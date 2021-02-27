Пиза
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Виченца Виртус
7' Желтая карточкаПазини Никола
0:1
23' ГолДальмонте Никола
0:2
32' ГолМеджорини Риккардо
45' Желтая карточкаБегетто Андреа
51' Желтая карточкаКараччоло Антонио
1:2
59' ГолВидо Лука
2:2
61' ГолМаццители Лука
65' Желтая карточкаМарин Мариус
74' Желтая карточкаБенедетти Симоне
89' Желтая карточкаМаццители Лука
66
Гори
Стефано
14
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
23'
32'
45'
59'
1:2
61'
2:2
65'
74'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|7 (2)
|0.28
|2.
|Видо Лука
|6
|0.24
|3.
|Гухер Роберт
|5
|0.2
|4.
|Маццители Лука
|3
|0.12
|5.
|Паломби Симоне
|3
|0.12
|6.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.08
|7.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.08
|8.
|Караччоло Антонио
|2
|0.08
|9.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.08
|10.
|Соддимо Данило
|1
|0.04
|11.
|Лизи Франческо
|1
|0.04
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|14.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|15.
|Сьега Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|8
|0.32
|2.
|Дальмонте Никола
|4
|0.16
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0.12
|4.
|Да Рива Якопо
|3
|0.12
|5.
|Лонго Самуэле
|3 (1)
|0.12
|6.
|Гори Габриэле
|2
|0.08
|7.
|Джакомелли Стефано
|2
|0.08
|8.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.08
|9.
|Ригони Лука
|1
|0.04
|10.
|Ландзафаме Давиде
|1
|0.04
|11.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.04
|12.
|Дзонта Лорис
|1
|0.04
|13.
|Маротта Алессандро
|1
|0.04
|14.
|Пазини Никола
|1
|0.04
|15.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|16.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|17.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|18.
|Понтиссо Симоне
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|10
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|7
|1
|3.
|Марин Мариус
|7
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|6
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|8.
|Сьега Николас
|2
|1
|9.
|Гухер Роберт
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Видо Лука
|2
|0
|12.
|Соддимо Данило
|1
|0
|13.
|Бегетто Андреа
|1
|0
|14.
|Варньер Марко
|1
|0
|15.
|Куаини Алессандро
|1
|0
|16.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ригони Лука
|8
|0
|2.
|Беруатто Пьетро
|7
|0
|3.
|Лонго Самуэле
|5
|1
|4.
|Пазини Никола
|5
|0
|5.
|Каппеллетти Даниэль
|5
|0
|6.
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|7.
|Маротта Алессандро
|4
|0
|8.
|Паделла Эмануэле
|4
|0
|9.
|Джаллоу Ламин
|4
|0
|10.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|11.
|Брускаджин Маттео
|3
|0
|12.
|Вандепутте Яри
|3
|0
|13.
|Барлокко Лука
|3
|0
|14.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|15.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|16.
|Гори Габриэле
|1
|1
|17.
|Джакомелли Стефано
|2
|0
|18.
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|19.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|20.
|Гранди Маттео
|0
|1
|21.
|Перина Пьетро
|1
|0
|22.
|Агацци Давиде
|1
|0
|23.
|Скоппа Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|Виченца Виртус
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +7 =8 -5Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана Кремонезе 2:1 Пиза
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =10 -5Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Салернитана 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Монца Порденоне 1:2 Виченца Виртус
Виченца Виртус 0:0 Венеция Реджана 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза
Последние игры между собой
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 19
|43
|3.
|Венеция
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|35 - 23
|42
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|37 - 25
|40
|5.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|6.
|Кьево
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 21
|39
|7.
|Лечче
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|44 - 32
|39
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 29
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 29
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|28 - 22
|33
|11.
|Пиза
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|34 - 38
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 29
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|23 - 32
|28
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|25
|4
|14
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 34
|22
|19.
|Пескара
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|19 - 42
|19
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|16.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|20.
|Пескара
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Козенца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7