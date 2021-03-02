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  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
0:2
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
0:1
10' Гол
Мастину Джузеппе
13' Желтая карточка
Мерони Андреа
34' Желтая карточка
Мости Никола
0:2
37' Гол
Маркони Микеле
37' Желтая карточка
Леали Никола
59' Желтая карточка
Пинна Симоне
64' Желтая карточка
Шарич Дарио
90' Желтая карточка
Париджини Витторио
90'+5
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Кваранта
Данило
18
Пинна
Симоне
72
Данци
Андреа
30
Шарич
Дарио
17
Мости
Никола
21
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
93
Simone
Simeri
66
Гори
Стефано
23
Лизи
Франческо
13
Мерони
Андреа
8
Караччоло
Антонио
32
Бегетто
Андреа
14
Марин
Мариус
30
Де
Витис
Алессандро
7
Сьега
Николас
11
Мастину
Джузеппе
9
Паломби
Симоне
31
Маркони
Микеле
Асколи
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.23
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.19
3. Дионизи Федерико 3 (1) 0.12
4. Пучино Раффаэле 1 0.04
5. Крагль Оливер 1 0.04
6. Кавион Микеле 1 0.04
7. Броско Риккардо 1 0.04
8. Эрамо Мирко 1 0.04
9. Мости Никола 1 0.04
10. Канджано Джанмарко 1 0.04
11. Бюхель Марсель 0 0
12. Кирико Козимо 0 0
13. Кваранта Данило 0 0
14. Пьерини Николас 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 8 (2) 0.31
2. Видо Лука 6 0.23
3. Гухер Роберт 5 0.19
4. Маццители Лука 3 0.12
5. Паломби Симоне 3 0.12
6. Мазуччи Гаэтано 2 0.08
7. Сибилли Джузеппе 2 0.08
8. Караччоло Антонио 2 0.08
9. Биринделли Самуэле 2 0.08
10. Соддимо Данило 1 0.04
11. Лизи Франческо 1 0.04
12. Мастину Джузеппе 1 0.04
13. Марин Мариус 0 0
14. Де Витис Алессандро 0 0
15. Бегетто Андреа 0 0
16. Сьега Николас 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 7 1
2. Бюхель Марсель 7 1
3. Сабири Абдельхамид 5 0
4. Шарич Дарио 5 0
5. Джербо Альберто 4 0
6. Кирико Козимо 4 0
7. Калигара Фабрицио 2 1
8. Эрамо Мирко 3 0
9. Пучино Раффаэле 3 0
10. Корбо Габриэле 1 1
11. Петруччи Давиде 2 0
12. Дионизи Федерико 2 0
13. Крагль Оливер 2 0
14. Сини Симоне 2 0
15. Леали Никола 2 0
16. Авлонитис Тасос 2 0
17. Шпендльхофер Лукас 2 0
18. Баич Риад 2 0
19. Кваранта Данило 2 0
20. Канджано Джанмарко 2 0
21. Simone Simeri 0 1
22. Личо Деан 0 1
23. Париджини Витторио 1 0
24. Кавион Микеле 1 0
25. Тупта Любомир 1 0
26. Пинна Симоне 1 0
27. Мости Никола 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 10 0
2. Бенедетти Симоне 7 1
3. Марин Мариус 7 1
4. Караччоло Антонио 6 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Биринделли Самуэле 4 0
8. Сьега Николас 2 1
9. Гухер Роберт 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Видо Лука 2 0
12. Соддимо Данило 1 0
13. Бегетто Андреа 1 0
14. Варньер Марко 1 0
15. Мерони Андреа 1 0
16. Куаини Алессандро 1 0
17. Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 19.05% (4) 19.05% (4) 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5)
 Пиза 16.67% (6) 22.22% (8) 13.89% (5) 11.11% (4) 13.89% (5) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне
Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне
Пиза Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана
Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза

Последние игры между собой

Асколи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Пиза: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Пиза 2:1 Асколи Серия B Пиза 1:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Пиза Серия B Асколи 2:4 Пиза Серия B
Пиза 2:1 Асколи Серия B Пиза 0:1 Асколи Лега Про Пиза 0:1 Асколи Лега Про Асколи 1:1 Пиза Лега Про Асколи 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 1:0 Пиза Серия B Пиза 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:0 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
5. Салернитана Заявка 25 10 10 5 27 - 27 40
6. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
7. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 Заявка 26 9 11 6 33 - 29 38
9. Пиза Заявка 26 8 12 6 36 - 38 36
10. Фрозиноне Заявка 26 8 10 8 26 - 31 34
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
13. Виченца Виртус 1:0 Заявка 26 6 13 7 34 - 35 31
14. Брешия Заявка 26 7 9 10 37 - 40 30
15. Кремонезе 0:1 Заявка 26 7 8 11 29 - 33 29
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца Заявка 26 4 14 8 21 - 26 26
18. Асколи Заявка 26 5 7 14 21 - 36 22
19. Пескара Заявка 26 5 7 14 20 - 42 22
20. Виртус Энтелла Заявка 26 4 7 15 24 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе 0:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 2 9 2 15 - 15 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Пиза Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
12. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 7 3 12 - 14 16
13. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14. Реджина Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. Кремонезе 0:1 Заявка 13 3 4 6 13 - 16 13
16. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
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Бонус: 5 000 ₽ 65.00 17.00 1.01

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 6.30 1.09 3.02 1.36 2.31 1.61 1.73 2.23 1.37 3.10 1.26 3.70 1.08 6.70 1.05 7.10
8.60 1.04 6.30 1.10 7.00 1.08 5.20 1.14 1.83 1.97 2.65 2.11 1.15 5.00 1.08 7.00 1.23 3.90 1.05 8.50 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.62 1.49 1.73 2.08 1.37 3.10 1.09 7.00 1.07 8.30
1.66 2.23 1.95 1.80 1.28 3.45 1.15 5.00 1.01 12.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.60 2.34 1.23 4.20 1.14 5.40
2.28 1.58 1.57 2.37 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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