  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
3:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
18' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
22' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
1:0
29' Гол
Чичиретти Амато
2:0
32' Гол
Гарритано Лука
37' Желтая карточка
Берра Филиппо
3:0
68' Гол
Оби Джоэл
76' Желтая карточка
Риджионе Микеле
90'+4
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
15
Вяйсянен
Саули
5
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
10
Оби
Джоэл
14
Пальмьеро
Лука
16
Гарритано
Лука
98
Де
Лука
Мануэль
93
Марджиотта
Франческо
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
44
Хжановски
Адам
33
Цаммарини
Роберто
21
Мисурака
Джанвито
29
Скавоне
Мануэль
27
Kevin
Biondi
13
Чиурриа
Патрик
10
Морра
Клаудио
Кьево
4-4-2
Порденоне
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 5 0.19
2. Марджиотта Франческо 4 0.15
3. Де Лука Мануэль 4 0.15
4. Оби Джоэл 3 0.12
5. Джорджевич Филип 3 0.12
6. Чичиретти Амато 3 0.12
7. Могос Василе 2 0.08
8. Бертаньоли Массимо 2 0.08
9. Пальмьеро Лука 1 0.04
10. Риджионе Микеле 1 0.04
11. Фабро Микаэль 1 0.04
12. Канотто Луиджи 1 0.04
13. Джильотти Гийом 1 0.04
14. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.04
15. Леверб Максим 1 (1) 0.04
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Вяйсянен Саули 0 0
18. Д'Амико Феличе 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 (3) 0.42
2. Чиурриа Патрик 5 0.19
3. Мусёлик Себастьян 3 0.12
4. Цаммарини Роберто 2 0.08
5. Барисон Альберто 2 0.08
6. Берра Филиппо 1 0.04
7. Фаласко Никола 1 0.04
8. Скавоне Мануэль 1 0.04
9. Бутич Карло 1 0.04
10. Морра Клаудио 1 0.04
11. Кало Джакомо 0 0
12. Кампорезе Микеле 0 0
13. Фольякко Алессандро 0 0
14. Маньино Лука 0 0
15. Малламо Алессандро 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 0
2. Оби Джоэл 4 1
3. Коттали Маттео 4 1
4. Вивиани Маттиа 3 1
5. Ренцетти Франческо 2 1
6. Риджионе Микеле 3 0
7. Могос Василе 3 0
8. Де Лука Мануэль 3 0
9. Леверб Максим 3 0
10. Джильотти Гийом 1 1
11. Фабро Микаэль 2 0
12. Гарритано Лука 1 0
13. Канотто Луиджи 1 0
14. Марджиотта Франческо 1 0
15. Шемпер Адриан 1 0
16. Бертаньоли Массимо 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 9 0
2. Скавоне Мануэль 6 0
3. Фаласко Никола 6 0
4. Барисон Альберто 5 0
5. Берра Филиппо 3 1
6. Кампорезе Микеле 4 0
7. Фольякко Алессандро 4 0
8. Кало Джакомо 4 0
9. Маньино Лука 4 0
10. Мисурака Джанвито 3 0
11. Мусёлик Себастьян 3 0
12. Бассоли Алессандро 2 0
13. Чиурриа Патрик 2 0
14. Цаммарини Роберто 2 0
15. Бутич Карло 2 0
16. Гавацци Давиде 1 0
17. Перизан Самуэле 1 0
18. Хжановски Адам 1 0
19. Россетти Маттео 1 0
20. Малламо Алессандро 1 0
21. Kevin Biondi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 3.03% (1) 24.24% (8) 15.15% (5) 18.18% (6) 15.15% (5) 24.24% (8)
 Порденоне 17.86% (5) 14.29% (4) 14.29% (4) 21.43% (6) 10.71% (3) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Козенца 1:0 Кьево Кьево 0:1 Монца Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана
Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Порденоне 1:1 Асколи Реджина 1:0 Порденоне Порденоне 0:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:3 Порденоне
Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Порденоне 1:1 Кьево Серия B Порденоне 0:1 Кьево Серия B Кьево 1:1 Порденоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
5. Салернитана Заявка 25 10 10 5 27 - 27 40
6. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
7. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 Заявка 26 9 11 6 33 - 29 38
9. Пиза Заявка 26 8 12 6 36 - 38 36
10. Фрозиноне Заявка 26 8 10 8 26 - 31 34
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
13. Виченца Виртус 1:0 Заявка 26 6 13 7 34 - 35 31
14. Брешия Заявка 26 7 9 10 37 - 40 30
15. Кремонезе 0:1 Заявка 26 7 8 11 29 - 33 29
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца Заявка 26 4 14 8 21 - 26 26
18. Асколи Заявка 26 5 7 14 21 - 36 22
19. Пескара Заявка 26 5 7 14 20 - 42 22
20. Виртус Энтелла Заявка 26 4 7 15 24 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе 0:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 2 9 2 15 - 15 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Пиза Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
12. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 7 3 12 - 14 16
13. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14. Реджина Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. Кремонезе 0:1 Заявка 13 3 4 6 13 - 16 13
16. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
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  1.05 15.32 55.61

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.70 1.07 5.70 1.11 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.31 3.45 1.20 4.35 1.06 7.40 1.04 7.70
6.00 1.10 4.70 1.17 2.42 1.52 1.80 1.95 1.75 2.07 2.35 1.55 1.50 2.48 1.60 2.25 1.12 5.55 1.07 7.50 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 21.00
7.93 1.10 2.74 1.49 2.18 1.74 1.89 1.99 1.59 2.44 1.44 2.88 2.25 1.69 1.83 2.05 1.40 3.06 1.27 3.94 1.44 2.88 1.25 4.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.66 2.22 1.33 3.32 1.09 8.10 1.06 9.50
1.92 1.82 1.28 3.45 1.15 5.00 1.01 12.60
1.70 2.20 1.43 2.91 1.15 5.58 1.41 2.99 1.18 4.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.22 1.66 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
2.15 1.65 1.50 2.48 1.16 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Где смотреть матч Кьево 3:0 Порденоне онлайн

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