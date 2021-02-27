Кремонезе
4:0
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Фрозиноне
1:0
10' ГолБуонаюто Кристиан
27' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
31' Желтая карточкаБригенти Николо
2:0
42' ГолБуонаюто Кристиан
45' Желтая карточкаВалери Эмануэле
48' Желтая карточкаРоден Маркус
3:0
52' ГолБаэс Хайме
4:0
57' ГолЧофани Даниэль
61' Желтая карточкаКарнесекки Марко
69' Желтая карточкаЧано Камилло
75' Желтая карточкаАриаудо Лоренцо
79' Вторая желтая карточкаВалери Эмануэле
84' Желтая карточкаКастанос Григорис
89' Вторая желтая карточкаКарнесекки Марко
21
Цортеа
Надир
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
10'
31'
42'
2:0
45'
48'
52'
3:0
57'
61'
69'
75'
79'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
24 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
2 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чофани Даниэль
|8 (2)
|0.32
|2.
|Стриццоло Лука
|4
|0.16
|3.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0.12
|4.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.12
|5.
|Целар Жан
|2
|0.08
|6.
|Пинато Марко
|2
|0.08
|7.
|Дели Франческо
|2
|0.08
|8.
|Вальцания Лука
|2
|0.08
|9.
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|10.
|Валери Эмануэле
|1
|0.04
|11.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|12.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|14.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|15.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|16.
|Цортеа Надир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|6
|0.24
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.16
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.08
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.08
|5.
|Сальви Алессандро
|2
|0.08
|6.
|Кастанос Григорис
|2
|0.08
|7.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.04
|8.
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|9.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.04
|10.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0.04
|11.
|Йемелло Пьетро
|1
|0.04
|12.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.04
|13.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|14.
|Бригенти Николо
|0
|0
|15.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Валери Эмануэле
|5
|1
|4.
|Раванелли Лука
|4
|1
|5.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|6.
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|7.
|Вальцания Лука
|4
|0
|8.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|9.
|Карнесекки Марко
|2
|1
|10.
|Бартоломей Паоло
|3
|0
|11.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|12.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|13.
|Пинато Марко
|2
|0
|14.
|Целар Жан
|2
|0
|15.
|Цортеа Надир
|2
|0
|16.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|17.
|Дели Франческо
|1
|0
|18.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|19.
|Кокколо Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дзампано Франческо
|6
|0
|2.
|Роден Маркус
|5
|0
|3.
|Бригенти Николо
|5
|0
|4.
|Шиминьски Пшемыслав
|5
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|5
|0
|6.
|Чано Камилло
|4
|0
|7.
|Капуано Марко
|2
|1
|8.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|9.
|Курадо Маркос
|3
|0
|10.
|Болока Даниэль
|3
|0
|11.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|12.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0
|13.
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|14.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|15.
|Гори Мирко
|1
|0
|16.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|17.
|Новакович Андрия
|1
|0
|18.
|Карраро Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|32.14% (9)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|Фрозиноне
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|25% (6)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза
Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция
Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 19
|42
|3.
|Венеция
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|35 - 23
|42
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|5.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|6.
|Кьево
|0:1 Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 21
|39
|7.
|Лечче
|1:1 Заявка
|25
|9
|12
|4
|44 - 32
|39
|8.
|СПАЛ 2013
|1:4 Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 29
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 29
|33
|10.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|25
|7
|12
|6
|28 - 22
|33
|11.
|Пиза
|2:2 Заявка
|25
|7
|12
|6
|34 - 38
|33
|12.
|Реджина
|4:1 Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 29
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|23 - 32
|28
|15.
|Виченца Виртус
|2:2 Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|17.
|Козенца
|1:0 Заявка
|25
|4
|14
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Асколи
|1:1 Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 34
|22
|19.
|Пескара
|1:1 Заявка
|25
|4
|7
|14
|19 - 42
|19
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|1:4 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Пиза
|2:2 Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|9.
|Лечче
|1:1 Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|4:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|1:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|16.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|2:2 Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Козенца
|1:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|20.
|Пескара
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|1:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|2:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Кьево
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Козенца
|1:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|1:4 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Реджина
|4:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Пиза
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|1:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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