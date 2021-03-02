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  3. Италия
Реджина
0:1
Перерыв

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
23' Гол
Оливьери Марко
88
Николас
Андраде
24
Дель
Прато
Энрико
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
94
Льотти
Даниэле
25
Крими
Марко
8
Кризетиг
Лоренцо
99
Ривас
Ригоберто
90
Фолоруншо
Майкл
20
Эдера
Симоне
30
Монтальто
Адриано
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
16
Казале
Николо
3
Терзич
Алекса
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
27
Журковски
Шимон
11
Байрами
Недим
9
Оливьери
Марко
7
Манкузо
Леонардо
Реджина
4-2-3-1
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

23'
0:1
Оливьери Марко
(Фьямоцци Риккардо)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолоруншо Майкл 6 0.23
2. Льотти Даниэле 5 0.19
3. Менез Жереми 3 (1) 0.12
4. Монтальто Адриано 3 (1) 0.12
5. Кризетиг Лоренцо 2 0.08
6. Ривас Ригоберто 2 0.08
7. Денис Херман 2 0.08
8. Белломо Никола 1 0.04
9. Бьянки Николо 1 0.04
10. Лафферти Кайл 1 0.04
11. Шитум Марио 1 0.04
12. Фати Рикардо 0 0
13. Де Розе Франческо 0 0
14. Ди Кьяра Джанлука 0 0
15. Лакичевич Иван 0 0
16. Васич Никола 0 0
17. Дель Прато Энрико 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 13 (1) 0.5
2. Ла Мантия Андреа 8 0.31
3. Оливьери Марко 5 (1) 0.19
4. Хаас Николас 4 0.15
5. Морео Стефано 4 0.15
6. Байрами Недим 2 0.08
7. Штулац Лео 2 0.08
8. Риччи Самуэле 2 0.08
9. Матос Ридер 2 0.08
10. Журковски Шимон 2 0.08
11. Паризи Фабьяно 1 0.04
12. Романьоли Симоне 1 0.04
13. Бандинелли Филиппо 0 0
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 8 1
2. Ди Кьяра Джанлука 7 0
3. Менез Жереми 5 1
4. Фолоруншо Майкл 5 1
5. Белломо Никола 6 0
6. Лояконо Джузеппе 4 0
7. Росси Марко II 4 0
8. Ривас Ригоберто 4 0
9. Дель Прато Энрико 4 0
10. Льотти Даниэле 2 1
11. Ставропулос Димитрис 2 1
12. Монтальто Адриано 3 0
13. Лафферти Кайл 2 0
14. Ционек Тьяго 2 0
15. Де Розе Франческо 2 0
16. Шитум Марио 2 0
17. Роландо Габриэле 2 0
18. Лакичевич Иван 2 0
19. Николас Андраде 2 0
20. Гуарна Энрико 1 0
21. Эдера Симоне 1 0
22. Бьянки Николо 1 0
23. Оквонкво Орджи 1 0
24. Плиццари Алессандро 1 0
25. Далле Мура Кристиан 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 6 0
3. Фьямоцци Риккардо 3 1
4. Манкузо Леонардо 4 0
5. Бандинелли Филиппо 4 0
6. Ла Мантия Андреа 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Риччи Самуэле 3 0
9. Матос Ридер 2 0
10. Штулац Лео 2 0
11. Казале Николо 2 0
12. Паризи Фабьяно 2 0
13. Фурлан Якопо 0 1
14. Морео Стефано 1 0
15. Терзич Алекса 1 0
16. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 14.81% (4) 33.33% (9) 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4)
 Эмполи 8.89% (4) 6.67% (3) 20% (9) 20% (9) 24.44% (11) 20% (9)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +7 =4 -9
СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла
Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =12 -1
Эмполи 1:1 Венеция Пиза 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Эмполи Эмполи 2:2 Пескара
Монца 1:1 Эмполи Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина

Последние игры между собой

Реджина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Эмполи: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Эмполи 3:0 Реджина Серия B Эмполи 2:1 Реджина Кубок Эмполи 4:0 Реджина Серия B Реджина 2:1 Эмполи Серия B
Реджина 0:3 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Реджина Серия B Реджина 3:2 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Реджина Серия B Эмполи 1:0 Реджина Серия B Реджина 0:0 Эмполи Серия B Реджина 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Реджина Серия B Реджина 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 1:1 Реджина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 26 12 13 1 46 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево 2:0 Заявка 26 11 9 6 32 - 21 42
5. Читтаделла 0:0 Заявка 26 11 8 7 37 - 25 41
6. Салернитана 0:0 Заявка 25 10 10 5 27 - 27 40
7. Лечче 0:0 Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 26 9 11 6 33 - 29 38
9. Пиза 2:0 Заявка 26 8 12 6 36 - 38 36
10. Фрозиноне Заявка 26 8 10 8 26 - 31 34
11. Порденоне 0:2 Заявка 26 7 12 7 28 - 24 33
12. Реджина 0:1 Заявка 26 8 8 10 27 - 30 32
13. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
14. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
15. Виченца Виртус Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
16. Брешия 0:0 Заявка 26 6 10 10 35 - 40 28
17. Козенца 0:0 Заявка 26 4 15 7 21 - 24 27
18. Асколи 0:2 Заявка 26 5 7 14 21 - 36 22
19. Пескара 0:0 Заявка 26 4 8 14 19 - 42 20
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 26 4 7 15 24 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 2:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи 1:0 Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
6. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза 2:0 Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче 0:0 Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина 0:1 Заявка 13 5 2 6 11 - 12 17
12. Брешия 0:0 Заявка 14 4 5 5 21 - 21 17
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи 0:2 Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Порденоне 0:2 Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца 0:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 14 6 7 1 23 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне 0:2 Заявка 13 5 4 4 11 - 9 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Пиза 2:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11. Козенца 0:0 Заявка 13 3 7 3 13 - 12 16
12. Кьево 2:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 14 16
14. Реджина 0:1 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
16. Брешия 0:0 Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
17. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
18. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 8 - 22 10
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи 0:2 Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Оливьери Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Oreste Granillo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Эмполи
9.00
4.20
2.53
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 4.20 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.12 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 3.80 1.42

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 7.10 1.07 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 6.00 1.01 10.50
6.50 1.09 5.00 1.15 4.40 1.18 3.05 1.35 2.07 1.75 1.80 1.95 1.25 3.05 1.18 3.90 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.86 1.94 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.97 1.77 1.32 3.20 1.17 4.70 1.02 11.00 1.01 12.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Реджина 0:1 Эмполи онлайн

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