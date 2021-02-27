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  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
1:1
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
1:0
11' Гол
Чиурриа Патрик
21' Желтая карточка
Хжановски Адам
39' Желтая карточка
Барисон Альберто
45' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
1:1
67' Гол
Мости Никола
78' Желтая карточка
Россетти Маттео
90'+7
22
Перизан
Самуэле
6
Барисон
Альберто
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
44
Хжановски
Адам
16
Маньино
Лука
21
Мисурака
Джанвито
33
Цаммарини
Роберто
11
Мусёлик
Себастьян
32
Бутич
Карло
13
Чиурриа
Патрик
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
72
Данци
Андреа
30
Шарич
Дарио
32
Калигара
Фабрицио
8
Стоян
Адриан
9
Дионизи
Федерико
10
Канджано
Джанмарко
Порденоне
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 (3) 0.44
2. Чиурриа Патрик 5 0.2
3. Мусёлик Себастьян 3 0.12
4. Цаммарини Роберто 2 0.08
5. Барисон Альберто 2 0.08
6. Берра Филиппо 1 0.04
7. Фаласко Никола 1 0.04
8. Скавоне Мануэль 1 0.04
9. Бутич Карло 1 0.04
10. Морра Клаудио 1 0.04
11. Кало Джакомо 0 0
12. Кампорезе Микеле 0 0
13. Фольякко Алессандро 0 0
14. Маньино Лука 0 0
15. Малламо Алессандро 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.24
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.2
3. Дионизи Федерико 3 (1) 0.12
4. Пучино Раффаэле 1 0.04
5. Крагль Оливер 1 0.04
6. Кавион Микеле 1 0.04
7. Броско Риккардо 1 0.04
8. Эрамо Мирко 1 0.04
9. Мости Никола 1 0.04
10. Канджано Джанмарко 1 0.04
11. Бюхель Марсель 0 0
12. Кирико Козимо 0 0
13. Кваранта Данило 0 0
14. Пьерини Николас 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 8 0
2. Фаласко Никола 6 0
3. Скавоне Мануэль 5 0
4. Барисон Альберто 5 0
5. Кампорезе Микеле 4 0
6. Фольякко Алессандро 4 0
7. Кало Джакомо 4 0
8. Маньино Лука 4 0
9. Берра Филиппо 2 1
10. Мисурака Джанвито 3 0
11. Мусёлик Себастьян 3 0
12. Бассоли Алессандро 2 0
13. Чиурриа Патрик 2 0
14. Цаммарини Роберто 2 0
15. Бутич Карло 2 0
16. Гавацци Давиде 1 0
17. Перизан Самуэле 1 0
18. Хжановски Адам 1 0
19. Россетти Маттео 1 0
20. Малламо Алессандро 1 0
21. Kevin Biondi 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 7 1
2. Бюхель Марсель 7 1
3. Сабири Абдельхамид 5 0
4. Джербо Альберто 4 0
5. Кирико Козимо 4 0
6. Шарич Дарио 4 0
7. Калигара Фабрицио 2 1
8. Эрамо Мирко 3 0
9. Пучино Раффаэле 3 0
10. Корбо Габриэле 1 1
11. Петруччи Давиде 2 0
12. Дионизи Федерико 2 0
13. Крагль Оливер 2 0
14. Сини Симоне 2 0
15. Авлонитис Тасос 2 0
16. Шпендльхофер Лукас 2 0
17. Баич Риад 2 0
18. Кваранта Данило 2 0
19. Канджано Джанмарко 2 0
20. Simone Simeri 0 1
21. Личо Деан 0 1
22. Леали Никола 1 0
23. Кавион Микеле 1 0
24. Тупта Любомир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 17.86% (5) 14.29% (4) 14.29% (4) 21.43% (6) 10.71% (3) 21.43% (6)
 Асколи 19.05% (4) 19.05% (4) 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Реджина 1:0 Порденоне Порденоне 0:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Порденоне 1:2 Виченца Виртус
Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца
Асколи Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи
Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Асколи 0:1 Порденоне Серия B Асколи 2:2 Порденоне Серия B Порденоне 2:1 Асколи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Монца 0:0 Заявка 25 11 10 4 33 - 19 43
3. Венеция Заявка 25 11 9 5 35 - 23 42
4. Читтаделла 0:0 Заявка 25 11 7 7 37 - 25 40
5. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
6. Кьево Заявка 25 10 9 6 30 - 21 39
7. Лечче Заявка 25 9 12 4 44 - 32 39
8. СПАЛ 2013 Заявка 25 9 10 6 33 - 29 37
9. Фрозиноне Заявка 25 8 9 8 24 - 29 33
10. Порденоне Заявка 25 7 12 6 28 - 22 33
11. Пиза Заявка 25 7 12 6 34 - 38 33
12. Реджина Заявка 25 8 8 9 27 - 29 32
13. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
14. Реджана Заявка 24 8 4 12 23 - 32 28
15. Виченца Виртус Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
16. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
17. Козенца Заявка 25 4 14 7 21 - 24 26
18. Асколи Заявка 25 5 7 13 21 - 34 22
19. Пескара Заявка 25 4 7 14 19 - 42 19
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Читтаделла 0:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
15. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
16. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Козенца Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
19. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
20. Пескара Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
11. Козенца Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Реджина Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
14. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
15. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
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Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 2.98 3.98
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 1.53 5.70
  2.10 3.21 4.08

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.35 1.07 5.40 1.12 2.74 1.43 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.21 4.20 1.07 7.30 1.04 7.80
8.20 1.06 6.10 1.11 2.42 1.52 1.55 2.35 1.79 2.02 1.65 2.15 1.15 5.00 1.09 6.50 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 20.00
8.08 1.10 2.94 1.43 2.58 1.53 2.20 1.72 1.85 2.03 1.65 2.33 1.48 2.77 1.23 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.64 2.26 1.33 3.32 1.08 7.60 1.06 9.10
1.67 2.25 1.87 1.87 1.02 11.00 1.13 5.40
2.63 1.51 2.15 1.74 1.67 2.26 1.43 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.20 4.60 1.14 5.85
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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