|28 - 21
|35
|10.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 26
|33
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|25
|7
|12
|6
|32 - 36
|33
|12.
|Реджина
|1:0 Заявка
|25
|8
|8
|9
|24 - 28
|32
|13.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|26 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|23 - 32
|28
|15.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|25
|5
|13
|7
|31 - 33
|28
|16.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|17.
|Козенца
|1:0 Заявка
|25
|4
|14
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|25
|5
|6
|14
|20 - 34
|21
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|18 - 41
|19
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|7.
|Пиза
|0:0 Заявка
|13
|4
|8
|1
|13 - 12
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 17
|16
|14.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|17 - 14
|16
|15.
|Асколи
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|16.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Козенца
|1:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|4.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|10.
|Кьево
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Козенца
|1:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 17
|15
|14.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 19
|6