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Сампдория
 
Позже

Стадион:
Аталанта
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
25
Феррари
Алекс
3
Ауджелло
Томмазо
38
Дамсгор
Миккель
6
Экдаль
Олбин
18
Торсби
Мортен
14
Янкто
Якуб
8
Верре
Валерио
20
Ла
Гумина
Антонино
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
Сампдория
4-4-1-1
Аталанта
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 8 (1) 0.35
2. Кейта Бальде 5 0.22
3. Кандрева Антонио 4 (2) 0.17
4. Янкто Якуб 4 0.17
5. Дамсгор Миккель 2 0.09
6. Верре Валерио 2 0.09
7. Экдаль Олбин 2 0.09
8. Торсби Мортен 2 0.09
9. Ауджелло Томмазо 1 0.04
10. Йосида Майя 1 0.04
11. Бонаццоли Федерико 1 0.04
12. Торрегросса Эрнесто 1 0.04
13. Коллей Омар 1 0.04
14. Рамирес Гастон 0 0
15. Аудеро Эмиль 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 14 (1) 0.61
2. Сапата Дуван 9 (1) 0.39
3. Госенс Робин 7 0.3
4. Иличич Йосип 4 (1) 0.17
5. Гомес Алехандро 4 0.17
6. Ромеро Кристиан 2 0.09
7. Пашалич Марио 2 0.09
8. Толой Рафаэл 2 0.09
9. Хатебур Ханс 2 0.09
10. Ламмерс Сэм 2 0.09
11. Фройлер Ремо 1 0.04
12. Малиновский Руслан 1 0.04
13. Де Рон Мартен 1 0.04
14. Миранчук Алексей 1 0.04
15. Пессина Маттео 1 0.04
16. Паломино Хосе 0 0
17. Джимсити Берат 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Олбин 7 0
3. Торсби Мортен 7 0
4. Янкто Якуб 6 0
5. Адриен Силва 5 0
6. Кейта Бальде 3 1
7. Рамирес Гастон 4 0
8. Коллей Омар 4 0
9. Ауджелло Томмазо 2 1
10. Йосида Майя 3 0
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Аскилдсен Кристоффер 2 0
14. Квальярелла Фабио 1 0
15. Верре Валерио 1 0
16. Феррари Алекс 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 7 0
2. Госенс Робин 6 0
3. Джимсити Берат 5 0
4. Толой Рафаэл 4 0
5. Де Рон Мартен 4 0
6. Паломино Хосе 3 0
7. Фройлер Ремо 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 9.09% (3) 21.21% (7) 24.24% (8) 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6)
 Аталанта 11.32% (6) 16.98% (9) 16.98% (9) 16.98% (9) 20.75% (11) 16.98% (9)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус
Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи
Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Аталанта 1:3 Сампдория Серия A Аталанта 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A
Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
6. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 23 3 3 17 23 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
18. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 24-го тура Серии А между "Сампдорией" и "Аталантой". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 149
Сампдория 6.7% (10)
X 12.8% (19)
Аталанта 80.5% (120)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Аталанта
6.35
4.50
1.62
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.20 4.05 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 4.25 1.58
Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.00 1.55
  6.20 4.34 1.58

Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.00 4.55 1.15 3.62 1.25 2.30 1.59 1.87 1.93 1.59 2.51 1.29 3.60 1.21 4.20 1.07 6.95 1.05 7.40 1.01 10.75
17.00 0.00 11.50 1.02 4.50 1.18 3.85 1.27 2.37 1.63 2.14 1.76 1.88 1.99 1.75 2.20 1.53 2.48 1.27 3.65 1.21 4.40 1.07 7.20 1.06 7.70 1.01 13.50 1.02 9.90
5.24 1.19 2.41 1.63 2.15 1.77 1.90 2.01 1.69 2.28 1.57 2.55 1.23 4.48 1.10 8.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.36 1.59 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.30
2.37 1.59 1.58 2.39 1.22 4.30
3.17 1.40 2.52 1.58 1.89 2.01 1.62 2.42 1.43 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.95 1.17 3.52 1.30 1.98 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.20
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Сампдория - Аталанта онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория - Аталанта

Исход игры
Сампдория
6.3% (9)
Ничья
12.6% (18)
Аталанта
81.1% (116)
Тотал 2.5
Больше
76.81% (106)
Меньше
23.19% (32)
Обе команды забьют
Да
86.96% (120)
Нет
13.04% (18)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
55.9% (80)
1:1 Ничья
10.5% (15)
1:3 Аталанта
9.1% (13)
0:1 Аталанта
5.6% (8)
0:2 Аталанта
4.2% (6)
2:1 Сампдория
3.5% (5)
2:3 Аталанта
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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