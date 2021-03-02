Реджина
0:3
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
Эмполи
0:1
23' ГолОливьери Марко
0:2
54' ГолМанкузо Леонардо
57' Желтая карточкаШтулац Лео
59' Желтая карточкаБриньоли Альберто
86' Желтая карточкаМатос Ридер
0:3
90' ГолМатос Ридер
25
Крими
Марко
20
Эдера
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Крими МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
23'
54'
57'
86'
90'
0:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолоруншо Майкл
|6
|0.23
|2.
|Льотти Даниэле
|5
|0.19
|3.
|Менез Жереми
|3 (1)
|0.12
|4.
|Монтальто Адриано
|3 (1)
|0.12
|5.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.08
|6.
|Ривас Ригоберто
|2
|0.08
|7.
|Денис Херман
|2
|0.08
|8.
|Белломо Никола
|1
|0.04
|9.
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|10.
|Лафферти Кайл
|1
|0.04
|11.
|Шитум Марио
|1
|0.04
|12.
|Фати Рикардо
|0
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|14.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|15.
|Лакичевич Иван
|0
|0
|16.
|Васич Никола
|0
|0
|17.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|14 (1)
|0.54
|2.
|Ла Мантия Андреа
|8
|0.31
|3.
|Оливьери Марко
|5 (1)
|0.19
|4.
|Хаас Николас
|4
|0.15
|5.
|Морео Стефано
|4
|0.15
|6.
|Матос Ридер
|3
|0.12
|7.
|Байрами Недим
|2
|0.08
|8.
|Штулац Лео
|2
|0.08
|9.
|Риччи Самуэле
|2
|0.08
|10.
|Журковски Шимон
|2
|0.08
|11.
|Паризи Фабьяно
|1
|0.04
|12.
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|13.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Крочата Джованни
|0
|0
|17.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|8
|1
|2.
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|3.
|Менез Жереми
|5
|1
|4.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|5.
|Белломо Никола
|6
|0
|6.
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|7.
|Росси Марко II
|4
|0
|8.
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|9.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|10.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|11.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|12.
|Монтальто Адриано
|3
|0
|13.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|14.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|15.
|Де Розе Франческо
|2
|0
|16.
|Шитум Марио
|2
|0
|17.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|18.
|Лакичевич Иван
|2
|0
|19.
|Николас Андраде
|2
|0
|20.
|Гуарна Энрико
|1
|0
|21.
|Эдера Симоне
|1
|0
|22.
|Бьянки Николо
|1
|0
|23.
|Оквонкво Орджи
|1
|0
|24.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|25.
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|3
|2
|2.
|Хаас Николас
|6
|0
|3.
|Фьямоцци Риккардо
|3
|1
|4.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|5.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|6.
|Матос Ридер
|3
|0
|7.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|8.
|Штулац Лео
|3
|0
|9.
|Николау Димитрис
|3
|0
|10.
|Риччи Самуэле
|3
|0
|11.
|Казале Николо
|2
|0
|12.
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|13.
|Фурлан Якопо
|0
|1
|14.
|Морео Стефано
|1
|0
|15.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|16.
|Терзич Алекса
|1
|0
|17.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|Эмполи
|8.33% (4)
|8.33% (4)
|18.75% (9)
|20.83% (10)
|22.92% (11)
|20.83% (10)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +7 =4 -9СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла
Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =12 -1Эмполи 1:1 Венеция Пиза 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Эмполи Эмполи 2:2 Пескара
Монца 1:1 Эмполи Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина
Последние игры между собой
Реджина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Эмполи: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|5.
|Салернитана
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|27 - 27
|40
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|7.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|33 - 29
|38
|9.
|Пиза
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 38
|36
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 31
|34
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|13.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|26
|6
|13
|7
|34 - 35
|31
|14.
|Брешия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|37 - 40
|30
|15.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 33
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|4
|14
|8
|21 - 26
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|21 - 36
|22
|19.
|Пескара
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 42
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|2
|9
|2
|15 - 15
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|13.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Реджина
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|16.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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