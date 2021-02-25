Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.39
|2.
|Верету Жордан
|9 (5)
|0.39
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.3
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.26
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.17
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.17
|7.
|Манчини Джанлука
|3
|0.13
|8.
|Карсдорп Рик
|1
|0.04
|9.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.04
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.04
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Перес Бруно
|0
|0
|14.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|15.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|14 (3)
|0.61
|2.
|Кесси Франк
|7 (6)
|0.3
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.22
|4.
|Тео Эрнандес
|4
|0.17
|5.
|Ребич Анте
|4
|0.17
|6.
|Калабрия Давиде
|2
|0.09
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.09
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.04
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.04
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.04
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.04
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|6
|0
|3.
|Педро Родригес
|3
|1
|4.
|Верету Жордан
|4
|0
|5.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|6.
|Перес Бруно
|4
|0
|7.
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|8.
|Кумбулла Мараш
|4
|0
|9.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|10.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|11.
|Миранте Антонио
|2
|0
|12.
|Джеко Эдин
|1
|0
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0
|14.
|Сантон Давиде
|1
|0
|15.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|16.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|17.
|Майораль Борха
|1
|0
|18.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|6
|0
|2.
|Кесси Франк
|6
|0
|3.
|Тео Эрнандес
|6
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|5
|0
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|6.
|Салемакерс Алексис
|3
|1
|7.
|Ребич Анте
|3
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|9.
|Далот Диогу
|3
|0
|10.
|Тонали Сандро
|1
|1
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|14.
|Крунич Раде
|2
|0
|15.
|Габбия Маттео
|2
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|23.91% (11)
|6.52% (3)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|Милан
|13.64% (6)
|22.73% (10)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|6.82% (3)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе
Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан
Последние игры между собой
Рома: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|57 - 24
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|44 - 19
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|5.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|6.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|53 - 31
|43
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|30 - 37
|25
|13.
|Удинезе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|15.
|Беневенто
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 42
|25
|16.
|Специя
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 41
|24
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|17 - 45
|14
|20.
|Кротоне
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|23 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома - Милан
Исход игры
Рома
28.6% (14)
Ничья
51% (25)
Милан
20.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
91.11% (41)
Нет
8.89% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (15)
2:1 Рома
22.4% (11)
1:2 Милан
18.4% (9)
2:2 Ничья
12.2% (6)
1:0 Рома
6.1% (3)
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