Порденоне
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
Асколи
1:0
11' ГолЧиурриа Патрик
21' Желтая карточкаХжановски Адам
39' Желтая карточкаБарисон Альберто
45' Желтая карточкаПучино Раффаэле
1:1
67' ГолМости Никола
78' Желтая карточкаРоссетти Маттео
16
Маньино
Лука
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бансе АльдоНападающий
-
27 Kevin Biondi
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мости НиколаПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
-
88 Личо ДеанНападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
11'
21'
39'
45'
67'
1:1
78'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.44
|2.
|Чиурриа Патрик
|5
|0.2
|3.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.12
|4.
|Цаммарини Роберто
|2
|0.08
|5.
|Барисон Альберто
|2
|0.08
|6.
|Берра Филиппо
|1
|0.04
|7.
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|8.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.04
|9.
|Бутич Карло
|1
|0.04
|10.
|Морра Клаудио
|1
|0.04
|11.
|Кало Джакомо
|0
|0
|12.
|Кампорезе Микеле
|0
|0
|13.
|Фольякко Алессандро
|0
|0
|14.
|Маньино Лука
|0
|0
|15.
|Малламо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.24
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.2
|3.
|Дионизи Федерико
|3 (1)
|0.12
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.04
|5.
|Крагль Оливер
|1
|0.04
|6.
|Кавион Микеле
|1
|0.04
|7.
|Броско Риккардо
|1
|0.04
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|9.
|Мости Никола
|1
|0.04
|10.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.04
|11.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|12.
|Кирико Козимо
|0
|0
|13.
|Кваранта Данило
|0
|0
|14.
|Пьерини Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|8
|0
|2.
|Фаласко Никола
|6
|0
|3.
|Скавоне Мануэль
|5
|0
|4.
|Барисон Альберто
|5
|0
|5.
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|6.
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|7.
|Кало Джакомо
|4
|0
|8.
|Маньино Лука
|4
|0
|9.
|Берра Филиппо
|2
|1
|10.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|11.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|13.
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|14.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|15.
|Бутич Карло
|2
|0
|16.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|17.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|18.
|Хжановски Адам
|1
|0
|19.
|Россетти Маттео
|1
|0
|20.
|Малламо Алессандро
|1
|0
|21.
|Kevin Biondi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|7
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|7
|1
|3.
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|4.
|Джербо Альберто
|4
|0
|5.
|Кирико Козимо
|4
|0
|6.
|Шарич Дарио
|4
|0
|7.
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|8.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|9.
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|10.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|11.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|12.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|13.
|Крагль Оливер
|2
|0
|14.
|Сини Симоне
|2
|0
|15.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|16.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|17.
|Баич Риад
|2
|0
|18.
|Кваранта Данило
|2
|0
|19.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|20.
|Simone Simeri
|0
|1
|21.
|Личо Деан
|0
|1
|22.
|Леали Никола
|1
|0
|23.
|Кавион Микеле
|1
|0
|24.
|Тупта Любомир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|Асколи
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =7 -6Реджина 1:0 Порденоне Порденоне 0:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Порденоне 1:2 Виченца Виртус
Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца
Асколи Последние 20 матчей: +4 =5 -11Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи
Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 19
|43
|3.
|Венеция
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|35 - 23
|42
|4.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|37 - 25
|40
|5.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|6.
|Кьево
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 21
|39
|7.
|Лечче
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|44 - 32
|39
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 29
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 29
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|28 - 22
|33
|11.
|Пиза
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|34 - 38
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 29
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|23 - 32
|28
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|25
|4
|14
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 34
|22
|19.
|Пескара
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|19 - 42
|19
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|16.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|20.
|Пескара
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Козенца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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