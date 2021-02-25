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Удинезе
 
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Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.22
2. Окака Стефано 3 0.13
3. Пуссетто Игнасио 3 0.13
4. Перейра Роберто 2 0.09
5. Ласанья Кевин 2 0.09
6. Арслан Толгай-Али 2 0.09
7. Форестьери Фернандо 1 0.04
8. Несторовски Илья 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Зеегелаар Марвин 1 0.04
12. Нюйтинк Брэм 1 0.04
13. Оуведжан Томас 0 0
14. Молина Науэль 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 9 (3) 0.39
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.22
3. Кьеза Федерико 2 0.09
4. Миленкович Никола 2 0.09
5. Рибери Франк 1 0.04
6. Бираги Кристиано 1 0.04
7. Бонавентура Джакомо 1 0.04
8. Касерес Мартин 1 0.04
9. Эйссерик Валентин 1 0.04
10. Песселья Херман 1 0.04
11. Куаме Кристиан 1 0.04
12. Кальехон Хосе 0 0
13. Лирола Поль 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Зеегелаар Марвин 5 0
4. Перейра Роберто 5 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Муссо Хуан 4 0
7. Де Пауль Родриго 2 1
8. Пуссетто Игнасио 2 0
9. Бонифаци Кевин 2 0
10. Окака Стефано 1 0
11. Льоренте Фернандо 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 6 0
4. Миленкович Никола 3 1
5. Рибери Франк 4 0
6. Бонавентура Джакомо 4 0
7. Мартинес Лукас II 2 1
8. Валеро Борха 3 0
9. Роша Игор II 3 0
10. Чеккерини Федерико 3 0
11. Пульгар Эрик 3 0
12. Лирола Поль 3 0
13. Песселья Херман 2 0
14. Венути Лоренцо 2 0
15. Куаме Кристиан 2 0
16. Эйссерик Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 4.35% (1) 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6)
 Фиорентина 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина
Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Фиорентина: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 22 13 6 3 44 - 19 45
4. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
5. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
6. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 23 2 8 13 17 - 45 14
20. Кротоне Заявка 23 3 3 17 23 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Удинезе 36% (18)
    X 44% (22)
    Фиорентина 20% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Фиорентина
    2.45
    3.25
    3.29
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.20 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.25 3.28
    Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.15 3.20
      2.45 3.23 3.29

    Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.50 1.05 6.40 1.09 2.94 1.38 2.17 1.69 1.68 2.32 1.32 3.38 1.23 3.98 1.07 6.90 1.05 7.90 1.01 10.50
    9.00 1.05 7.10 1.10 2.90 1.39 2.30 1.64 1.92 1.96 1.70 2.25 1.30 3.30 1.22 3.90 1.07 7.20 1.06 8.00 1.01 13.50 1.01 13.50 0.00 21.00
    3.15 1.40 2.76 1.50 2.34 1.66 1.93 1.97 1.70 2.26 1.53 2.66 1.25 4.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.62 1.49 1.70 2.15 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.80
    1.69 2.17 1.32 3.25 1.09 7.30
    2.78 1.49 2.27 1.70 1.76 2.18 1.49 2.80 1.36 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.32 1.61 1.54 2.48 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.31 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Где смотреть матч Удинезе - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Удинезе - Фиорентина

    Исход игры
    Удинезе
    36% (18)
    Ничья
    44% (22)
    Фиорентина
    20% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    85.11% (40)
    Нет
    14.89% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36% (18)
    2:1 Удинезе
    22% (11)
    1:2 Фиорентина
    18% (9)
    1:0 Удинезе
    12% (6)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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