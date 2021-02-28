Интер Милан
1:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Сан-Сиро
Дженоа
1:0
1' ГолЛукаку Ромелу
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|17 (4)
|0.74
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13
|0.57
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.26
|4.
|Барелла Николо
|3
|0.13
|5.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.13
|6.
|Перишич Иван
|2
|0.09
|7.
|Санчес Алексис
|2
|0.09
|8.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.09
|9.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.09
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0.04
|11.
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|12.
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|13.
|Янг Эшли
|0
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|15.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|9
|0.39
|2.
|Пандев Горан
|3
|0.13
|3.
|Шомуродов Элдор
|3
|0.13
|4.
|Пьяца Марко
|3
|0.13
|5.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.09
|6.
|Бадель Милан
|1
|0.04
|7.
|Зайц Миха
|1
|0.04
|8.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.04
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.04
|12.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|13.
|Стротман Кевин
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хакими Ашраф
|5
|0
|2.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|3.
|Брозович Марсело
|4
|0
|4.
|Барелла Николо
|4
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|4
|0
|6.
|Янг Эшли
|3
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Перишич Иван
|3
|0
|9.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|10.
|Сенси Стефано
|1
|1
|11.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|12.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|13.
|Ханданович Самир
|1
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|7
|0
|2.
|Бадель Милан
|5
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|4.
|Дестро Маттиа
|4
|0
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|7.
|Пандев Горан
|3
|0
|8.
|Радованович Иван
|3
|0
|9.
|Зайц Миха
|3
|0
|10.
|Перин Маттиа
|1
|1
|11.
|Кришито Доменико
|2
|0
|12.
|Стротман Кевин
|2
|0
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|14.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|15.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|16.
|Ровелла Николо
|2
|0
|17.
|Стураро Стефано
|1
|0
|18.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|7.55% (4)
|13.21% (7)
|9.43% (5)
|18.87% (10)
|28.3% (15)
|22.64% (12)
|Дженоа
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан
Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =6 -8Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа
Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Интер Милан 5:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Дженоа Серия A Интер Милан 5:4 Дженоа Серия A Интер Милан 2:1 Дженоа Кубок Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|24
|17
|5
|2
|58 - 24
|56
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|55 - 31
|46
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 27
|35
|10.
|Сампдория
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|33 - 36
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 37
|28
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 33
|26
|13.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 34
|26
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 35
|26
|15.
|Беневенто
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 42
|25
|16.
|Специя
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 43
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|24
|3
|7
|14
|24 - 41
|16
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|24
|3
|4
|17
|23 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|33 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|15.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 22
|11
|16.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|18.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 24
|7
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Дженоа
Исход игры
Интер Милан
98.7% (148)
Ничья
1.3% (2)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
27.4% (40)
Нет
72.6% (106)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
49.3% (74)
3:0 Интер Милан
14.7% (22)
3:1 Интер Милан
14% (21)
2:1 Интер Милан
10.7% (16)
1:0 Интер Милан
4.7% (7)
4:0 Интер Милан
1.3% (2)
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