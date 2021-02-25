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Сампдория
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 8 (1) 0.35
2. Кейта Бальде 5 0.22
3. Кандрева Антонио 4 (2) 0.17
4. Янкто Якуб 4 0.17
5. Дамсгор Миккель 2 0.09
6. Верре Валерио 2 0.09
7. Экдаль Олбин 2 0.09
8. Торсби Мортен 2 0.09
9. Ауджелло Томмазо 1 0.04
10. Йосида Майя 1 0.04
11. Бонаццоли Федерико 1 0.04
12. Торрегросса Эрнесто 1 0.04
13. Коллей Омар 1 0.04
14. Рамирес Гастон 0 0
15. Аудеро Эмиль 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 14 (1) 0.61
2. Сапата Дуван 9 (1) 0.39
3. Госенс Робин 7 0.3
4. Иличич Йосип 4 (1) 0.17
5. Гомес Алехандро 4 0.17
6. Ромеро Кристиан 2 0.09
7. Пашалич Марио 2 0.09
8. Толой Рафаэл 2 0.09
9. Хатебур Ханс 2 0.09
10. Ламмерс Сэм 2 0.09
11. Фройлер Ремо 1 0.04
12. Малиновский Руслан 1 0.04
13. Де Рон Мартен 1 0.04
14. Миранчук Алексей 1 0.04
15. Пессина Маттео 1 0.04
16. Паломино Хосе 0 0
17. Джимсити Берат 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Олбин 7 0
3. Торсби Мортен 7 0
4. Янкто Якуб 6 0
5. Адриен Силва 5 0
6. Кейта Бальде 3 1
7. Рамирес Гастон 4 0
8. Коллей Омар 4 0
9. Ауджелло Томмазо 2 1
10. Йосида Майя 3 0
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Аскилдсен Кристоффер 2 0
14. Квальярелла Фабио 1 0
15. Верре Валерио 1 0
16. Феррари Алекс 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 7 0
2. Госенс Робин 6 0
3. Джимсити Берат 5 0
4. Толой Рафаэл 4 0
5. Де Рон Мартен 4 0
6. Паломино Хосе 3 0
7. Фройлер Ремо 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 9.09% (3) 21.21% (7) 24.24% (8) 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6)
 Аталанта 11.32% (6) 16.98% (9) 16.98% (9) 16.98% (9) 20.75% (11) 16.98% (9)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус
Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи
Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Аталанта 1:3 Сампдория Серия A Аталанта 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A
Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 22 13 6 3 44 - 19 45
4. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
5. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
6. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 23 2 8 13 17 - 45 14
20. Кротоне Заявка 23 3 3 17 23 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 2 дня 12 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Сампдория 7.1% (4)
    X 14.3% (8)
    Аталанта 78.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Аталанта
    5.35
    4.00
    1.71
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.10 3.95 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 5.35 4.00 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.00 1.69
      5.23 4.00 1.71

    Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.00 1.00 4.70 1.15 3.88 1.22 2.39 1.55 1.92 1.88 1.63 2.42 1.32 3.38 1.23 3.98 1.09 6.45 1.06 6.90 1.01 10.75
    11.50 1.01 4.80 1.16 3.90 1.25 2.39 1.55 1.92 1.91 1.71 2.18 1.58 2.44 1.29 3.50 1.22 4.10 1.09 6.60 1.07 7.30 1.01 12.50 1.02 9.90
    5.47 1.18 2.49 1.59 2.22 1.72 1.97 1.93 1.75 2.19 1.61 2.45 1.25 4.31 1.10 8.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.40 1.57 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
    2.46 1.55 1.61 2.31 1.22 4.10
    3.23 1.39 2.56 1.56 1.92 1.99 1.64 2.39 1.44 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.15 1.16 3.68 1.28 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38
    1.99 1.76 1.49 2.50 1.30 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.40
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.41
    Где смотреть матч Сампдория - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Сампдория - Аталанта

    Исход игры
    Сампдория
    7.1% (4)
    Ничья
    14.3% (8)
    Аталанта
    78.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    51.8% (29)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
    0:1 Аталанта
    7.1% (4)
    0:2 Аталанта
    7.1% (4)
    1:3 Аталанта
    5.4% (3)
    2:1 Сампдория
    3.6% (2)
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