Лечче
0:0
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Виртус Энтелла
52' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
70' Желтая карточкаДе Коль Филиппо
73' Желтая карточкаЯлчын Гювен
73' Желтая карточкаПеллиццер Микеле
77' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
90' Желтая карточкаНиццетто Лука
90' Желтая карточкаМайер Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Ход матча
52'
70'
73'
73'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 0
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|12 (1)
|0.46
|2.
|Манкозу Марко
|8 (3)
|0.31
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.23
|4.
|Родригес Пабло
|4
|0.15
|5.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.08
|6.
|Фалько Филиппо
|2
|0.08
|7.
|Маджио Кристиан
|1
|0.04
|8.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.04
|9.
|Кальдерони Марко
|1
|0.04
|10.
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.04
|11.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.04
|12.
|Майер Жан
|1
|0.04
|13.
|Паганини Лука
|1
|0.04
|14.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|15.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|16.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.19
|2.
|Скенетти Андреа
|3
|0.12
|3.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.12
|4.
|Коста Филиппо
|2
|0.08
|5.
|Брешанини Марко
|2
|0.08
|6.
|Куцупиас Илиас
|2
|0.08
|7.
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.08
|8.
|Пеллиццер Микеле
|1
|0.04
|9.
|Поли Фабрицио
|1
|0.04
|10.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.04
|11.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|12.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|13.
|Маццокко Давиде
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кода Массимо
|5
|1
|2.
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|6
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|5.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|6.
|Юлманд Мортен
|4
|0
|7.
|Манкозу Марко
|3
|0
|8.
|Николов Бобан
|3
|0
|9.
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|10.
|Листковски Марчин
|3
|0
|11.
|Родригес Пабло
|2
|0
|12.
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|13.
|Паганини Лука
|2
|0
|14.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|15.
|Россеттини Лука
|0
|1
|16.
|Жута Леонард
|1
|0
|17.
|Майер Жан
|1
|0
|18.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|19.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|20.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|21.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|22.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|23.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|24.
|Ялчын Гювен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кьоза Марко
|9
|0
|2.
|Паолуччи Андреа
|7
|1
|3.
|Крими Марко
|4
|1
|4.
|Пеллиццер Микеле
|5
|0
|5.
|Поли Фабрицио
|5
|0
|6.
|Коста Филиппо
|5
|0
|7.
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|8.
|Сеттембрини Андреа
|3
|1
|9.
|Копполаро Мауро
|4
|0
|10.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|11.
|Павич Маркус
|3
|0
|12.
|Петрович Томи
|3
|0
|13.
|Брешанини Марко
|3
|0
|14.
|Скенетти Андреа
|2
|0
|15.
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|16.
|Тоскано Марко
|2
|0
|17.
|Брунори Маттео
|2
|0
|18.
|Клеур Габриэль
|2
|0
|19.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|20.
|Ниццетто Лука
|1
|0
|21.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|22.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|23.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|24.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|25.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|25.58% (11)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|Виртус Энтелла
|0
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +8 =11 -1Лечче 4:0 Ювентус (до 23 лет) Пескара 1:1 Лечче Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче
Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =2 -14Виртус Энтелла 1:1 Брешия Венеция 3:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Реджина 1:0 Виртус Энтелла
Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Последние игры между собой
Лечче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|5.
|Салернитана
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|27 - 27
|40
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|7.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|33 - 29
|38
|9.
|Пиза
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 38
|36
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 31
|34
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|13.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|26
|6
|13
|7
|34 - 35
|31
|14.
|Брешия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|37 - 40
|30
|15.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 33
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|4
|14
|8
|21 - 26
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|21 - 36
|22
|19.
|Пескара
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 42
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|2
|9
|2
|15 - 15
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|13.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Реджина
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|16.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров