4' Желтая карточкаЧеппители Лука
10' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
38' Желтая карточкаДи Кармине Самуэль
46' Желтая карточкаРугани Даниэле
0:1
56' ГолПаволетти Леонардо
59' Желтая карточкаМагальян Лисандро
0:2
60' ПенальтиПедро Жоао
75' Вторая желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
77
Вулич
Милош
7
Уна
Адам
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Уна АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
46'
56'
60'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|7 (3)
|0.29
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.25
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.08
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.04
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.04
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.04
|7.
|Вулич Милош
|1
|0.04
|8.
|Уна Адам
|1
|0.04
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.04
|10.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.04
|11.
|Перейра Педру II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|12 (3)
|0.5
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.21
|3.
|Паволетти Леонардо
|2
|0.08
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.08
|5.
|Соттил Рикардо
|2
|0.08
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0.04
|7.
|Нандес Найтан
|1
|0.04
|8.
|Годин Диего
|1
|0.04
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|7
|0
|2.
|Марроне Лука
|6
|0
|3.
|Реца Аркадиуш
|6
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|5.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|6.
|Чигарини Лука
|3
|1
|7.
|Перейра Педру II
|4
|0
|8.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|0
|10.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|2
|0
|13.
|Вулич Милош
|2
|0
|14.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|15.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|16.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|17.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|18.
|Сими Нванкво
|1
|0
|19.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|20.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|21.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|6
|2
|2.
|Нандес Найтан
|6
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Чеппители Лука
|3
|0
|6.
|Марин Рэзван
|3
|0
|7.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|8.
|Педро Жоао
|2
|0
|9.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|10.
|Фараго Паоло
|2
|0
|11.
|Рог Марко
|2
|0
|12.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|13.
|Олива Кристиан
|2
|0
|14.
|Годин Диего
|1
|0
|15.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|16.
|Краньо Алессио
|1
|0
|17.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|18.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|19.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|20.
|Трамони Маттео
|1
|0
|21.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|Кальяри
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|38.46% (10)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =2 -15Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа
Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне
Кальяри Последние 20 матчей: +2 =5 -13Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло
Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|55 - 31
|46
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 27
|35
|10.
|Сампдория
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|33 - 36
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 37
|28
|12.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|26 - 33
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 36
|26
|14.
|Беневенто
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 42
|25
|15.
|Специя
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 43
|25
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|26 - 41
|18
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|24
|3
|3
|18
|23 - 57
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 0:2 Кальяри
Исход игры
Кротоне
23.4% (34)
Ничья
45.5% (66)
Кальяри
31% (45)
Тотал 2.5
Больше
28.87% (41)
Меньше
71.13% (101)
Обе команды забьют
Да
66.9% (95)
Нет
33.1% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (54)
1:2 Кальяри
15.9% (23)
0:1 Кальяри
15.2% (22)
2:1 Кротоне
11.7% (17)
1:0 Кротоне
9.7% (14)
0:0 Ничья
6.2% (9)
2:0 Кротоне
1.4% (2)
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