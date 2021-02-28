Наполи
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Беневенто
31
Гулам
Фаузи
14
Мертенс
Дрис
18
Фулон
Дам
29
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio D'Angelo
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|10 (4)
|0.45
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.41
|3.
|Политано Маттео
|6
|0.27
|4.
|Зелиньски Пётр
|5
|0.23
|5.
|Мертенс Дрис
|4
|0.18
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.18
|7.
|Демме Диего
|2
|0.09
|8.
|Осимхен Виктор
|2
|0.09
|9.
|Элмас Эльиф
|2
|0.09
|10.
|Фабиан Руис
|1
|0.05
|11.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.05
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.22
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.17
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.13
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.13
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.09
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.09
|7.
|Виола Николас
|2 (1)
|0.09
|8.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.04
|9.
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|10.
|Фальке Яго
|1
|0.04
|11.
|Импрота Риккардо
|1
|0.04
|12.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|13.
|Глик Камил
|0
|0
|14.
|Барба Федерико
|0
|0
|15.
|Фулон Дам
|0
|0
|16.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|8
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|3.
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|5.
|Кулибали Калиду
|3
|0
|6.
|Руй Мариу
|3
|0
|7.
|Демме Диего
|3
|0
|8.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|9.
|Оспина Давид
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|2
|0
|11.
|Политано Маттео
|2
|0
|12.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|13.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|14.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|8
|1
|2.
|Глик Камил
|6
|1
|3.
|Ионице Артур
|5
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|5
|0
|5.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|6.
|Дабо Брайан
|4
|0
|7.
|Барба Федерико
|4
|0
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0
|10.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|11.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|12.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Монтипо Лоренцо
|2
|0
|16.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|17.
|Сау Марко
|0
|1
|18.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|19.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|8.7% (4)
|10.87% (5)
|17.39% (8)
|15.22% (7)
|23.91% (11)
|23.91% (11)
|Беневенто
|8% (2)
|4% (1)
|28% (7)
|32% (8)
|8% (2)
|20% (5)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +9 =2 -9Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус
Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто
Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи
Последние игры между собой
Наполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|55 - 31
|46
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|7.
|Наполи
|0:0 Заявка
|23
|13
|2
|8
|47 - 25
|41
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 27
|35
|10.
|Сампдория
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|33 - 36
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 37
|28
|12.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|26 - 33
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 36
|26
|14.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 42
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 43
|25
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|26 - 41
|18
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|24
|3
|3
|18
|23 - 57
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 10
|23
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 21
|15
|10.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Беневенто
Исход игры
Наполи
98.6% (143)
Ничья
0.7% (1)
Беневенто
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
36.88% (52)
Нет
63.12% (89)
Популярный счёт
2:0 Наполи
49.7% (72)
2:1 Наполи
26.2% (38)
3:1 Наполи
6.9% (10)
1:0 Наполи
5.5% (8)
3:0 Наполи
3.4% (5)
4:0 Наполи
1.4% (2)
4:1 Наполи
1.4% (2)
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