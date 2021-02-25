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Интер Милан
 
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Стадион:
Дженоа

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 17 (4) 0.74
2. Мартинес Лаутаро 13 0.57
3. Хакими Ашраф 6 0.26
4. Барелла Николо 3 0.13
5. Д'Амброзио Данило 3 0.13
6. Перишич Иван 2 0.09
7. Санчес Алексис 2 0.09
8. Гальярдини Роберто 2 0.09
9. Шкриньяр Милан 2 0.09
10. Брозович Марсело 1 0.04
11. Видаль Артуро 1 0.04
12. Де Врей Стефан 1 0.04
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.39
2. Пандев Горан 3 0.13
3. Шомуродов Элдор 3 0.13
4. Пьяца Марко 3 0.13
5. Скамачча Джанлука 2 0.09
6. Бадель Милан 1 0.04
7. Зайц Миха 1 0.04
8. Дзаппакоста Давиде 1 0.04
9. Стураро Стефано 1 0.04
10. Циборра Леннарт 1 0.04
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.04
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Хакими Ашраф 5 0
2. Лукаку Ромелу 4 0
3. Брозович Марсело 4 0
4. Барелла Николо 4 0
5. Бастони Алессандро 4 0
6. Янг Эшли 3 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Де Врей Стефан 2 0
12. Д'Амброзио Данило 2 0
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 7 0
2. Бадель Милан 5 0
3. Мазиелло Андреа 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Радованович Иван 3 0
9. Зайц Миха 3 0
10. Перин Маттиа 1 1
11. Кришито Доменико 2 0
12. Стротман Кевин 2 0
13. Дзаппакоста Давиде 2 0
14. Пеллегрини Лука 2 0
15. Циборра Леннарт 2 0
16. Ровелла Николо 2 0
17. Стураро Стефано 1 0
18. Скамачча Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 7.55% (4) 13.21% (7) 9.43% (5) 18.87% (10) 28.3% (15) 22.64% (12)
 Дженоа 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2) 30.77% (8) 15.38% (4) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан
Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа
Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Дженоа 0:2 Интер Милан Серия A Дженоа 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:4 Интер Милан Серия A
Интер Милан 5:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Дженоа Серия A Интер Милан 5:4 Дженоа Серия A Интер Милан 2:1 Дженоа Кубок Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 22 13 6 3 44 - 19 45
4. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
5. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
6. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 23 2 8 13 17 - 45 14
20. Кротоне Заявка 23 3 3 17 23 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Интер Милан 96.4% (53)
    X 3.6% (2)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Дженоа
    1.20
    7.60
    18.14
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.18 7.20 16.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 7.60 16.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.40 18.00
      1.20 7.06 18.14

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.05 1.12 4.40 1.18 2.60 1.47 2.08 1.75 1.71 2.26 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.85 1.08 6.30 1.01 10.75
    12.50 1.01 5.30 1.14 4.50 1.19 2.60 1.47 2.14 1.71 2.10 1.78 1.84 2.03 1.68 2.26 1.37 3.10 1.27 3.60 1.12 5.80 1.10 6.40 1.01 10.00 1.01 10.50
    5.60 1.17 2.68 1.50 2.40 1.62 2.10 1.79 1.84 2.05 1.67 2.30 1.52 2.65 1.28 3.91 1.11 7.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.80
    2.65 1.47 1.67 2.20 1.27 3.75
    3.42 1.35 2.73 1.50 1.99 1.90 1.68 2.28 1.47 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.50 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30
    2.10 1.69 1.57 2.33 1.35 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.21 1.64
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Дженоа

    Исход игры
    Интер Милан
    96.4% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    29.41% (15)
    Нет
    70.59% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    43.6% (24)
    3:1 Интер Милан
    14.5% (8)
    3:0 Интер Милан
    10.9% (6)
    2:1 Интер Милан
    10.9% (6)
    1:0 Интер Милан
    7.3% (4)
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