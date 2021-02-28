  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Кальяри
0'
3' Желтая карточка
Чеппители Лука
8'
1
Кордац
Алекс
32
Перейра
Педру
II
6
Магальян
Лисандро
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
33
Рисполи
Андреа
77
Вулич
Милош
17
Молина
Сальваторе
30
Мессьяс
Жуниор
7
Уна
Адам
54
Ди
Кармине
Самуэль
28
Краньо
Алессио
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
24
Ругани
Даниэле
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
4
Наингголан
Раджа
32
Дункан
Альфред
22
Ликояннис
Хараламбос
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
Кротоне
4-4-2
Кальяри
3-5-2

Ход матча

3'
 
Чеппители Лука

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.3
2. Мессьяс Жуниор 6 0.26
3. Големич Владимир 2 (1) 0.09
4. Молина Сальваторе 1 0.04
5. Реца Аркадиуш 1 0.04
6. Ривьер Эммануэль 1 0.04
7. Вулич Милош 1 0.04
8. Уна Адам 1 0.04
9. Дзанеллато Никколо 1 0.04
10. Эдуардо Энрике 1 0.04
11. Перейра Педру II 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 11 (2) 0.48
2. Симеоне Джованни 5 0.22
3. Соттил Рикардо 2 0.09
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.09
5. Паволетти Леонардо 1 0.04
6. Марин Рэзван 1 0.04
7. Нандес Найтан 1 0.04
8. Годин Диего 1 0.04
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 6 0
2. Магальян Лисандро 6 0
3. Реца Аркадиуш 6 0
4. Луперто Себастьяно 4 1
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Перейра Педру II 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 2 0
13. Вулич Милош 2 0
14. Маццотта Антонио 1 0
15. Бенали Ахмед 1 0
16. Джиджи Коффи 1 0
17. Сими Нванкво 1 0
18. Молина Сальваторе 1 0
19. Дзанеллато Никколо 1 0
20. Драгус Денис 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 6 1
2. Ликояннис Хараламбос 5 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Марин Рэзван 3 0
6. Дзаппа Габриэле 3 0
7. Педро Жоао 2 0
8. Чеппители Лука 2 0
9. Фараго Паоло 2 0
10. Рог Марко 2 0
11. Калигара Фабрицио 2 0
12. Олива Кристиан 2 0
13. Годин Диего 1 0
14. Наингголан Раджа 1 0
15. Ругани Даниэле 1 0
16. Краньо Алессио 1 0
17. Симеоне Джованни 1 0
18. Пизакане Фабио 1 0
19. Валюкевич Себастьян 1 0
20. Трамони Маттео 1 0
21. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 13.64% (3) 22.73% (5) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 4.55% (1)
 Кальяри 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа
Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне
Кальяри Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло
Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Кальяри 4:2 Кротоне Серия A Кротоне 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 2:2 Кальяри Товарищеские матчи
Кротоне 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 3:1 Кальяри Серия B Кальяри 4:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 24 17 5 2 58 - 24 56
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
6. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе 0:0 Заявка 24 6 8 10 25 - 33 26
13. Дженоа 0:1 Заявка 24 6 8 10 26 - 34 26
14. Фиорентина 0:0 Заявка 24 6 8 10 25 - 35 26
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри 0:0 Заявка 24 3 7 14 24 - 41 16
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне 0:0 Заявка 24 3 4 17 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 12 10 1 1 33 - 14 31
2. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина 0:0 Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа 0:1 Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 12 13
15. Кротоне 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 22 11
16. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан 1:0 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа 0:1 Заявка 12 2 5 5 8 - 15 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
18. Фиорентина 0:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 24 7
19. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
20. Кротоне 0:0 Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Кротоне 23.4% (34)
X 45.5% (66)
Кальяри 31% (45)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Кальяри
3.55
3.85
2.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.40 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.36 3.55 2.26
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.85 2.10
  3.62 3.71 2.10

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.02 8.60 1.04 3.54 1.28 2.77 1.44 1.95 1.95 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.00
12.00 1.01 8.80 1.05 3.85 1.29 2.80 1.45 2.01 1.93 1.73 2.20 1.53 2.65 1.33 3.25 1.15 5.50 1.11 6.00 1.02 10.50 1.02 10.00 0.00 17.00
3.86 1.29 3.01 1.43 2.37 1.65 2.04 1.87 1.81 2.10 1.58 2.52 1.38 3.21 1.14 6.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.99 1.82 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 7.00
1.95 1.86 1.42 2.85 1.13 5.80
3.23 1.39 2.66 1.53 2.08 1.84 1.66 2.35 1.47 2.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.70 1.41 1.69 2.06 1.30 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.10
Букмекер Да Нет
4.40 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.32
Где смотреть матч Кротоне 0:0 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Кальяри

Исход игры
Кротоне
23.4% (34)
Ничья
45.5% (66)
Кальяри
31% (45)
Тотал 2.5
Больше
28.87% (41)
Меньше
71.13% (101)
Обе команды забьют
Да
66.9% (95)
Нет
33.1% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (54)
1:2 Кальяри
15.9% (23)
0:1 Кальяри
15.2% (22)
2:1 Кротоне
11.7% (17)
1:0 Кротоне
9.7% (14)
0:0 Ничья
6.2% (9)
2:0 Кротоне
1.4% (2)
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