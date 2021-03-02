Асколи
0:2
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Пиза
0:1
10' ГолМастину Джузеппе
13' Желтая карточкаМерони Андреа
34' Желтая карточкаМости Никола
0:2
37' ГолМаркони Микеле
37' Желтая карточкаЛеали Никола
59' Желтая карточкаПинна Симоне
64' Желтая карточкаШарич Дарио
90' Желтая карточкаПариджини Витторио
18
Пинна
Симоне
72
Данци
Андреа
30
Шарич
Дарио
17
Мости
Никола
66
Гори
Стефано
14
Марин
Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пинна СимонеЗащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
17 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
99 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
10'
0:1
13'
34'
37'
37'
59'
64'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 24
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.23
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.19
|3.
|Дионизи Федерико
|3 (1)
|0.12
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.04
|5.
|Крагль Оливер
|1
|0.04
|6.
|Кавион Микеле
|1
|0.04
|7.
|Броско Риккардо
|1
|0.04
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|9.
|Мости Никола
|1
|0.04
|10.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.04
|11.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|12.
|Кирико Козимо
|0
|0
|13.
|Кваранта Данило
|0
|0
|14.
|Пьерини Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|8 (2)
|0.31
|2.
|Видо Лука
|6
|0.23
|3.
|Гухер Роберт
|5
|0.19
|4.
|Маццители Лука
|3
|0.12
|5.
|Паломби Симоне
|3
|0.12
|6.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.08
|7.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.08
|8.
|Караччоло Антонио
|2
|0.08
|9.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.08
|10.
|Соддимо Данило
|1
|0.04
|11.
|Лизи Франческо
|1
|0.04
|12.
|Мастину Джузеппе
|1
|0.04
|13.
|Марин Мариус
|0
|0
|14.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|15.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|16.
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|7
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|7
|1
|3.
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|4.
|Шарич Дарио
|5
|0
|5.
|Джербо Альберто
|4
|0
|6.
|Кирико Козимо
|4
|0
|7.
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|8.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|9.
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|10.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|11.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|12.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|13.
|Крагль Оливер
|2
|0
|14.
|Сини Симоне
|2
|0
|15.
|Леали Никола
|2
|0
|16.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|17.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|18.
|Баич Риад
|2
|0
|19.
|Кваранта Данило
|2
|0
|20.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|21.
|Simone Simeri
|0
|1
|22.
|Личо Деан
|0
|1
|23.
|Париджини Витторио
|1
|0
|24.
|Кавион Микеле
|1
|0
|25.
|Тупта Любомир
|1
|0
|26.
|Пинна Симоне
|1
|0
|27.
|Мости Никола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|10
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|7
|1
|3.
|Марин Мариус
|7
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|6
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|8.
|Сьега Николас
|2
|1
|9.
|Гухер Роберт
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Видо Лука
|2
|0
|12.
|Соддимо Данило
|1
|0
|13.
|Бегетто Андреа
|1
|0
|14.
|Варньер Марко
|1
|0
|15.
|Мерони Андреа
|1
|0
|16.
|Куаини Алессандро
|1
|0
|17.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|Пиза
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +4 =6 -10Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне
Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне
Пиза Последние 20 матчей: +7 =9 -4Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана
Последние игры между собой
Асколи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Пиза: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|5.
|Салернитана
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|27 - 27
|40
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|7.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|33 - 29
|38
|9.
|Пиза
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 38
|36
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 31
|34
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|13.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|26
|6
|13
|7
|34 - 35
|31
|14.
|Брешия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|37 - 40
|30
|15.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 33
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|4
|14
|8
|21 - 26
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|21 - 36
|22
|19.
|Пескара
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 42
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|2
|9
|2
|15 - 15
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|13.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Реджина
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|16.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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