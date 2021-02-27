Кремонезе
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Джованни Цини
Фрозиноне
1:0
10' ГолБуонаюто Кристиан
21
Цортеа
Надир
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чофани Даниэль
|7 (2)
|0.28
|2.
|Стриццоло Лука
|4
|0.16
|3.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.12
|4.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.08
|5.
|Целар Жан
|2
|0.08
|6.
|Пинато Марко
|2
|0.08
|7.
|Дели Франческо
|2
|0.08
|8.
|Вальцания Лука
|2
|0.08
|9.
|Валери Эмануэле
|1
|0.04
|10.
|Баэс Хайме
|0
|0
|11.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|12.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|13.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|6
|0.24
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.16
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.08
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.08
|5.
|Сальви Алессандро
|2
|0.08
|6.
|Кастанос Григорис
|2
|0.08
|7.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.04
|8.
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|9.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.04
|10.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0.04
|11.
|Йемелло Пьетро
|1
|0.04
|12.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.04
|13.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|14.
|Бригенти Николо
|0
|0
|15.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|8
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Раванелли Лука
|4
|1
|4.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|5.
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|6.
|Вальцания Лука
|4
|0
|7.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|8.
|Валери Эмануэле
|4
|0
|9.
|Бартоломей Паоло
|3
|0
|10.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|11.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|12.
|Пинато Марко
|2
|0
|13.
|Целар Жан
|2
|0
|14.
|Цортеа Надир
|2
|0
|15.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|16.
|Дели Франческо
|1
|0
|17.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|18.
|Кокколо Лука
|1
|0
|19.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дзампано Франческо
|6
|0
|2.
|Шиминьски Пшемыслав
|5
|0
|3.
|Роден Маркус
|4
|0
|4.
|Бригенти Николо
|4
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|4
|0
|6.
|Капуано Марко
|2
|1
|7.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|8.
|Чано Камилло
|3
|0
|9.
|Курадо Маркос
|3
|0
|10.
|Болока Даниэль
|3
|0
|11.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|12.
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|13.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|14.
|Гори Мирко
|1
|0
|15.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|16.
|Новакович Андрия
|1
|0
|17.
|Карраро Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|33.33% (8)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|Фрозиноне
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|25% (6)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза
Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция
Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 19
|42
|3.
|Венеция
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|35 - 23
|42
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|5.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|6.
|Кьево
|0:1 Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 21
|39
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|25
|9
|12
|4
|43 - 31
|39
|8.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|25
|9
|10
|6
|32 - 26
|37
|9.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|25
|8
|11
|6
|28 - 21
|35
|10.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 26
|33
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|25
|7
|12
|6
|32 - 36
|33
|12.
|Реджина
|1:0 Заявка
|25
|8
|8
|9
|24 - 28
|32
|13.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|26 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|23 - 32
|28
|15.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|25
|5
|13
|7
|31 - 33
|28
|16.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|17.
|Козенца
|1:0 Заявка
|25
|4
|14
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|25
|5
|6
|14
|20 - 34
|21
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|18 - 41
|19
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|7.
|Пиза
|0:0 Заявка
|13
|4
|8
|1
|13 - 12
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 17
|16
|14.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|17 - 14
|16
|15.
|Асколи
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|16.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Козенца
|1:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|4.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|10.
|Кьево
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Козенца
|1:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 17
|15
|14.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 19
|6
Победитель
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