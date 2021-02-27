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  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
4:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
10' Гол
Буонаюто Кристиан
27' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
31' Желтая карточка
Бригенти Николо
2:0
42' Гол
Буонаюто Кристиан
45' Желтая карточка
Валери Эмануэле
48' Желтая карточка
Роден Маркус
3:0
52' Гол
Баэс Хайме
4:0
57' Гол
Чофани Даниэль
61' Желтая карточка
Карнесекки Марко
69' Желтая карточка
Чано Камилло
75' Желтая карточка
Ариаудо Лоренцо
79' Вторая желтая карточка
Валери Эмануэле
84' Желтая карточка
Кастанос Григорис
89' Вторая желтая карточка
Карнесекки Марко
90'+1
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
19
Кастаньетти
Микеле
6
Густафссон
Самуэль
32
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
2
Сальви
Алессандро
7
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
93
Дзампано
Франческо
10
Йемелло
Пьетро
18
Новакович
Андрия
Кремонезе
4-2-3-1
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

10'
Буонаюто Кристиан
(Гаэтано Джанлука)
1:0
27'
Кастаньетти Микеле
 
31'
 
Бригенти Николо
42'
Буонаюто Кристиан
(Баэс Хайме)
2:0
45'
Валери Эмануэле
 
46'
Стриццоло Лука
Буонаюто Кристиан
 
48'
 
Роден Маркус
52'
Баэс Хайме
(Цортеа Надир)
3:0
53'
Бартоломей Паоло
Кастаньетти Микеле
 
54'
 
Чано Камилло
Бригенти Николо
54'
 
Болока Даниэль
Роден Маркус
54'
 
Витале Луиджи
Дзампано Франческо
57'
Чофани Даниэль
(Бартоломей Паоло)
4:0
61'
Карнесекки Марко
 
63'
Нарди Филиппо
Гаэтано Джанлука
 
63'
Чераволо Фабио
Чофани Даниэль
 
69'
 
Трибуцци Алессио
Майелло Раффаэле
69'
 
Чано Камилло
75'
 
Ариаудо Лоренцо
79'
Валери Эмануэле
 
79'
 
Пажишек Пётр
Йемелло Пьетро
80'
Пинато Марко
Баэс Хайме
 
84'
 
