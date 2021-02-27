  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Виртус Энтелла
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Брешия
0'
0:1
25' Гол
Айе Флориан
0:1
50' Не забитый пенальти
Де Лука Джузеппе
50' Желтая карточка
Пеллиццер Микеле
55'
68
Руссо
Алессандро
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Коста
Филиппо
33
Брешанини
Марко
23
Паолуччи
Андреа
80
Куцупиас
Илиас
99
Скенетти
Андреа
19
Брунори
Маттео
7
Де
Лука
Джузеппе
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
31
Бьярнасон
Биркир
7
Шпалек
Николас
20
Айе
Флориан
9
Доннарумма
Альфредо
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

25'
0:1
Айе Флориан
(Бьярнасон Биркир)
50'
Де Лука Джузеппе
0:1
50'
Пеллиццер Микеле
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 5 (3) 0.2
2. Скенетти Андреа 3 0.12
3. Де Лука Джузеппе 3 0.12
4. Брешанини Марко 2 0.08
5. Куцупиас Илиас 2 0.08
6. Коста Филиппо 2 0.08
7. Брунори Маттео 2 (1) 0.08
8. Поли Фабрицио 1 0.04
9. Кардозелли Кассио 1 0.04
10. Паолуччи Андреа 0 0
11. Куррарино Микеле 0 0
12. Маццокко Давиде 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 8 0.32
2. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.2
3. Ягелло Филип 4 0.16
4. Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.12
5. Дессена Даниэле 2 0.08
6. Шпалек Николас 2 0.08
7. Бьярнасон Биркир 2 0.08
8. Рагуза Антонио 2 0.08
9. Бизоли Димитри 2 0.08
10. Ндой Эмануэле 2 0.08
11. Ван Де Лои Томми 1 0.04
12. Мангравити Массимилиано 1 0.04
13. Папетти Андреа 1 0.04
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Карачич Фран 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Кьоза Марко 9 0
2. Паолуччи Андреа 6 1
3. Крими Марко 4 1
4. Поли Фабрицио 5 0
5. Коста Филиппо 5 0
6. Куцупиас Илиас 5 0
7. Сеттембрини Андреа 3 1
8. Копполаро Мауро 4 0
9. Де Лука Джузеппе 3 0
10. Пеллиццер Микеле 3 0
11. Павич Маркус 3 0
12. Петрович Томи 3 0
13. Брешанини Марко 3 0
14. Скенетти Андреа 2 0
15. Тоскано Марко 2 0
16. Брунори Маттео 2 0
17. Клеур Габриэль 2 0
18. Маццокко Давиде 2 0
19. Де Коль Филиппо 1 0
20. Манкосу Маттео 1 0
21. Морозини Леонардо 1 0
22. Кардозелли Кассио 1 0
23. Куррарино Микеле 1 0
24. Бонини Федерико 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 6 1
2. Папетти Андреа 4 2
3. Матею Алеш 5 1
4. Сабелли Стефано 5 0
5. Шпалек Николас 5 0
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Чансельор Джон 3 0
9. Бьярнасон Биркир 1 1
10. Фридьонссон Хольмберт 2 0
11. Доннарумма Альфредо 2 0
12. Йоронен Йессе 2 0
13. Айе Флориан 2 0
14. Ягелло Филип 2 0
15. Мангравити Массимилиано 2 0
16. Гецци Андреа 0 1
17. Рагуза Антонио 1 0
18. Паяч Марко 1 0
19. Мартелла Бруно 1 0
20. Бизоли Димитри 1 0
21. Карачич Фран 1 0
22. Лабойко Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Брешия 14.71% (5) 11.76% (4) 26.47% (9) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Венеция 3:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче
Брешия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла
Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Брешия 2:2 Виртус Энтелла Серия B Брешия 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 3:0 Брешия Серия B Брешия 2:2 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 4:0 Брешия Серия B Брешия 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:1 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Монца Заявка 25 11 10 4 33 - 19 43
3. Венеция Заявка 25 11 9 5 35 - 23 42
4. Читтаделла Заявка 25 11 7 7 37 - 25 40
5. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
6. Кьево Заявка 25 10 9 6 30 - 21 39
7. Лечче Заявка 25 9 12 4 44 - 32 39
8. СПАЛ 2013 Заявка 25 9 10 6 33 - 29 37
9. Фрозиноне Заявка 25 8 9 8 24 - 29 33
10. Порденоне Заявка 25 7 12 6 28 - 22 33
11. Пиза Заявка 25 7 12 6 34 - 38 33
12. Реджина Заявка 25 8 8 9 27 - 29 32
13. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
14. Брешия 1:0 Заявка 25 7 8 10 35 - 39 29
15. Реджана Заявка 24 8 4 12 23 - 32 28
16. Виченца Виртус Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
17. Козенца Заявка 25 4 14 7 21 - 24 26
18. Асколи Заявка 25 5 7 13 21 - 34 22
19. Пескара Заявка 25 4 7 14 19 - 42 19
20. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 25 4 5 16 23 - 44 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия 1:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
15. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
16. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Козенца Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
19. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 13 3 1 9 13 - 24 10
20. Пескара Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
11. Козенца Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Реджина Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
14. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
15. Брешия 1:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
16. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
17. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Айе Флориан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виртус Энтелла
Ничья
Брешия
3.09
3.70
2.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.05 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 3.70 1.40
  3.09 3.10 2.62

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.70 1.04 7.00 1.07 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.04 1.46 2.72 1.31 3.32 1.14 5.15 1.09 5.75 1.01 10.00
5.90 1.10 4.70 1.17 3.75 1.25 4.00 1.47 2.12 1.72 1.62 2.20 1.74 2.10 1.25 3.75 1.33 3.15 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60 0.00 17.00
3.82 1.29 2.89 1.45 2.25 1.69 1.93 1.95 1.72 2.20 1.53 2.64 1.36 3.30 1.13 6.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.85 1.95 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
1.95 1.80 1.31 3.25 1.17 4.70 1.04 9.00 1.02 11.00
3.00 1.42 2.48 1.57 1.94 1.93 1.59 2.45 1.42 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.20 4.55
2.55 1.45 1.64 2.18 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
4.70 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Виртус Энтелла 0:1 Брешия онлайн

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