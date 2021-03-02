  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
0:0
Перерыв

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
25
Галло
Антонино
53
Хендерсон
Лиам
42
Юлманд
Мортен
23
Бьёркенгрен
Йон
8
Манкозу
Марко
99
Родригес
Пабло
20
Петтинари
Стефано
68
Руссо
Алессандро
17
Де
Коль
Филиппо
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Коста
Филиппо
80
Куцупиас
Илиас
23
Паолуччи
Андреа
33
Брешанини
Марко
99
Скенетти
Андреа
19
Брунори
Маттео
20
Манкосу
Маттео
Лечче
4-3-1-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 12 (1) 0.46
2. Манкозу Марко 8 (3) 0.31
3. Стемпиньски Мариуш 6 0.23
4. Родригес Пабло 4 0.15
5. Хендерсон Лиам 2 0.08
6. Фалько Филиппо 2 0.08
7. Маджио Кристиан 1 0.04
8. Тахцидис Панайотис 1 0.04
9. Кальдерони Марко 1 0.04
10. Меккарьелло Бьяджо 1 0.04
11. Адьяпонг Клод 1 0.04
12. Майер Жан 1 0.04
13. Паганини Лука 1 0.04
14. Дермаку Кастриот 1 0.04
15. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
16. Листковски Марчин 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 5 (3) 0.19
2. Скенетти Андреа 3 0.12
3. Де Лука Джузеппе 3 0.12
4. Коста Филиппо 2 0.08
5. Брешанини Марко 2 0.08
6. Куцупиас Илиас 2 0.08
7. Брунори Маттео 2 (1) 0.08
8. Пеллиццер Микеле 1 0.04
9. Поли Фабрицио 1 0.04
10. Кардозелли Кассио 1 0.04
11. Паолуччи Андреа 0 0
12. Куррарино Микеле 0 0
13. Маццокко Давиде 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кода Массимо 5 1
2. Тахцидис Панайотис 6 0
3. Лучиони Фабио 6 0
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Юлманд Мортен 4 0
7. Манкозу Марко 3 0
8. Николов Бобан 3 0
9. Меккарьелло Бьяджо 3 0
10. Листковски Марчин 3 0
11. Родригес Пабло 2 0
12. Паганини Лука 2 0
13. Бьёркенгрен Йон 2 0
14. Россеттини Лука 0 1
15. Жута Леонард 1 0
16. Стемпиньски Мариуш 1 0
17. Габриэл Васконселлос 1 0
18. Фалько Филиппо 1 0
19. Пизакане Фабио 1 0
20. Дермаку Кастриот 1 0
21. Петриччоне Якопо 1 0
22. Адьяпонг Клод 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Кьоза Марко 9 0
2. Паолуччи Андреа 6 1
3. Крими Марко 4 1
4. Поли Фабрицио 5 0
5. Коста Филиппо 5 0
6. Куцупиас Илиас 5 0
7. Сеттембрини Андреа 3 1
8. Пеллиццер Микеле 4 0
9. Копполаро Мауро 4 0
10. Де Лука Джузеппе 3 0
11. Павич Маркус 3 0
12. Петрович Томи 3 0
13. Брешанини Марко 3 0
14. Скенетти Андреа 2 0
15. Тоскано Марко 2 0
16. Брунори Маттео 2 0
17. Клеур Габриэль 2 0
18. Маццокко Давиде 2 0
19. Де Коль Филиппо 1 0
20. Манкосу Маттео 1 0
21. Морозини Леонардо 1 0
22. Кардозелли Кассио 1 0
23. Куррарино Микеле 1 0
24. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 11.63% (5) 13.95% (6) 11.63% (5) 25.58% (11) 18.6% (8) 18.6% (8)
 Виртус Энтелла 0 18.18% (4) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +8 =11 -1
Лечче 4:0 Ювентус (до 23 лет) Пескара 1:1 Лечче Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче
Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Виртус Энтелла 1:1 Брешия Венеция 3:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Реджина 1:0 Виртус Энтелла
Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция

Последние игры между собой

Лечче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Виртус Энтелла 1:5 Лечче Серия B Лечче 2:1 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 1:1 Лечче Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 2:2 Лечче Про Прима Дивизионе
Лечче 4:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 26 12 13 1 46 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево 2:0 Заявка 26 11 9 6 32 - 21 42
5. Читтаделла 0:0 Заявка 26 11 8 7 37 - 25 41
6. Салернитана 0:0 Заявка 25 10 10 5 27 - 27 40
7. Лечче 0:0 Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 26 9 11 6 33 - 29 38
9. Пиза 2:0 Заявка 26 8 12 6 36 - 38 36
10. Фрозиноне Заявка 26 8 10 8 26 - 31 34
11. Порденоне 0:2 Заявка 26 7 12 7 28 - 24 33
12. Реджина 0:1 Заявка 26 8 8 10 27 - 30 32
13. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
14. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
15. Виченца Виртус Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
16. Брешия 0:0 Заявка 26 6 10 10 35 - 40 28
17. Козенца 0:0 Заявка 26 4 15 7 21 - 24 27
18. Асколи 0:2 Заявка 26 5 7 14 21 - 36 22
19. Пескара 0:0 Заявка 26 4 8 14 19 - 42 20
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 26 4 7 15 24 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 2:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи 1:0 Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
6. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза 2:0 Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче 0:0 Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина 0:1 Заявка 13 5 2 6 11 - 12 17
12. Брешия 0:0 Заявка 14 4 5 5 21 - 21 17
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи 0:2 Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Порденоне 0:2 Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца 0:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 14 6 7 1 23 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне 0:2 Заявка 13 5 4 4 11 - 9 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Пиза 2:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11. Козенца 0:0 Заявка 13 3 7 3 13 - 12 16
12. Кьево 2:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 14 16
14. Реджина 0:1 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
16. Брешия 0:0 Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
17. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
18. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 8 - 22 10
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи 0:2 Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Виртус Энтелла
1.63
4.05
9.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.05 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 2.90 9.20
  1.63 3.39 7.12

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.03 7.90 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.90 2.00 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 11.00
4.05 1.20 2.95 1.37 1.80 1.95 1.35 3.05 2.10 1.74 1.22 4.00 1.83 1.97 1.07 7.50 1.05 8.50 1.09 6.50 1.07 7.50 1.01 11.00 1.03 9.20 0.00 17.00
2.74 1.48 2.19 1.72 1.93 1.96 1.64 2.34 1.49 2.73 1.70 2.22 1.51 2.67 1.45 2.87 1.50 2.73 1.34 3.39 1.13 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 5.95 1.09 7.30
2.20 1.62 1.42 2.75 1.22 4.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.25 4.01 1.13 6.23 1.28 3.74 1.54 2.53 1.39 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.80
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Лечче 0:0 Виртус Энтелла онлайн

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