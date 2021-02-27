  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Виченца Виртус
0'
7' Желтая карточка
Пазини Никола
16'
66
Гори
Стефано
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
32
Бегетто
Андреа
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
36
Маццители
Лука
7
Сьега
Николас
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
22
Гранди
Маттео
4
Валентини
Науэль
13
Пазини
Никола
23
Каппеллетти
Даниэль
20
Беруатто
Пьетро
6
Дзонта
Лорис
27
Понтиссо
Симоне
45
Агацци
Давиде
10
Джакомелли
Стефано
34
Дальмонте
Никола
69
Меджорини
Риккардо
Пиза
4-3-1-2
Виченца Виртус
4-3-1-2

Ход матча

7'
 
Пазини Никола

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 7 (2) 0.28
2. Гухер Роберт 5 0.2
3. Видо Лука 5 0.2
4. Паломби Симоне 3 0.12
5. Мазуччи Гаэтано 2 0.08
6. Маццители Лука 2 0.08
7. Сибилли Джузеппе 2 0.08
8. Караччоло Антонио 2 0.08
9. Биринделли Самуэле 2 0.08
10. Соддимо Данило 1 0.04
11. Лизи Франческо 1 0.04
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0
14. Сьега Николас 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 7 0.28
2. Дальмонте Никола 3 0.12
3. Да Рива Якопо 3 0.12
4. Каппеллетти Даниэль 3 0.12
5. Лонго Самуэле 3 (1) 0.12
6. Гори Габриэле 2 0.08
7. Джакомелли Стефано 2 0.08
8. Паделла Эмануэле 2 0.08
9. Ригони Лука 1 0.04
10. Ландзафаме Давиде 1 0.04
11. Джаллоу Ламин 1 0.04
12. Дзонта Лорис 1 0.04
13. Маротта Алессандро 1 0.04
14. Пазини Никола 1 0.04
15. Беруатто Пьетро 0 0
16. Чинелли Антонио 0 0
17. Гуэрра Симоне 0 0
18. Понтиссо Симоне 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 9 0
2. Бенедетти Симоне 6 1
3. Марин Мариус 6 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Биринделли Самуэле 4 0
8. Сьега Николас 2 1
9. Гухер Роберт 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Видо Лука 2 0
12. Соддимо Данило 1 0
13. Варньер Марко 1 0
14. Куаини Алессандро 1 0
15. Сибилли Джузеппе 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Ригони Лука 8 0
2. Беруатто Пьетро 7 0
3. Лонго Самуэле 5 1
4. Пазини Никола 5 0
5. Каппеллетти Даниэль 5 0
6. Меджорини Риккардо 4 0
7. Маротта Алессандро 4 0
8. Паделла Эмануэле 4 0
9. Джаллоу Ламин 4 0
10. Чинелли Антонио 3 0
11. Брускаджин Маттео 3 0
12. Вандепутте Яри 3 0
13. Барлокко Лука 3 0
14. Да Рива Якопо 3 0
15. Дальмонте Никола 1 1
16. Гори Габриэле 1 1
17. Джакомелли Стефано 2 0
18. Понтиссо Симоне 2 0
19. Дзонта Лорис 2 0
20. Гранди Маттео 0 1
21. Перина Пьетро 1 0
22. Агацци Давиде 1 0
23. Скоппа Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 15.63% (5) 25% (8) 12.5% (4) 9.38% (3) 12.5% (4) 25% (8)
 Виченца Виртус 19.35% (6) 6.45% (2) 16.13% (5) 16.13% (5) 19.35% (6) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана Кремонезе 2:1 Пиза
Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Салернитана 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Монца Порденоне 1:2 Виченца Виртус
Виченца Виртус 0:0 Венеция Реджана 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза

Последние игры между собой

Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус 4:4 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Монца Заявка 24 11 9 4 33 - 19 42
3. Венеция Заявка 25 11 9 5 35 - 23 42
4. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
5. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
6. Кьево 0:1 Заявка 25 10 9 6 30 - 21 39
7. Лечче 0:0 Заявка 25 9 12 4 43 - 31 39
8. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 25 9 10 6 32 - 26 37
9. Порденоне 1:0 Заявка 25 8 11 6 28 - 21 35
10. Фрозиноне 0:1 Заявка 25 8 9 8 24 - 26 33
11. Пиза 0:0 Заявка 25 7 12 6 32 - 36 33
12. Реджина 1:0 Заявка 25 8 8 9 24 - 28 32
13. Кремонезе 1:0 Заявка 25 7 8 10 26 - 32 29
14. Реджана Заявка 24 8 4 12 23 - 32 28
15. Виченца Виртус 0:0 Заявка 25 5 13 7 31 - 33 28
16. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
17. Козенца 1:0 Заявка 25 4 14 7 21 - 24 26
18. Асколи 0:1 Заявка 25 5 6 14 20 - 34 21
19. Пескара 0:0 Заявка 25 4 7 14 18 - 41 19
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево 0:1 Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
6. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
7. Пиза 0:0 Заявка 13 4 8 1 13 - 12 20
8. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
9. Лечче 0:0 Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина 1:0 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Кремонезе 1:0 Заявка 13 4 4 5 13 - 17 16
14. Порденоне 1:0 Заявка 13 3 7 3 17 - 14 16
15. Асколи 0:1 Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
16. Фрозиноне 0:1 Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Козенца 1:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
19. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
20. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 12 20
4. Порденоне 1:0 Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне 0:1 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 18 16
10. Кьево 0:1 Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
11. Козенца 1:0 Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Реджина 1:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 17 15
14. Кремонезе 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
15. Пиза 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи 0:1 Заявка 13 1 3 9 10 - 19 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Пазини Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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