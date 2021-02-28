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  3. Италия
Наполи
2:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
34' Гол
Мертенс Дрис
59' Желтая карточка
Кулибали Калиду
61' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
2:0
66' Гол
Политано Маттео
80' Желтая карточка
Барба Федерико
81' Вторая желтая карточка
Кулибали Калиду
84' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
90'+5
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
33
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
1
Монтипо
Лоренцо
27
Депаоли
Фабио
13
Туиа
Алессандро
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
29
Ионице
Артур
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
Наполи
4-2-3-1
Беневенто
4-3-2-1

Ход матча

34'
Мертенс Дрис
1:0
46'
 
Инсинье Роберто
Скьяттарелла Паскуале
59'
Кулибали Калиду
 
61'
Ди Лоренцо Джованни
 
64'
 
Сау Марко
Капрари Джанлука
64'
 
Летиция Гаэтано
Фулон Дам
66'
Политано Маттео
2:0
70'
 
Гайч Адольфо
Лападула Джанлука
80'
 
Барба Федерико
81'
Кулибали Калиду
 
82'
 
Мончини Габриэле
Ионице Артур
82'
Элмас Эльиф
Мертенс Дрис
 
83'
Максимович Никола
Зелиньски Пётр
 
84'
 
Хетемай Перпарим
85'
Хюсай Эльсейд
Политано Маттео
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 10 (4) 0.43
2. Лосано Ирвинг 9 0.39
3. Политано Маттео 7 0.3
4. Мертенс Дрис 5 0.22
5. Зелиньски Пётр 5 0.22
6. Петанья Андреа 4 0.17
7. Демме Диего 2 0.09
8. Осимхен Виктор 2 0.09
9. Элмас Эльиф 2 0.09
10. Фабиан Руис 1 0.04
11. Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.21
2. Лападула Джанлука 4 0.17
3. Сау Марко 3 (1) 0.13
4. Летиция Гаэтано 3 0.13
5. Инсинье Роберто 2 0.08
6. Кальдирола Лука 2 0.08
7. Виола Николас 2 (1) 0.08
8. Скьяттарелла Паскуале 1 0.04
9. Туиа Алессандро 1 0.04
10. Фальке Яго 1 0.04
11. Импрота Риккардо 1 0.04
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Глик Камил 0 0
14. Барба Федерико 0 0
15. Фулон Дам 0 0
16. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 9 0
2. Кулибали Калиду 4 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Лосано Ирвинг 4 0
5. Инсинье Лоренцо 2 1
6. Руй Мариу 3 0
7. Демме Диего 3 0
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Политано Маттео 2 0
12. Лоботка Станислав 2 0
13. Зелиньски Пётр 1 0
14. Осимхен Виктор 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 8 1
2. Глик Камил 6 1
3. Ионице Артур 5 0
4. Импрота Риккардо 5 0
5. Барба Федерико 5 0
6. Капрари Джанлука 3 1
7. Дабо Брайан 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Хетемай Перпарим 3 0
10. Туиа Алессандро 3 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Маджио Кристиан 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Монтипо Лоренцо 2 0
16. Депаоли Фабио 2 0
17. Сау Марко 0 1
18. Летиция Гаэтано 1 0
19. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 8.33% (4) 10.42% (5) 18.75% (9) 14.58% (7) 25% (12) 22.92% (11)
 Беневенто 8% (2) 4% (1) 28% (7) 32% (8) 8% (2) 20% (5)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус
Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто
Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Наполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Беневенто 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Беневенто Товарищеские матчи Беневенто 0:2 Наполи Серия A Наполи 6:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
6. Наполи Заявка 23 14 1 8 49 - 25 43
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе Заявка 24 7 7 10 26 - 33 28
13. Дженоа Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
14. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
15. Фиорентина Заявка 24 6 7 11 25 - 36 25
16. Беневенто Заявка 24 6 7 11 25 - 44 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 24 4 6 14 26 - 41 18
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 24 3 3 18 23 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Наполи 98.6% (146)
X 0.7% (1)
Беневенто 0.7% (1)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 5.05 8.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 6.80 23.00
  1.14 7.63 42.76

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.16 3.54 1.26 2.26 1.61 1.80 2.01 1.54 2.65 1.26 3.85 1.19 4.50 1.06 7.70 1.04 8.10 1.00 11.25
6.50 1.11 4.75 1.18 3.15 1.35 2.08 1.72 1.48 2.63 1.96 1.90 1.25 3.90 1.70 2.15 1.11 6.50 1.09 7.20 1.07 8.40 1.05 8.30 1.04 8.90 1.01 15.00
4.70 1.22 2.20 1.70 1.73 2.16 1.48 2.73 1.62 2.36 1.37 3.18 1.59 2.41 1.60 2.46 1.49 2.75 1.19 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
1.53 2.50 1.10 6.80 1.06 8.80 1.05 7.85 1.03 8.91
2.19 1.73 1.79 2.09 1.40 3.09 1.27 3.94 1.34 3.40 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76
4.20 1.22 2.90 1.40 1.75 2.05 1.31 3.16 1.20 4.07

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.90 1.27
Где смотреть матч Наполи 2:0 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 2:0 Беневенто

Исход игры
Наполи
98.6% (146)
Ничья
0.7% (1)
Беневенто
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (60)
Меньше
58.33% (84)
Обе команды забьют
Да
36.11% (52)
Нет
63.89% (92)
Популярный счёт
2:0 Наполи
50% (74)
2:1 Наполи
25.7% (38)
3:1 Наполи
6.8% (10)
1:0 Наполи
6.1% (9)
3:0 Наполи
3.4% (5)
4:1 Наполи
1.4% (2)
4:0 Наполи
1.4% (2)
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