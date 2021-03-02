Лечче
0:0
Перерыв
Стадион: Виа дель Маре
Виртус Энтелла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|12 (1)
|0.46
|2.
|Манкозу Марко
|8 (3)
|0.31
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.23
|4.
|Родригес Пабло
|4
|0.15
|5.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.08
|6.
|Фалько Филиппо
|2
|0.08
|7.
|Маджио Кристиан
|1
|0.04
|8.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.04
|9.
|Кальдерони Марко
|1
|0.04
|10.
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.04
|11.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.04
|12.
|Майер Жан
|1
|0.04
|13.
|Паганини Лука
|1
|0.04
|14.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|15.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|16.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.19
|2.
|Скенетти Андреа
|3
|0.12
|3.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.12
|4.
|Коста Филиппо
|2
|0.08
|5.
|Брешанини Марко
|2
|0.08
|6.
|Куцупиас Илиас
|2
|0.08
|7.
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.08
|8.
|Пеллиццер Микеле
|1
|0.04
|9.
|Поли Фабрицио
|1
|0.04
|10.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.04
|11.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|12.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|13.
|Маццокко Давиде
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кода Массимо
|5
|1
|2.
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|6
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|5.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|6.
|Юлманд Мортен
|4
|0
|7.
|Манкозу Марко
|3
|0
|8.
|Николов Бобан
|3
|0
|9.
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|10.
|Листковски Марчин
|3
|0
|11.
|Родригес Пабло
|2
|0
|12.
|Паганини Лука
|2
|0
|13.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|14.
|Россеттини Лука
|0
|1
|15.
|Жута Леонард
|1
|0
|16.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|17.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|18.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|19.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|20.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|21.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|22.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кьоза Марко
|9
|0
|2.
|Паолуччи Андреа
|6
|1
|3.
|Крими Марко
|4
|1
|4.
|Поли Фабрицио
|5
|0
|5.
|Коста Филиппо
|5
|0
|6.
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|7.
|Сеттембрини Андреа
|3
|1
|8.
|Пеллиццер Микеле
|4
|0
|9.
|Копполаро Мауро
|4
|0
|10.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|11.
|Павич Маркус
|3
|0
|12.
|Петрович Томи
|3
|0
|13.
|Брешанини Марко
|3
|0
|14.
|Скенетти Андреа
|2
|0
|15.
|Тоскано Марко
|2
|0
|16.
|Брунори Маттео
|2
|0
|17.
|Клеур Габриэль
|2
|0
|18.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|19.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|20.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|21.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|22.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|23.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|25.58% (11)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|Виртус Энтелла
|0
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +8 =11 -1Лечче 4:0 Ювентус (до 23 лет) Пескара 1:1 Лечче Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче
Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =2 -14Виртус Энтелла 1:1 Брешия Венеция 3:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Реджина 1:0 Виртус Энтелла
Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Последние игры между собой
Лечче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|26
|12
|13
|1
|46 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|2:0 Заявка
|26
|11
|9
|6
|32 - 21
|42
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|37 - 25
|41
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|25
|10
|10
|5
|27 - 27
|40
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|26
|9
|11
|6
|33 - 29
|38
|9.
|Пиза
|2:0 Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 38
|36
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 31
|34
|11.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 24
|33
|12.
|Реджина
|0:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 30
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|26
|6
|10
|10
|35 - 40
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|26
|4
|15
|7
|21 - 24
|27
|18.
|Асколи
|0:2 Заявка
|26
|5
|7
|14
|21 - 36
|22
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 42
|20
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|6.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 12
|17
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 21
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|0:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 9
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|Кьево
|2:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|14.
|Реджина
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|17.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 22
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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