Кастанос Григорис
89'
Карнесекки Марко
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 24 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 2 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чофани Даниэль 8 (2) 0.32
2. Стриццоло Лука 4 0.16
3. Буонаюто Кристиан 3 0.12
4. Гаэтано Джанлука 3 0.12
5. Целар Жан 2 0.08
6. Пинато Марко 2 0.08
7. Дели Франческо 2 0.08
8. Вальцания Лука 2 0.08
9. Баэс Хайме 1 0.04
10. Валери Эмануэле 1 0.04
11. Кастаньетти Микеле 0 0
12. Бьянкетти Маттео 0 0
13. Бартоломей Паоло 0 0
14. Нарди Филиппо 0 0
15. Фьордализо Алессандро 0 0
16. Цортеа Надир 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 6 0.24
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.16
3. Роден Маркус 2 0.08
4. Чано Камилло 2 0.08
5. Сальви Алессандро 2 0.08
6. Кастанос Григорис 2 0.08
7. Майелло Раффаэле 1 0.04
8. Дзампано Франческо 1 0.04
9. Шиминьски Пшемыслав 1 0.04
10. Ариаудо Лоренцо 1 0.04
11. Йемелло Пьетро 1 0.04
12. Табанелли Андреа 1 (1) 0.04
13. Трибуцци Алессио 0 0
14. Бригенти Николо 0 0
15. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 9 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Валери Эмануэле 5 1
4. Раванелли Лука 4 1
5. Терранова Эмануэле 5 0
6. Бьянкетти Маттео 5 0
7. Вальцания Лука 4 0
8. Густафссон Самуэль 4 0
9. Карнесекки Марко 2 1
10. Бартоломей Паоло 3 0
11. Фьордализо Алессандро 3 0
12. Гаэтано Джанлука 3 0
13. Пинато Марко 2 0
14. Целар Жан 2 0
15. Цортеа Надир 2 0
16. Крешенци Алессандро 1 0
17. Дели Франческо 1 0
18. Дзакканьо Андреа 1 0
19. Кокколо Лука 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 6 0
2. Роден Маркус 5 0
3. Бригенти Николо 5 0
4. Шиминьски Пшемыслав 5 0
5. Кастанос Григорис 5 0
6. Чано Камилло 4 0
7. Капуано Марко 2 1
8. Дионизи Федерико 3 0
9. Курадо Маркос 3 0
10. Болока Даниэль 3 0
11. Трибуцци Алессио 2 0
12. Ариаудо Лоренцо 1 0
13. Йемелло Пьетро 1 0
14. Сальви Алессандро 1 0
15. Гори Мирко 1 0
16. Пажишек Пётр 1 0
17. Новакович Андрия 1 0
18. Карраро Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 32.14% (9) 7.14% (2) 17.86% (5) 21.43% (6) 7.14% (2) 14.29% (4)
 Фрозиноне 8.33% (2) 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 25% (6)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза
Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция
Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Фрозиноне 1:0 Кремонезе Серия B Фрозиноне 0:2 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Фрозиноне Серия B Кремонезе 2:2 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 0:0 Кремонезе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Монца Заявка 24 11 9 4 33 - 19 42
3. Венеция Заявка 25 11 9 5 35 - 23 42
4. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
5. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
6. Кьево 0:1 Заявка 25 10 9 6 30 - 21 39
7. Лечче 1:1 Заявка 25 9 12 4 44 - 32 39
8. СПАЛ 2013 1:4 Заявка 25 9 10 6 33 - 29 37
9. Фрозиноне Заявка 25 8 9 8 24 - 29 33
10. Порденоне 1:1 Заявка 25 7 12 6 28 - 22 33
11. Пиза 2:2 Заявка 25 7 12 6 34 - 38 33
12. Реджина 4:1 Заявка 25 8 8 9 27 - 29 32
13. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
14. Реджана Заявка 24 8 4 12 23 - 32 28
15. Виченца Виртус 2:2 Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
16. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
17. Козенца 1:0 Заявка 25 4 14 7 21 - 24 26
18. Асколи 1:1 Заявка 25 5 7 13 21 - 34 22
19. Пескара 1:1 Заявка 25 4 7 14 19 - 42 19
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево 0:1 Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
6. СПАЛ 2013 1:4 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Пиза 2:2 Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
8. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
9. Лечче 1:1 Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина 4:1 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи 1:1 Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
15. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
16. Порденоне 1:1 Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус 2:2 Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Козенца 1:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
19. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
20. Пескара 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче 1:1 Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне 1:1 Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус 2:2 Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Кьево 0:1 Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
11. Козенца 1:0 Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 1:4 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Реджина 4:1 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
14. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
15. Пиза 2:2 Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара 1:1 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи 1:1 Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Emanuele Valeri получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Буонаюто Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Буонаюто Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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Основное время
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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.00 1.06 5.95 1.10 2.74 1.43 2.17 1.69 1.68 2.31 1.33 3.32 1.20 4.33 1.07 7.20 1.04 7.70
8.50 1.06 6.30 1.09 4.80 1.15 3.45 1.28 1.82 1.98 4.05 1.20 2.80 1.40 1.70 2.08 1.28 3.45 1.65 2.15 1.14 5.20 1.08 7.00 1.08 7.00 1.05 8.50
8.07 1.10 3.00 1.42 2.60 1.53 2.21 1.71 1.85 2.03 1.65 2.33 1.48 2.75 1.23 4.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.45 1.55 1.69 2.17 1.32 3.38 1.09 7.40 1.06 8.80
1.63 2.28 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60
2.63 1.51 2.15 1.74 1.67 2.26 1.43 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.28 1.63 1.52 2.53 1.20 4.80 1.14 5.75
2.30 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.23
Где смотреть матч Кремонезе 4:0 Фрозиноне онлайн

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