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  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Беневенто
0' 11'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
33
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
1
Монтипо
Лоренцо
27
Депаоли
Фабио
13
Туиа
Алессандро
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
29
Ионице
Артур
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
Наполи
4-2-3-1
Беневенто
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 10 (4) 0.45
2. Лосано Ирвинг 9 0.41
3. Политано Маттео 6 0.27
4. Зелиньски Пётр 5 0.23
5. Мертенс Дрис 4 0.18
6. Петанья Андреа 4 0.18
7. Демме Диего 2 0.09
8. Осимхен Виктор 2 0.09
9. Элмас Эльиф 2 0.09
10. Фабиан Руис 1 0.05
11. Бакайоко Тьемуэ 1 0.05
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.22
2. Лападула Джанлука 4 0.17
3. Сау Марко 3 (1) 0.13
4. Летиция Гаэтано 3 0.13
5. Инсинье Роберто 2 0.09
6. Кальдирола Лука 2 0.09
7. Виола Николас 2 (1) 0.09
8. Скьяттарелла Паскуале 1 0.04
9. Туиа Алессандро 1 0.04
10. Фальке Яго 1 0.04
11. Импрота Риккардо 1 0.04
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Глик Камил 0 0
14. Барба Федерико 0 0
15. Фулон Дам 0 0
16. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 8 0
2. Бакайоко Тьемуэ 4 1
3. Лосано Ирвинг 4 0
4. Инсинье Лоренцо 2 1
5. Кулибали Калиду 3 0
6. Руй Мариу 3 0
7. Демме Диего 3 0
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Политано Маттео 2 0
12. Лоботка Станислав 2 0
13. Зелиньски Пётр 1 0
14. Осимхен Виктор 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 8 1
2. Глик Камил 6 1
3. Ионице Артур 5 0
4. Импрота Риккардо 5 0
5. Капрари Джанлука 3 1
6. Дабо Брайан 4 0
7. Барба Федерико 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Туиа Алессандро 3 0
10. Кальдирола Лука 3 0
11. Маджио Кристиан 2 0
12. Хетемай Перпарим 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Монтипо Лоренцо 2 0
16. Депаоли Фабио 2 0
17. Сау Марко 0 1
18. Летиция Гаэтано 1 0
19. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 8.7% (4) 10.87% (5) 17.39% (8) 15.22% (7) 23.91% (11) 23.91% (11)
 Беневенто 8% (2) 4% (1) 28% (7) 32% (8) 8% (2) 20% (5)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус
Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто
Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Наполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Беневенто 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Беневенто Товарищеские матчи Беневенто 0:2 Наполи Серия A Наполи 6:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
6. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
7. Наполи 0:0 Заявка 23 13 2 8 47 - 25 41
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе Заявка 24 7 7 10 26 - 33 28
13. Дженоа Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
14. Беневенто 0:0 Заявка 24 6 8 10 25 - 42 26
15. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
16. Фиорентина Заявка 24 6 7 11 25 - 36 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 24 4 6 14 26 - 41 18
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 24 3 3 18 23 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Наполи 0:0 Заявка 12 7 2 3 28 - 10 23
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
15. Беневенто 0:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи 0:0 Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 21 15
10. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Наполи 98.6% (146)
X 0.7% (1)
Беневенто 0.7% (1)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Беневенто
1.48
5.20
9.60
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.60 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.75 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.90 7.50
  1.45 4.86 7.69

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.16 3.54 1.26 2.26 1.61 1.80 2.01 1.54 2.65 1.26 3.85 1.19 4.50 1.06 7.70 1.04 8.10 1.00 11.25
16.50 0.00 11.00 1.02 4.40 1.20 3.70 1.28 2.31 1.66 2.10 1.78 1.85 2.02 1.70 2.15 1.51 2.60 1.25 3.90 1.19 4.50 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 14.00
4.94 1.21 2.40 1.63 2.13 1.79 1.87 2.04 1.67 2.33 1.54 2.62 1.21 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.40 1.57 1.60 2.37 1.25 4.30
3.20 1.40 2.54 1.57 1.90 2.00 1.62 2.41 1.43 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76
3.30 1.31 1.89 1.85 1.41 2.80 1.28 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 2.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
Где смотреть матч Наполи 0:0 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 0:0 Беневенто

Исход игры
Наполи
98.6% (143)
Ничья
0.7% (1)
Беневенто
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
36.88% (52)
Нет
63.12% (89)
Популярный счёт
2:0 Наполи
49.7% (72)
2:1 Наполи
26.2% (38)
3:1 Наполи
6.9% (10)
1:0 Наполи
5.5% (8)
3:0 Наполи
3.4% (5)
4:0 Наполи
1.4% (2)
4:1 Наполи
1.4% (2)
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