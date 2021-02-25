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Рома
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.39
2. Верету Жордан 9 (5) 0.39
3. Джеко Эдин 7 0.3
4. Майораль Борха 6 0.26
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.17
6. Педро Родригес 4 0.17
7. Манчини Джанлука 3 0.13
8. Карсдорп Рик 1 0.04
9. Спинаццола Леонардо 1 0.04
10. Перес Карлес 1 0.04
11. Кумбулла Мараш 1 0.04
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 14 (3) 0.61
2. Кесси Франк 7 (6) 0.3
3. Леау Рафаэл 5 0.22
4. Тео Эрнандес 4 0.17
5. Ребич Анте 4 0.17
6. Калабрия Давиде 2 0.09
7. Салемакерс Алексис 2 0.09
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.04
9. Диас Брахим 1 0.04
10. Романьоли Алессио 1 0.04
11. Кастильехо Самуэль 1 0.04
12. Хёуге Йенс 1 0.04
13. Калюлю Пьер 1 0.04
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 6 0
2. Манчини Джанлука 6 0
3. Педро Родригес 3 1
4. Верету Жордан 4 0
5. Кристанте Бриан 4 0
6. Перес Бруно 4 0
7. Вильяр Гонсало 4 0
8. Кумбулла Мараш 4 0
9. Ибаньес Рожер 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Миранте Антонио 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Фасио Федерико 1 0
14. Сантон Давиде 1 0
15. Мхитарян Генрих 1 0
16. Карсдорп Рик 1 0
17. Майораль Борха 1 0
18. Калафьори Рикардо 1 0
Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 6 0
2. Кесси Франк 6 0
3. Тео Эрнандес 6 0
4. Калабрия Давиде 5 0
5. Леау Рафаэл 5 0
6. Салемакерс Алексис 3 1
7. Ребич Анте 3 0
8. Кастильехо Самуэль 3 0
9. Далот Диогу 3 0
10. Тонали Сандро 1 1
11. Ибрагимович Златан 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Чалханоглу Хакан 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Габбия Маттео 2 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 17.39% (8) 19.57% (9) 23.91% (11) 6.52% (3) 15.22% (7) 17.39% (8)
 Милан 13.64% (6) 22.73% (10) 11.36% (5) 22.73% (10) 6.82% (3) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе
Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома
Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан
Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик

Последние игры между собой

Рома: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Милан 3:3 Рома Серия A Милан 2:0 Рома Серия A Рома 2:1 Милан Серия A Рома 1:1 Милан Серия A
Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 22 13 6 3 44 - 19 45
4. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
5. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
6. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 23 2 8 13 17 - 45 14
20. Кротоне Заявка 23 3 3 17 23 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Рома 28.6% (14)
    X 51% (25)
    Милан 20.4% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Милан
    2.47
    3.58
    3.15
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.40 3.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.58 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.45 3.00
      2.37 3.56 3.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    10.75 1.01 10.00 1.02 4.55 1.19 3.68 1.28 2.41 1.71 1.82 1.99 1.51 2.44 1.25 3.54 1.18 4.15 1.06 6.75 1.05 7.50 1.00 11.25
    17.00 0.00 10.00 1.02 4.30 1.19 3.80 1.28 2.33 1.60 2.12 1.80 1.77 1.97 1.73 2.10 1.49 2.45 1.28 3.60 1.18 4.50 1.08 7.40 1.05 7.80 1.01 13.50 1.02 9.70
    5.38 1.18 2.41 1.63 2.14 1.77 1.88 2.02 1.68 2.30 1.56 2.58 1.22 4.67
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.24 1.65 1.59 2.36 1.21 4.40 1.15 5.65
    2.37 1.59 1.53 2.39 1.19 4.20
    3.10 1.42 2.45 1.61 1.87 2.04 1.61 2.46 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60
    3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.51 2.45
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.45
    Где смотреть матч Рома - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Милан

    Исход игры
    Рома
    28.6% (14)
    Ничья
    51% (25)
    Милан
    20.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    91.11% (41)
    Нет
    8.89% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (15)
    2:1 Рома
    22.4% (11)
    1:2 Милан
    18.4% (9)
    2:2 Ничья
    12.2% (6)
    1:0 Рома
    6.1% (3)
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