Виртус Энтелла
0:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Брешия
0:1
25' ГолАйе Флориан
0:1
50' Не забитый пенальтиДе Лука Джузеппе
50' Желтая карточкаПеллиццер Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Скрабб СимонПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Ход матча
25'
0:1
50'
0:1
50'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.2
|2.
|Скенетти Андреа
|3
|0.12
|3.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.12
|4.
|Брешанини Марко
|2
|0.08
|5.
|Куцупиас Илиас
|2
|0.08
|6.
|Коста Филиппо
|2
|0.08
|7.
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.08
|8.
|Поли Фабрицио
|1
|0.04
|9.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.04
|10.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|11.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|12.
|Маццокко Давиде
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|8
|0.32
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.2
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.16
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.12
|5.
|Дессена Даниэле
|2
|0.08
|6.
|Шпалек Николас
|2
|0.08
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.08
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.08
|9.
|Бизоли Димитри
|2
|0.08
|10.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.08
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.04
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.04
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.04
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Карачич Фран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кьоза Марко
|9
|0
|2.
|Паолуччи Андреа
|6
|1
|3.
|Крими Марко
|4
|1
|4.
|Поли Фабрицио
|5
|0
|5.
|Коста Филиппо
|5
|0
|6.
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|7.
|Сеттембрини Андреа
|3
|1
|8.
|Копполаро Мауро
|4
|0
|9.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|10.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|11.
|Павич Маркус
|3
|0
|12.
|Петрович Томи
|3
|0
|13.
|Брешанини Марко
|3
|0
|14.
|Скенетти Андреа
|2
|0
|15.
|Тоскано Марко
|2
|0
|16.
|Брунори Маттео
|2
|0
|17.
|Клеур Габриэль
|2
|0
|18.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|19.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|20.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|21.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|22.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|23.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|6
|1
|2.
|Папетти Андреа
|4
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|5.
|Шпалек Николас
|5
|0
|6.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|7.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|8.
|Чансельор Джон
|3
|0
|9.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|10.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|11.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|12.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|13.
|Айе Флориан
|2
|0
|14.
|Ягелло Филип
|2
|0
|15.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|16.
|Гецци Андреа
|0
|1
|17.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|18.
|Паяч Марко
|1
|0
|19.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|20.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|21.
|Карачич Фран
|1
|0
|22.
|Лабойко Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Брешия
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =1 -15Венеция 3:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче
Брешия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла
Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Монца
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 19
|43
|3.
|Венеция
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|35 - 23
|42
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|37 - 25
|40
|5.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|6.
|Кьево
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 21
|39
|7.
|Лечче
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|44 - 32
|39
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 29
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 29
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|28 - 22
|33
|11.
|Пиза
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|34 - 38
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 29
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Брешия
|1:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|35 - 39
|29
|15.
|Реджана
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|23 - 32
|28
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|25
|4
|14
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 34
|22
|19.
|Пескара
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|19 - 42
|19
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|25
|4
|5
|16
|23 - 44
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|16.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 24
|10
|20.
|Пескара
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Козенца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Брешия
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|17.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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