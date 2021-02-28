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  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
0:2
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
4' Желтая карточка
Чеппители Лука
10' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
38' Желтая карточка
Ди Кармине Самуэль
46' Желтая карточка
Ругани Даниэле
0:1
56' Гол
Паволетти Леонардо
59' Желтая карточка
Магальян Лисандро
0:2
60' Пенальти
Педро Жоао
75' Вторая желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
90'+4
1
Кордац
Алекс
32
Перейра
Педру
II
6
Магальян
Лисандро
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
33
Рисполи
Андреа
77
Вулич
Милош
17
Молина
Сальваторе
30
Мессьяс
Жуниор
7
Уна
Адам
54
Ди
Кармине
Самуэль
28
Краньо
Алессио
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
24
Ругани
Даниэле
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
4
Наингголан
Раджа
32
Дункан
Альфред
22
Ликояннис
Хараламбос
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
Кротоне
4-4-2
Кальяри
3-5-2

Ход матча

4'
 
Чеппители Лука
10'
 
Ликояннис Хараламбос
20'
Дзанеллато Никколо
Вулич Милош
 
38'
Ди Кармине Самуэль
 
39'
Эдуардо Энрике
Молина Сальваторе
 
46'
 
Ругани Даниэле
56'
0:1
Паволетти Леонардо
(Ликояннис Хараламбос)
59'
Магальян Лисандро
 
60'
0:2
Педро Жоао
64'
Реца Аркадиуш
Рисполи Андреа
 
64'
Сими Нванкво
Ди Кармине Самуэль
 
65'
 
Дейола Алессандро
Дункан Альфред
65'
 
Симеоне Джованни
Паволетти Леонардо
75'
 
Ликояннис Хараламбос
77'
 
Асамоа Квадво
Педро Жоао

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.29
2. Мессьяс Жуниор 6 0.25
3. Големич Владимир 2 (1) 0.08
4. Молина Сальваторе 1 0.04
5. Реца Аркадиуш 1 0.04
6. Ривьер Эммануэль 1 0.04
7. Вулич Милош 1 0.04
8. Уна Адам 1 0.04
9. Дзанеллато Никколо 1 0.04
10. Эдуардо Энрике 1 0.04
11. Перейра Педру II 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 12 (3) 0.5
2. Симеоне Джованни 5 0.21
3. Паволетти Леонардо 2 0.08
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.08
5. Соттил Рикардо 2 0.08
6. Марин Рэзван 1 0.04
7. Нандес Найтан 1 0.04
8. Годин Диего 1 0.04
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 7 0
2. Марроне Лука 6 0
3. Реца Аркадиуш 6 0
4. Луперто Себастьяно 4 1
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Перейра Педру II 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 2 0
13. Вулич Милош 2 0
14. Ди Кармине Самуэль 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Бенали Ахмед 1 0
17. Джиджи Коффи 1 0
18. Сими Нванкво 1 0
19. Молина Сальваторе 1 0
20. Дзанеллато Никколо 1 0
21. Драгус Денис 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 6 2
2. Нандес Найтан 6 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Чеппители Лука 3 0
6. Марин Рэзван 3 0
7. Дзаппа Габриэле 3 0
8. Педро Жоао 2 0
9. Ругани Даниэле 2 0
10. Фараго Паоло 2 0
11. Рог Марко 2 0
12. Калигара Фабрицио 2 0
13. Олива Кристиан 2 0
14. Годин Диего 1 0
15. Наингголан Раджа 1 0
16. Краньо Алессио 1 0
17. Симеоне Джованни 1 0
18. Пизакане Фабио 1 0
19. Валюкевич Себастьян 1 0
20. Трамони Маттео 1 0
21. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 13.64% (3) 22.73% (5) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 4.55% (1)
 Кальяри 7.69% (2) 19.23% (5) 11.54% (3) 38.46% (10) 11.54% (3) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа
Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне
Кальяри Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло
Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Кальяри 4:2 Кротоне Серия A Кротоне 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 2:2 Кальяри Товарищеские матчи
Кротоне 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 3:1 Кальяри Серия B Кальяри 4:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
6. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе Заявка 24 7 7 10 26 - 33 28
13. Дженоа Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
14. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
15. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
16. Фиорентина Заявка 24 6 7 11 25 - 36 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 24 4 6 14 26 - 41 18
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 24 3 3 18 23 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Кротоне 23.4% (34)
X 45.5% (66)
Кальяри 31% (45)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.36 3.55 2.26
Бонус: 5 000 ₽ 77.00 17.00 1.02
  3.61 2.50 2.85

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.02 8.60 1.04 3.54 1.28 2.77 1.44 1.95 1.95 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.00
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.27 3.70 1.85 1.95 1.73 2.20 1.22 4.20 1.12 6.10 1.01 15.00 1.01 15.00 1.02 10.50 1.02 10.00 0.00 17.00
3.13 1.39 2.49 1.57 1.88 2.00 1.61 2.39 1.42 2.97 1.41 3.04 1.62 2.38 1.71 2.20 1.43 2.88 1.73 2.19 1.47 2.79 1.34 3.39 1.14 6.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.99 1.82 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 7.00
1.45 2.70 1.06 8.80 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00
1.21 4.63 1.11 7.41 1.22 4.47 1.58 2.46 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.70 1.41 1.69 2.06 1.30 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.15 1.32
Где смотреть матч Кротоне 0:2 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:2 Кальяри

Исход игры
Кротоне
23.4% (34)
Ничья
45.5% (66)
Кальяри
31% (45)
Тотал 2.5
Больше
28.87% (41)
Меньше
71.13% (101)
Обе команды забьют
Да
66.9% (95)
Нет
33.1% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (54)
1:2 Кальяри
15.9% (23)
0:1 Кальяри
15.2% (22)
2:1 Кротоне
11.7% (17)
1:0 Кротоне
9.7% (14)
0:0 Ничья
6.2% (9)
2:0 Кротоне
1.4% (2)
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