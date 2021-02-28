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Рома
 
Позже

Стадион:
Милан
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
20
Фасио
Федерико
2
Карсдорп
Рик
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
21
Майораль
Борха
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
11
Ибрагимович
Златан
Рома
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.39
2. Верету Жордан 9 (5) 0.39
3. Джеко Эдин 7 0.3
4. Майораль Борха 6 0.26
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.17
6. Педро Родригес 4 0.17
7. Манчини Джанлука 3 0.13
8. Карсдорп Рик 1 0.04
9. Спинаццола Леонардо 1 0.04
10. Перес Карлес 1 0.04
11. Кумбулла Мараш 1 0.04
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 14 (3) 0.61
2. Кесси Франк 7 (6) 0.3
3. Леау Рафаэл 5 0.22
4. Тео Эрнандес 4 0.17
5. Ребич Анте 4 0.17
6. Калабрия Давиде 2 0.09
7. Салемакерс Алексис 2 0.09
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.04
9. Диас Брахим 1 0.04
10. Романьоли Алессио 1 0.04
11. Кастильехо Самуэль 1 0.04
12. Хёуге Йенс 1 0.04
13. Калюлю Пьер 1 0.04
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 6 0
2. Манчини Джанлука 6 0
3. Педро Родригес 3 1
4. Верету Жордан 4 0
5. Кристанте Бриан 4 0
6. Перес Бруно 4 0
7. Вильяр Гонсало 4 0
8. Кумбулла Мараш 4 0
9. Ибаньес Рожер 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Миранте Антонио 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Фасио Федерико 1 0
14. Сантон Давиде 1 0
15. Мхитарян Генрих 1 0
16. Карсдорп Рик 1 0
17. Майораль Борха 1 0
18. Калафьори Рикардо 1 0
Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 6 0
2. Кесси Франк 6 0
3. Тео Эрнандес 6 0
4. Калабрия Давиде 5 0
5. Леау Рафаэл 5 0
6. Салемакерс Алексис 3 1
7. Ребич Анте 3 0
8. Кастильехо Самуэль 3 0
9. Далот Диогу 3 0
10. Тонали Сандро 1 1
11. Ибрагимович Златан 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Чалханоглу Хакан 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Габбия Маттео 2 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 17.39% (8) 19.57% (9) 23.91% (11) 6.52% (3) 15.22% (7) 17.39% (8)
 Милан 13.64% (6) 22.73% (10) 11.36% (5) 22.73% (10) 6.82% (3) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе
Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома
Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан
Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик

Последние игры между собой

Рома: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Милан 3:3 Рома Серия A Милан 2:0 Рома Серия A Рома 2:1 Милан Серия A Рома 1:1 Милан Серия A
Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
6. Наполи Заявка 23 14 1 8 49 - 25 43
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе Заявка 24 7 7 10 26 - 33 28
13. Дженоа Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
14. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
15. Фиорентина Заявка 24 6 7 11 25 - 36 25
16. Беневенто Заявка 24 6 7 11 25 - 44 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 24 4 6 14 26 - 41 18
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 24 3 3 18 23 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.60 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.66 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.60 3.20
  2.49 3.55 2.95

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.01 11.50 1.01 4.75 1.18 3.85 1.28 2.50 1.66 1.88 1.92 1.55 2.39 1.25 3.40 1.19 4.05 1.07 6.55 1.05 7.50 1.00 11.25
18.00 0.00 12.00 1.02 4.70 1.19 3.95 1.28 2.46 1.60 2.20 1.72 1.93 1.93 1.73 2.10 1.57 2.44 1.30 3.60 1.22 4.50 1.08 6.80 1.05 7.40 1.01 13.50 1.02 9.70
5.57 1.17 2.49 1.59 2.22 1.73 1.95 1.95 1.73 2.22 1.59 2.49 1.23 4.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.31 1.61 1.59 2.36 1.22 4.25 1.16 5.30
2.41 1.57 1.59 2.39 1.19 4.20
3.13 1.41 2.49 1.59 1.88 2.02 1.62 2.43 1.43 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.45 1.31 2.00 1.81 1.49 2.62 1.28 3.68
3.45 1.28 1.99 1.76 1.49 2.50 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.45
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.60 1.44
Где смотреть матч Рома - Милан онлайн

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Прогнозы на матч Рома - Милан

Исход игры
Рома
36.7% (55)
Ничья
46% (69)
Милан
17.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (90)
Меньше
37.93% (55)
Обе команды забьют
Да
92.41% (134)
Нет
7.59% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (44)
2:1 Рома
28.7% (43)
1:2 Милан
14.7% (22)
2:2 Ничья
14% (21)
1:0 Рома
4.7% (7)
0:1 Милан
2% (3)
3:2 Рома
1.3% (2)
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