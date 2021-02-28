Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Милан
13
Пау
Лопес
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
12
Ребич
Анте
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.39
|2.
|Верету Жордан
|9 (5)
|0.39
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.3
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.26
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.17
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.17
|7.
|Манчини Джанлука
|3
|0.13
|8.
|Карсдорп Рик
|1
|0.04
|9.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.04
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.04
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Перес Бруно
|0
|0
|14.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|15.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|14 (3)
|0.61
|2.
|Кесси Франк
|7 (6)
|0.3
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.22
|4.
|Тео Эрнандес
|4
|0.17
|5.
|Ребич Анте
|4
|0.17
|6.
|Калабрия Давиде
|2
|0.09
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.09
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.04
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.04
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.04
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.04
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|6
|0
|3.
|Педро Родригес
|3
|1
|4.
|Верету Жордан
|4
|0
|5.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|6.
|Перес Бруно
|4
|0
|7.
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|8.
|Кумбулла Мараш
|4
|0
|9.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|10.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|11.
|Миранте Антонио
|2
|0
|12.
|Джеко Эдин
|1
|0
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0
|14.
|Сантон Давиде
|1
|0
|15.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|16.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|17.
|Майораль Борха
|1
|0
|18.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|6
|0
|2.
|Кесси Франк
|6
|0
|3.
|Тео Эрнандес
|6
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|5
|0
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|6.
|Салемакерс Алексис
|3
|1
|7.
|Ребич Анте
|3
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|9.
|Далот Диогу
|3
|0
|10.
|Тонали Сандро
|1
|1
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|14.
|Крунич Раде
|2
|0
|15.
|Габбия Маттео
|2
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|23.91% (11)
|6.52% (3)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|Милан
|13.64% (6)
|22.73% (10)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|6.82% (3)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе
Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан
Последние игры между собой
Рома: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|55 - 31
|46
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|6.
|Наполи
|Заявка
|23
|14
|1
|8
|49 - 25
|43
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 27
|35
|10.
|Сампдория
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|33 - 36
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 37
|28
|12.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|26 - 33
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 36
|26
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 43
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|16.
|Беневенто
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 44
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|26 - 41
|18
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|24
|3
|3
|18
|23 - 57
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|11.
|Беневенто
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома - Милан
Исход игры
Рома
36.7% (55)
Ничья
46% (69)
Милан
17.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (90)
Меньше
37.93% (55)
Обе команды забьют
Да
92.41% (134)
Нет
7.59% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (44)
2:1 Рома
28.7% (43)
1:2 Милан
14.7% (22)
2:2 Ничья
14% (21)
1:0 Рома
4.7% (7)
0:1 Милан
2% (3)
3:2 Рома
1.3% (2)
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