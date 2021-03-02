  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
0:0
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
52' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
70' Желтая карточка
Де Коль Филиппо
73' Желтая карточка
Ялчын Гювен
73' Желтая карточка
Пеллиццер Микеле
77' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
90' Желтая карточка
Ниццетто Лука
90' Желтая карточка
Майер Жан
90'+8
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
25
Галло
Антонино
53
Хендерсон
Лиам
42
Юлманд
Мортен
23
Бьёркенгрен
Йон
8
Манкозу
Марко
99
Родригес
Пабло
20
Петтинари
Стефано
68
Руссо
Алессандро
17
Де
Коль
Филиппо
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Коста
Филиппо
80
Куцупиас
Илиас
23
Паолуччи
Андреа
33
Брешанини
Марко
99
Скенетти
Андреа
19
Брунори
Маттео
20
Манкосу
Маттео
Лечче
4-3-1-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 12 (1) 0.46
2. Манкозу Марко 8 (3) 0.31
3. Стемпиньски Мариуш 6 0.23
4. Родригес Пабло 4 0.15
5. Хендерсон Лиам 2 0.08
6. Фалько Филиппо 2 0.08
7. Маджио Кристиан 1 0.04
8. Тахцидис Панайотис 1 0.04
9. Кальдерони Марко 1 0.04
10. Меккарьелло Бьяджо 1 0.04
11. Адьяпонг Клод 1 0.04
12. Майер Жан 1 0.04
13. Паганини Лука 1 0.04
14. Дермаку Кастриот 1 0.04
15. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
16. Листковски Марчин 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 5 (3) 0.19
2. Скенетти Андреа 3 0.12
3. Де Лука Джузеппе 3 0.12
4. Коста Филиппо 2 0.08
5. Брешанини Марко 2 0.08
6. Куцупиас Илиас 2 0.08
7. Брунори Маттео 2 (1) 0.08
8. Пеллиццер Микеле 1 0.04
9. Поли Фабрицио 1 0.04
10. Кардозелли Кассио 1 0.04
11. Паолуччи Андреа 0 0
12. Куррарино Микеле 0 0
13. Маццокко Давиде 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кода Массимо 5 1
2. Тахцидис Панайотис 6 0
3. Лучиони Фабио 6 0
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Юлманд Мортен 4 0
7. Манкозу Марко 3 0
8. Николов Бобан 3 0
9. Меккарьелло Бьяджо 3 0
10. Листковски Марчин 3 0
11. Родригес Пабло 2 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 0
13. Паганини Лука 2 0
14. Бьёркенгрен Йон 2 0
15. Россеттини Лука 0 1
16. Жута Леонард 1 0
17. Майер Жан 1 0
18. Габриэл Васконселлос 1 0
19. Фалько Филиппо 1 0
20. Пизакане Фабио 1 0
21. Дермаку Кастриот 1 0
22. Петриччоне Якопо 1 0
23. Адьяпонг Клод 1 0
24. Ялчын Гювен 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Кьоза Марко 9 0
2. Паолуччи Андреа 7 1
3. Крими Марко 4 1
4. Пеллиццер Микеле 5 0
5. Поли Фабрицио 5 0
6. Коста Филиппо 5 0
7. Куцупиас Илиас 5 0
8. Сеттембрини Андреа 3 1
9. Копполаро Мауро 4 0
10. Де Лука Джузеппе 3 0
11. Павич Маркус 3 0
12. Петрович Томи 3 0
13. Брешанини Марко 3 0
14. Скенетти Андреа 2 0
15. Де Коль Филиппо 2 0
16. Тоскано Марко 2 0
17. Брунори Маттео 2 0
18. Клеур Габриэль 2 0
19. Маццокко Давиде 2 0
20. Ниццетто Лука 1 0
21. Манкосу Маттео 1 0
22. Морозини Леонардо 1 0
23. Кардозелли Кассио 1 0
24. Куррарино Микеле 1 0
25. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 11.63% (5) 13.95% (6) 11.63% (5) 25.58% (11) 18.6% (8) 18.6% (8)
 Виртус Энтелла 0 18.18% (4) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +8 =11 -1
Лечче 4:0 Ювентус (до 23 лет) Пескара 1:1 Лечче Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче
Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Виртус Энтелла 1:1 Брешия Венеция 3:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Реджина 1:0 Виртус Энтелла
Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция

Последние игры между собой

Лечче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Виртус Энтелла 1:5 Лечче Серия B Лечче 2:1 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 1:1 Лечче Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 2:2 Лечче Про Прима Дивизионе
Лечче 4:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
5. Салернитана Заявка 25 10 10 5 27 - 27 40
6. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
7. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 Заявка 26 9 11 6 33 - 29 38
9. Пиза Заявка 26 8 12 6 36 - 38 36
10. Фрозиноне Заявка 26 8 10 8 26 - 31 34
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
13. Виченца Виртус 1:0 Заявка 26 6 13 7 34 - 35 31
14. Брешия Заявка 26 7 9 10 37 - 40 30
15. Кремонезе 0:1 Заявка 26 7 8 11 29 - 33 29
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца Заявка 26 4 14 8 21 - 26 26
18. Асколи Заявка 26 5 7 14 21 - 36 22
19. Пескара Заявка 26 5 7 14 20 - 42 22
20. Виртус Энтелла Заявка 26 4 7 15 24 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе 0:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 2 9 2 15 - 15 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Пиза Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
12. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 7 3 12 - 14 16
13. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14. Реджина Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. Кремонезе 0:1 Заявка 13 3 4 6 13 - 16 13
16. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.05 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 1.60 14.00
  3.25 1.51 13.14

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.03 7.90 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.90 2.00 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 11.00
1.68 2.11 1.15 5.00 1.09 6.50 1.12 5.55 2.10 1.74 1.09 6.50 1.83 1.97 1.07 7.50 1.05 8.50 1.09 6.50 1.07 7.50 1.01 11.00 1.03 9.20 0.00 17.00
1.55 2.53 1.32 3.51 1.75 2.16 1.47 2.78 1.34 3.39 1.67 2.29 1.43 2.92 1.49 2.73 1.70 2.22 1.51 2.67 1.45 2.87 1.50 2.73 1.34 3.39 1.13 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 5.95 1.09 7.30
2.20 1.62 1.42 2.75 1.22 4.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.25 4.01 1.13 6.23 1.28 3.74 1.54 2.53 1.39 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.80
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Лечче 0:0 Виртус Энтелла онлайн

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