Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Аталанта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|8 (1)
|0.35
|2.
|Кейта Бальде
|5
|0.22
|3.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.17
|4.
|Янкто Якуб
|4
|0.17
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.09
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.09
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0.09
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.09
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.04
|11.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.04
|12.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.04
|13.
|Коллей Омар
|1
|0.04
|14.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|15.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|14 (1)
|0.61
|2.
|Сапата Дуван
|9 (1)
|0.39
|3.
|Госенс Робин
|7
|0.3
|4.
|Иличич Йосип
|4 (1)
|0.17
|5.
|Гомес Алехандро
|4
|0.17
|6.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.09
|7.
|Пашалич Марио
|2
|0.09
|8.
|Толой Рафаэл
|2
|0.09
|9.
|Хатебур Ханс
|2
|0.09
|10.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.09
|11.
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|12.
|Малиновский Руслан
|1
|0.04
|13.
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|14.
|Миранчук Алексей
|1
|0.04
|15.
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|16.
|Паломино Хосе
|0
|0
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Олбин
|7
|0
|3.
|Торсби Мортен
|7
|0
|4.
|Янкто Якуб
|6
|0
|5.
|Адриен Силва
|5
|0
|6.
|Кейта Бальде
|3
|1
|7.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|8.
|Коллей Омар
|4
|0
|9.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|10.
|Йосида Майя
|3
|0
|11.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|13.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|14.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|15.
|Верре Валерио
|1
|0
|16.
|Феррари Алекс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|7
|0
|2.
|Госенс Робин
|6
|0
|3.
|Джимсити Берат
|5
|0
|4.
|Толой Рафаэл
|4
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|4
|0
|6.
|Паломино Хосе
|3
|0
|7.
|Фройлер Ремо
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0
|10.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Иличич Йосип
|1
|0
|13.
|Мохика Хоан
|1
|0
|14.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|15.
|Диалло Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|Аталанта
|11.32% (6)
|16.98% (9)
|16.98% (9)
|16.98% (9)
|20.75% (11)
|16.98% (9)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =3 -10Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус
Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =6 -2Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи
Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|57 - 24
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|44 - 19
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|5.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|6.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|53 - 31
|43
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|30 - 37
|25
|13.
|Удинезе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|15.
|Беневенто
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 42
|25
|16.
|Специя
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 41
|24
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|17 - 45
|14
|20.
|Кротоне
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|23 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сампдория - Аталанта
Исход игры
Сампдория
7.1% (4)
Ничья
14.3% (8)
Аталанта
78.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (36)
Меньше
30.77% (16)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
51.8% (29)
1:1 Ничья
12.5% (7)
0:1 Аталанта
7.1% (4)
0:2 Аталанта
7.1% (4)
1:3 Аталанта
5.4% (3)
2:1 Сампдория
3.6% (2)
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