Асколи
0:2
Перерыв
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Пиза
0:1
10' ГолМастину Джузеппе
13' Желтая карточкаМерони Андреа
34' Желтая карточкаМости Никола
0:2
37' ГолМаркони Микеле
37' Желтая карточкаЛеали Никола
18
Пинна
Симоне
72
Данци
Андреа
30
Шарич
Дарио
17
Мости
Никола
66
Гори
Стефано
14
Марин
Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пинна СимонеЗащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
17 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
99 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
10'
0:1
13'
34'
37'
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.23
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.19
|3.
|Дионизи Федерико
|3 (1)
|0.12
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.04
|5.
|Крагль Оливер
|1
|0.04
|6.
|Кавион Микеле
|1
|0.04
|7.
|Броско Риккардо
|1
|0.04
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|9.
|Мости Никола
|1
|0.04
|10.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.04
|11.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|12.
|Кирико Козимо
|0
|0
|13.
|Кваранта Данило
|0
|0
|14.
|Пьерини Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|8 (2)
|0.31
|2.
|Видо Лука
|6
|0.23
|3.
|Гухер Роберт
|5
|0.19
|4.
|Маццители Лука
|3
|0.12
|5.
|Паломби Симоне
|3
|0.12
|6.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.08
|7.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.08
|8.
|Караччоло Антонио
|2
|0.08
|9.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.08
|10.
|Соддимо Данило
|1
|0.04
|11.
|Лизи Франческо
|1
|0.04
|12.
|Мастину Джузеппе
|1
|0.04
|13.
|Марин Мариус
|0
|0
|14.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|15.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|16.
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|7
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|7
|1
|3.
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|4.
|Джербо Альберто
|4
|0
|5.
|Кирико Козимо
|4
|0
|6.
|Шарич Дарио
|4
|0
|7.
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|8.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|9.
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|10.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|11.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|12.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|13.
|Крагль Оливер
|2
|0
|14.
|Сини Симоне
|2
|0
|15.
|Леали Никола
|2
|0
|16.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|17.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|18.
|Баич Риад
|2
|0
|19.
|Кваранта Данило
|2
|0
|20.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|21.
|Simone Simeri
|0
|1
|22.
|Личо Деан
|0
|1
|23.
|Кавион Микеле
|1
|0
|24.
|Тупта Любомир
|1
|0
|25.
|Мости Никола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|10
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|7
|1
|3.
|Марин Мариус
|7
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|6
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|8.
|Сьега Николас
|2
|1
|9.
|Гухер Роберт
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Видо Лука
|2
|0
|12.
|Соддимо Данило
|1
|0
|13.
|Бегетто Андреа
|1
|0
|14.
|Варньер Марко
|1
|0
|15.
|Мерони Андреа
|1
|0
|16.
|Куаини Алессандро
|1
|0
|17.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|Пиза
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +4 =6 -10Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне
Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне
Пиза Последние 20 матчей: +7 =9 -4Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана
Последние игры между собой
Асколи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Пиза: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|26
|12
|13
|1
|46 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|2:0 Заявка
|26
|11
|9
|6
|32 - 21
|42
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|37 - 25
|41
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|25
|10
|10
|5
|27 - 27
|40
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|26
|9
|11
|6
|33 - 29
|38
|9.
|Пиза
|2:0 Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 38
|36
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 31
|34
|11.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 24
|33
|12.
|Реджина
|0:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 30
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|26
|6
|10
|10
|35 - 40
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|26
|4
|15
|7
|21 - 24
|27
|18.
|Асколи
|0:2 Заявка
|26
|5
|7
|14
|21 - 36
|22
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 42
|20
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|6.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 12
|17
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 21
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|0:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 9
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|Кьево
|2:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|14.
|Реджина
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|17.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 22
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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