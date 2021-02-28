  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион: Зрители: 350
Фиорентина
0' 13'
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
32
Льоренте
Фернандо
30
Несторовски
Илья
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
2
Мартинес
Лукас
II
25
Малку
Кевин
92
Эйссерик
Валентин
78
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
7
Рибери
Франк
9
Влахович
Душан
Удинезе
3-5-2
Фиорентина
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.21
2. Окака Стефано 3 0.13
3. Пуссетто Игнасио 3 0.13
4. Перейра Роберто 2 0.08
5. Ласанья Кевин 2 0.08
6. Арслан Толгай-Али 2 0.08
7. Форестьери Фернандо 1 0.04
8. Несторовски Илья 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Зеегелаар Марвин 1 0.04
12. Нюйтинк Брэм 1 0.04
13. Оуведжан Томас 0 0
14. Молина Науэль 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 9 (3) 0.38
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.21
3. Кьеза Федерико 2 0.08
4. Миленкович Никола 2 0.08
5. Рибери Франк 1 0.04
6. Бираги Кристиано 1 0.04
7. Бонавентура Джакомо 1 0.04
8. Касерес Мартин 1 0.04
9. Эйссерик Валентин 1 0.04
10. Песселья Херман 1 0.04
11. Куаме Кристиан 1 0.04
12. Кальехон Хосе 0 0
13. Лирола Поль 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Зеегелаар Марвин 5 0
4. Перейра Роберто 5 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Муссо Хуан 4 0
7. Де Пауль Родриго 2 1
8. Пуссетто Игнасио 2 0
9. Бонифаци Кевин 2 0
10. Окака Стефано 1 0
11. Льоренте Фернандо 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 6 0
4. Миленкович Никола 3 1
5. Рибери Франк 4 0
6. Бонавентура Джакомо 4 0
7. Мартинес Лукас II 2 1
8. Валеро Борха 3 0
9. Роша Игор II 3 0
10. Чеккерини Федерико 3 0
11. Пульгар Эрик 3 0
12. Лирола Поль 3 0
13. Песселья Херман 2 0
14. Венути Лоренцо 2 0
15. Куаме Кристиан 2 0
16. Эйссерик Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 4.35% (1) 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6)
 Фиорентина 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина
Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Фиорентина: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 24 17 5 2 58 - 24 56
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
6. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе 0:0 Заявка 24 6 8 10 25 - 33 26
13. Дженоа 0:1 Заявка 24 6 8 10 26 - 34 26
14. Фиорентина 0:0 Заявка 24 6 8 10 25 - 35 26
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри 0:0 Заявка 24 3 7 14 24 - 41 16
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне 0:0 Заявка 24 3 4 17 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 12 10 1 1 33 - 14 31
2. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина 0:0 Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа 0:1 Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 12 13
15. Кротоне 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 22 11
16. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан 1:0 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа 0:1 Заявка 12 2 5 5 8 - 15 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
18. Фиорентина 0:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 24 7
19. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
20. Кротоне 0:0 Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    15'
    Макенго на левом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Пульгаром.
  • 14'
    Молина справа навесил на дальнюю штангу, где Малку опередил соперников и выбил мяч в аут.
  • Угловой
    13'
    Де Пауль исполнил первый угловой удар в матче. Навес на ближнюю штангу ударом по воротам не завершился.
  • Фол, нарушение
    12'
    Влахович в центре поля сыграл рукой.
  • 10'
    Хозяева с очень неспешной перепасовкой. переходят на чужую половину поля.

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  • 9'
    Бираги слева навесил к воротам. Муссо кулаком выбил мяч на Эйссерика, который из пределов штрафной площади пробил в Стрюгер-Ларсена.
  • 8'
    Бираги слева со штрафного навесил на Песселью, который головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    7'
    Молина на фланге сыграл рукой.
  • 6'
    Подача Пульгара слева опасной не получилась.
  • 5'
    Гости осваиваются на поле и левым флангом начинают атаки.
  • Фол, нарушение
    4'
    Рибери на чужой половине поля подтолкнул в спину Бекао.
  • 3'
    Хозяева начали встречу с уверенного контроля мяча в центре поля. Вперёд никто продвигаться не торопится.
  • 2'
    "Удинезе" играет в чёрно-белой форме, "Фиорентина" - в фиолетовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Дачия-Арене"!
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет 350 болельщиков
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.05 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.63 3.10 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.00 3.00
  2.86 3.07 2.88

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.95 1.06 6.00 1.10 2.94 1.38 2.22 1.66 1.68 2.32 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.75 1.05 7.90 1.01 10.50
8.20 1.06 6.80 1.11 2.80 1.44 2.15 1.75 1.82 2.05 1.64 2.35 1.32 3.55 1.21 4.40 1.07 7.60 1.05 8.40 1.01 15.00 1.01 15.50 0.00 22.00
8.35 1.10 3.00 1.43 2.61 1.55 2.20 1.74 1.85 2.07 1.64 2.39 1.48 2.83 1.23 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.80
1.66 2.23 1.32 3.40 1.09 7.90
2.66 1.53 2.18 1.76 1.68 2.29 1.45 2.95 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.32 1.61 1.59 2.36 1.20 4.60 1.15 5.45
2.20 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.92
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Удинезе 0:0 Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Фиорентина

Исход игры
Удинезе
30.8% (45)
Ничья
50% (73)
Фиорентина
19.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
34.27% (49)
Меньше
65.73% (94)
Обе команды забьют
Да
81.12% (116)
Нет
18.88% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (67)
2:1 Удинезе
17.1% (25)
1:2 Фиорентина
13% (19)
1:0 Удинезе
12.3% (18)
0:1 Фиорентина
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Фиорентина
1.4% (2)
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