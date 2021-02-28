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  2. Матчи
  3. Италия
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Дженоа
0'
1:0
1' Гол
Лукаку Ромелу
2'
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
24
Эриксен
Кристиан
14
Перишич
Иван
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
21
Радованович
Иван
2
Сапата
Кристиан
18
Гильоне
Паоло
20
Стротман
Кевин
65
Ровелла
Николо
24
Мелегони
Филиппо
99
Циборра
Леннарт
37
Пьяца
Марко
9
Скамачча
Джанлука
Интер Милан
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

1'
Лукаку Ромелу
(Мартинес Лаутаро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 17 (4) 0.74
2. Мартинес Лаутаро 13 0.57
3. Хакими Ашраф 6 0.26
4. Барелла Николо 3 0.13
5. Д'Амброзио Данило 3 0.13
6. Перишич Иван 2 0.09
7. Санчес Алексис 2 0.09
8. Гальярдини Роберто 2 0.09
9. Шкриньяр Милан 2 0.09
10. Брозович Марсело 1 0.04
11. Видаль Артуро 1 0.04
12. Де Врей Стефан 1 0.04
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.39
2. Пандев Горан 3 0.13
3. Шомуродов Элдор 3 0.13
4. Пьяца Марко 3 0.13
5. Скамачча Джанлука 2 0.09
6. Бадель Милан 1 0.04
7. Зайц Миха 1 0.04
8. Дзаппакоста Давиде 1 0.04
9. Стураро Стефано 1 0.04
10. Циборра Леннарт 1 0.04
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.04
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Хакими Ашраф 5 0
2. Лукаку Ромелу 4 0
3. Брозович Марсело 4 0
4. Барелла Николо 4 0
5. Бастони Алессандро 4 0
6. Янг Эшли 3 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Де Врей Стефан 2 0
12. Д'Амброзио Данило 2 0
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 7 0
2. Бадель Милан 5 0
3. Мазиелло Андреа 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Радованович Иван 3 0
9. Зайц Миха 3 0
10. Перин Маттиа 1 1
11. Кришито Доменико 2 0
12. Стротман Кевин 2 0
13. Дзаппакоста Давиде 2 0
14. Пеллегрини Лука 2 0
15. Циборра Леннарт 2 0
16. Ровелла Николо 2 0
17. Стураро Стефано 1 0
18. Скамачча Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 7.55% (4) 13.21% (7) 9.43% (5) 18.87% (10) 28.3% (15) 22.64% (12)
 Дженоа 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2) 30.77% (8) 15.38% (4) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан
Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа
Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Дженоа 0:2 Интер Милан Серия A Дженоа 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:4 Интер Милан Серия A
Интер Милан 5:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Дженоа Серия A Интер Милан 5:4 Дженоа Серия A Интер Милан 2:1 Дженоа Кубок Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 24 17 5 2 58 - 24 56
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
6. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе 0:0 Заявка 24 6 8 10 25 - 33 26
13. Дженоа 0:1 Заявка 24 6 8 10 26 - 34 26
14. Фиорентина 0:0 Заявка 24 6 8 10 25 - 35 26
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри 0:0 Заявка 24 3 7 14 24 - 41 16
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне 0:0 Заявка 24 3 4 17 23 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 12 10 1 1 33 - 14 31
2. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина 0:0 Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа 0:1 Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 12 13
15. Кротоне 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 22 11
16. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан 1:0 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа 0:1 Заявка 12 2 5 5 8 - 15 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
18. Фиорентина 0:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 24 7
19. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
20. Кротоне 0:0 Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 7'
    С правого края Мартинес врывался в чужую штрафную площадку, но проиграл там силовую борьбу защитнику, потеряв равновесие, а мяч отскочил в руки Перину.
  • Травма, повреждение
    6'
    Мартинесу потребовалось оказать медицинскую помощь, но способен он продолжать встречу.
  • Фол, нарушение
    5'
    Мартинес левым флангом пытался разогнать контратаку, но получил по ногам от Гольданиги. Арбитр почему-то жёлтую карточку не достал.
  • 4'
    Миланцы не бросаются вперёд со стремлением развить свой успех, решив пока что всем составом обосноваться на своей половине поля.
  • 3'
    Большим фаворитом хозяев видели букмекеры, но даже они вряд ли ожидали, что первый гол будет забит настолько быстро.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ромелу Лукаку!!!
    Ну и ну! И минуты не прошло! Потеряли мяч в центре поля гости, Мартинес протолкнул его на Лукаку, который промчался метров 35, после чего с линии штрафной площади точно пробил в левый нижний угол.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 1'
    Мартинес Лаутаро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Лукаку Ромелу изменил счет на табло!
  • 1'
    Лукаку Ромелу из команды Интер Милан идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Дженоа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 6.50 15.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.75 16.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.90 18.50
  1.19 7.13 19.33

Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.75 1.14 4.40 1.19 2.60 1.47 2.08 1.75 1.71 2.26 1.38 3.04 1.27 3.62 1.08 6.60 1.06 7.00 1.01 10.75
12.50 1.01 5.30 1.14 4.50 1.19 2.48 1.53 2.14 1.71 1.98 1.90 1.77 2.17 1.64 2.41 1.37 3.35 1.27 3.95 1.12 6.50 1.10 7.20 1.01 12.50 1.01 12.50
5.28 1.18 2.52 1.57 2.25 1.70 1.98 1.91 1.75 2.17 1.61 2.43 1.52 2.66 1.25 4.24 1.10 8.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.17 4.80
2.65 1.52 1.65 2.21 1.27 3.75
3.28 1.37 2.61 1.54 1.93 1.95 1.65 2.35 1.44 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.15 1.17 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30
2.00 1.76 1.49 2.50 1.35 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.63
Букмекер Да Нет
5.40 1.16
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч Интер Милан 1:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Дженоа

Исход игры
Интер Милан
98.7% (148)
Ничья
1.3% (2)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
27.4% (40)
Нет
72.6% (106)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
49.3% (74)
3:0 Интер Милан
14.7% (22)
3:1 Интер Милан
14% (21)
2:1 Интер Милан
10.7% (16)
1:0 Интер Милан
4.7% (7)
4:0 Интер Милан
1.3% (2)
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