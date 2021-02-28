Удинезе
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Дачия-Арена Зрители: 350
Фиорентина
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Браф ДжейденНападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Малку КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|5 (2)
|0.21
|2.
|Окака Стефано
|3
|0.13
|3.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.13
|4.
|Перейра Роберто
|2
|0.08
|5.
|Ласанья Кевин
|2
|0.08
|6.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.08
|7.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.04
|8.
|Несторовски Илья
|1
|0.04
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.04
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.04
|11.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.04
|12.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.04
|13.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|14.
|Молина Науэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|9 (3)
|0.38
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.21
|3.
|Кьеза Федерико
|2
|0.08
|4.
|Миленкович Никола
|2
|0.08
|5.
|Рибери Франк
|1
|0.04
|6.
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|7.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.04
|8.
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|9.
|Эйссерик Валентин
|1
|0.04
|10.
|Песселья Херман
|1
|0.04
|11.
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|12.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|13.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Самир Каэтано
|5
|0
|3.
|Зеегелаар Марвин
|5
|0
|4.
|Перейра Роберто
|5
|0
|5.
|Бекао Родриго
|5
|0
|6.
|Муссо Хуан
|4
|0
|7.
|Де Пауль Родриго
|2
|1
|8.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|9.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|10.
|Окака Стефано
|1
|0
|11.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|12.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|14.
|Уолас Соуза
|1
|0
|15.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|16.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|3.
|Амрабат Софьян
|6
|0
|4.
|Миленкович Никола
|3
|1
|5.
|Рибери Франк
|4
|0
|6.
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|7.
|Мартинес Лукас II
|2
|1
|8.
|Валеро Борха
|3
|0
|9.
|Роша Игор II
|3
|0
|10.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|11.
|Пульгар Эрик
|3
|0
|12.
|Лирола Поль
|3
|0
|13.
|Песселья Херман
|2
|0
|14.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|15.
|Куаме Кристиан
|2
|0
|16.
|Эйссерик Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|Фиорентина
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина
Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Фиорентина: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|24
|17
|5
|2
|58 - 24
|56
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|55 - 31
|46
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 27
|35
|10.
|Сампдория
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|33 - 36
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 37
|28
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 33
|26
|13.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 34
|26
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 35
|26
|15.
|Беневенто
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 42
|25
|16.
|Специя
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 43
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|24
|3
|7
|14
|24 - 41
|16
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|24
|3
|4
|17
|23 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|33 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|15.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 22
|11
|16.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|18.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 24
|7
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Фиорентина
Исход игры
Удинезе
30.8% (45)
Ничья
50% (73)
Фиорентина
19.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
34.27% (49)
Меньше
65.73% (94)
Обе команды забьют
Да
81.12% (116)
Нет
18.88% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (67)
2:1 Удинезе
17.1% (25)
1:2 Фиорентина
13% (19)
1:0 Удинезе
12.3% (18)
0:1 Фиорентина
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Фиорентина
1.4% (2)
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