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  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
10' Гол
Буонаюто Кристиан
19'
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
19
Кастаньетти
Микеле
6
Густафссон
Самуэль
32
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
2
Сальви
Алессандро
7
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
93
Дзампано
Франческо
10
Йемелло
Пьетро
18
Новакович
Андрия
Кремонезе
4-2-3-1
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

10'
Буонаюто Кристиан
(Гаэтано Джанлука)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чофани Даниэль 7 (2) 0.28
2. Стриццоло Лука 4 0.16
3. Гаэтано Джанлука 3 0.12
4. Буонаюто Кристиан 2 0.08
5. Целар Жан 2 0.08
6. Пинато Марко 2 0.08
7. Дели Франческо 2 0.08
8. Вальцания Лука 2 0.08
9. Валери Эмануэле 1 0.04
10. Баэс Хайме 0 0
11. Кастаньетти Микеле 0 0
12. Бьянкетти Маттео 0 0
13. Нарди Филиппо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 6 0.24
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.16
3. Роден Маркус 2 0.08
4. Чано Камилло 2 0.08
5. Сальви Алессандро 2 0.08
6. Кастанос Григорис 2 0.08
7. Майелло Раффаэле 1 0.04
8. Дзампано Франческо 1 0.04
9. Шиминьски Пшемыслав 1 0.04
10. Ариаудо Лоренцо 1 0.04
11. Йемелло Пьетро 1 0.04
12. Табанелли Андреа 1 (1) 0.04
13. Трибуцци Алессио 0 0
14. Бригенти Николо 0 0
15. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 8 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Раванелли Лука 4 1
4. Терранова Эмануэле 5 0
5. Бьянкетти Маттео 5 0
6. Вальцания Лука 4 0
7. Густафссон Самуэль 4 0
8. Валери Эмануэле 4 0
9. Бартоломей Паоло 3 0
10. Фьордализо Алессандро 3 0
11. Гаэтано Джанлука 3 0
12. Пинато Марко 2 0
13. Целар Жан 2 0
14. Цортеа Надир 2 0
15. Крешенци Алессандро 1 0
16. Дели Франческо 1 0
17. Дзакканьо Андреа 1 0
18. Кокколо Лука 1 0
19. Карнесекки Марко 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 6 0
2. Шиминьски Пшемыслав 5 0
3. Роден Маркус 4 0
4. Бригенти Николо 4 0
5. Кастанос Григорис 4 0
6. Капуано Марко 2 1
7. Дионизи Федерико 3 0
8. Чано Камилло 3 0
9. Курадо Маркос 3 0
10. Болока Даниэль 3 0
11. Трибуцци Алессио 2 0
12. Йемелло Пьетро 1 0
13. Сальви Алессандро 1 0
14. Гори Мирко 1 0
15. Пажишек Пётр 1 0
16. Новакович Андрия 1 0
17. Карраро Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 33.33% (8) 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 8.33% (2) 16.67% (4)
 Фрозиноне 8.33% (2) 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 25% (6)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза
Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция
Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Фрозиноне 1:0 Кремонезе Серия B Фрозиноне 0:2 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Фрозиноне Серия B Кремонезе 2:2 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 0:0 Кремонезе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Монца Заявка 24 11 9 4 33 - 19 42
3. Венеция Заявка 25 11 9 5 35 - 23 42
4. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
5. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
6. Кьево 0:1 Заявка 25 10 9 6 30 - 21 39
7. Лечче 0:0 Заявка 25 9 12 4 43 - 31 39
8. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 25 9 10 6 32 - 26 37
9. Порденоне 1:0 Заявка 25 8 11 6 28 - 21 35
10. Фрозиноне 0:1 Заявка 25 8 9 8 24 - 26 33
11. Пиза 0:0 Заявка 25 7 12 6 32 - 36 33
12. Реджина 1:0 Заявка 25 8 8 9 24 - 28 32
13. Кремонезе 1:0 Заявка 25 7 8 10 26 - 32 29
14. Реджана Заявка 24 8 4 12 23 - 32 28
15. Виченца Виртус 0:0 Заявка 25 5 13 7 31 - 33 28
16. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
17. Козенца 1:0 Заявка 25 4 14 7 21 - 24 26
18. Асколи 0:1 Заявка 25 5 6 14 20 - 34 21
19. Пескара 0:0 Заявка 25 4 7 14 18 - 41 19
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево 0:1 Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
6. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
7. Пиза 0:0 Заявка 13 4 8 1 13 - 12 20
8. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
9. Лечче 0:0 Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина 1:0 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Кремонезе 1:0 Заявка 13 4 4 5 13 - 17 16
14. Порденоне 1:0 Заявка 13 3 7 3 17 - 14 16
15. Асколи 0:1 Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
16. Фрозиноне 0:1 Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Козенца 1:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
19. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
20. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 12 20
4. Порденоне 1:0 Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне 0:1 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 18 16
10. Кьево 0:1 Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
11. Козенца 1:0 Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Реджина 1:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 17 15
14. Кремонезе 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
15. Пиза 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи 0:1 Заявка 13 1 3 9 10 - 19 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Фрозиноне
2.40
4.60
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.60 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.12 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 3.90 7.00
  2.40 3.02 3.49

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.06 5.95 1.10 2.74 1.43 2.17 1.69 1.68 2.31 1.33 3.32 1.20 4.33 1.07 7.20 1.04 7.70
8.50 1.06 6.30 1.09 6.80 1.08 5.00 1.15 1.82 1.98 2.48 1.50 1.82 1.92 1.47 2.55 1.20 4.20 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 19.50
8.07 1.10 3.00 1.42 2.60 1.53 2.21 1.71 1.85 2.03 1.65 2.33 1.48 2.75 1.23 4.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.45 1.55 1.69 2.17 1.32 3.38 1.09 7.40 1.06 8.80
1.63 2.28 1.92 1.82 1.28 3.45 1.15 5.00 1.01 12.60
2.63 1.51 2.15 1.74 1.67 2.26 1.43 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.28 1.63 1.52 2.53 1.20 4.80 1.14 5.75
2.30 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.65 1.23
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